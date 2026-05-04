Taliparamba Assembly Constituency Result 2026 : കണ്ണൂര്: ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് കണ്ണൂര് ജില്ലയില് സിപിഐഎമ്മില് ഉയര്ന്ന കലാപക്കൊടി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിലും പ്രകടമാകുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. തളിപ്പറമ്പ് മണ്ഡലത്തില് യുഡിഎഫ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായി മത്സരിക്കുന്ന സിപിഐഎം മുന് ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ടികെ ഗോവിന്ദന് ലീഡ് നേടുന്നു എന്നാണ് വാര്ത്ത.
സിപിഐഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദന്റെ ഭാര്യ കൂടിയായ പികെ ശ്യാമള ടീച്ചര് ആണ് ഇവിടെ എല്ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി. ആദ്യ രണ്ട് റൗണ്ടുകള് പൂര്ത്തിയായപ്പോള് ടികെ ഗോവിന്ദന് 974 വോട്ടുകളുടെ ലീഡ് നേടിയിട്ടുണ്ട്.
1977 മുതല് ഇങ്ങോട്ട് നടന്ന എല്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും സിപിഐഎം മാത്രം വിജയിച്ച മണ്ഡലമാണ് തളിപ്പറമ്പ്. 2021 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില് എംവി ഗോവിന്ദന് 22,689 വോട്ടുകള്ക്കായിരുന്നു ഇവിടെ വിജയിച്ചത്. 2016 ല് ജെയിംസ് മാത്യു നാല്പതിനായിരത്തിലധികം വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലായിരുന്നു എല്ഡിഎഫ് സീറ്റ് നിലനിര്ത്തിയത്.
പികെ ശ്യാമളയെ സ്ഥാനാര്ത്ഥിയാക്കുന്നതിലുള്ള വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ടികെ ഗോവിന്ദന് ആദ്യം രംഗത്ത് വന്നത്. പരസ്യ പ്രതികരണത്തെ തുടര്ന്ന് ഗോവിന്ദന്റെ സിപിഐഎം പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് യുഡിഎഫ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായി ഗോവിന്ദന് മത്സരിച്ചത്.
കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും എല്ഡിഎഫിന് ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടായിരുന്ന മണ്ഡലമായിരുന്നു തളിപ്പറമ്പ് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇത്തവണ വിസ്മയങ്ങള് ഉണ്ടാകുമെന്ന വിഡി സതീശന്റെ അവകാശവാദം ശരിവയ്ക്കുന്ന രീതിയില് ആണ് ഫലസൂചനകള്.
