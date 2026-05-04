Constituency Wise Result Kalamassery: കളമശ്ശേരിയില്‍ മന്ത്രി പി രാജീവ് പിന്നില്‍; ലീഗിന്റെ അബ്ദുള്‍ ഗഫൂറിന് മുന്നേറ്റം

Kalamassery Assembly Election Results 2026: മുൻ മന്ത്രിയും കളമശ്ശേരി എംഎൽഎയും ആയിരുന്ന വികെ ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞിന്റെ മകനാണ് വിഇ അബ്ദുൾ ഗഫൂർ. കഴിഞ്ഞ തവണ പി രാജീവിനോട് പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു

Written by - Binu Phalgunan A | Last Updated : May 4, 2026, 11:32 AM IST
  • എറണാകുളം ജില്ലയിൽ സിപിഐഎമ്മിന് വിജയ പ്രതീക്ഷയുള്ള മണ്ഡലമായിരുന്നു കളമശ്ശേരി
  • മുസ്ലീം ലീഗിൽ നിന്ന് 2021 ൽ പി രാജീവ് തിരിച്ചുപിടിച്ച മണ്ഡലമാണിത്

കൊച്ചി: കേരളത്തിലെ മികച്ച മന്ത്രിമാരില്‍ ഒരാള്‍ എന്ന് പേരെടുത്ത ആളാണ് മന്ത്രി പി രാജീവ്. 2021 ല്‍ എറണാകുളം ജില്ലയിലെ കളമശ്ശേരി മണ്ഡലം മുസ്ലീം ലീഗില്‍ നിന്ന് തിരിച്ചുപിടിച്ച സിപിഐഎം നേതാവാണ്. എന്നാല്‍ 2026 ല്‍ എത്തുമ്പോള്‍ രാജീവിന് കാലിടറുന്നു എന്നാണ് ആദ്യ ഫല സൂചനകള്‍.

ആദ്യ രണ്ട് റൗണ്ടുകള്‍ പൂര്‍ത്തിയായപ്പോള്‍ പി രാജീവിനെതിരെ മുസ്ലീം ലീഗ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി അഡ്വ വിഇ അബ്ദുള്‍ ഗഫൂര്‍ 2,497 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷം സ്വന്തമാക്കിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മൊത്തം പതിനാറ് റൗണ്ടുകളാണ് എണ്ണാനുള്ളത്.

മുന്‍ മന്ത്രിയും കളമശ്ശേരി എംഎല്‍എയും ആയിരുന്ന വികെ ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞിന്റെ മകനാണ് വിഇ അബ്ദുള്‍ ഗഫൂര്‍. 2011 ലും 2016 ലും ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞ് തന്നെ ആയിരുന്നു കളമശ്ശേരിയില്‍ നിന്ന് വിജയിച്ചുവന്നത്. ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി മന്ത്രിസഭയില്‍ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രിയും ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം. പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതി ആരോപണം നേരിട്ടതും ഇബ്രാഹിംകുഞ്ഞ് തന്നെ ആയിരുന്നു. 

2011 ല്‍ 7,789 വോട്ടുകളുടേയും 2016 ല്‍ 12,118 വോട്ടുകളുടേയും ഭൂരിപക്ഷത്തിലായിരുന്നു ഇബ്രാഹംകുഞ്ഞിന്റെ വിജയം. എന്നാല്‍ 2021 ല്‍ മകന്‍ അബ്ദുള്‍ ഗഫൂറിനെ ആണ് മുസ്ലീം ലീഗ് കളമശ്ശേരിയില്‍ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയാക്കിയത്. അന്ന് 15,336 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ആയിരുന്നു സിപിഐഎം സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായിരുന്ന പി രാജീവ് വിജയിച്ചത്.

എറണാകുളം ജില്ല ഉള്‍പ്പെടെ മധ്യ കേരളത്തില്‍ യുഡിഎഫ് തരംഗം ആഞ്ഞടിച്ചു എന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ സൂചനയാണ് ആദ്യഘട്ട ഫലങ്ങള്‍ നല്‍കുന്നത്. ശക്തമായ മത്സരം നടന്നാലും എല്‍ഡിഎഫ് വിജയം ഉറപ്പിച്ച സീറ്റായിരുന്നു കളമശ്ശേരി. 

 

