English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Kerala
  • Constituency Wise Result: തളിപ്പറമ്പില്‍ ടികെ ഗോവിന്ദന്റെ മാസ്റ്റര്‍ സ്‌ട്രോക്ക്! പികെ ശ്യാമള പിന്നില്‍, സിപിഐഎമ്മിന് തിരിച്ചടി

Constituency Wise Result: തളിപ്പറമ്പില്‍ ടികെ ഗോവിന്ദന്റെ മാസ്റ്റര്‍ സ്‌ട്രോക്ക്! പികെ ശ്യാമള പിന്നില്‍, സിപിഐഎമ്മിന് തിരിച്ചടി

Taliparamba Assembly Constituency Result 2026 : എംവി ഗോവിന്ദന് പകരം ഭാര്യ പികെ ശ്യാമളയെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കാനുള്ള സിപിഐഎം തീരുമാനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ചായിരുന്നു ടികെ ഗോവിന്ദൻ രംഗത്ത് വന്നത്.

Written by - Binu Phalgunan A | Last Updated : May 4, 2026, 11:13 AM IST
  • ആദ്യ രണ്ട് റൌണ്ടുകൾ എണ്ണിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ടികെ ഗോവിന്ദന് ലീഡ്
  • പികെ ശ്യാമളയെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കുന്നതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് രംഗത്ത് വന്ന ആളായിരുന്നു ഗോവിന്ദൻ

Read Also

  1. Assembly Election Results 2026: 5 സംസ്ഥാനങ്ങളിലെയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം ഒറ്റക്ലിക്കിൽ; ഇവിടെ click ചെയ്യൂ...

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: സ്വർണം വാങ്ങാൻ പ്ലാനുണ്ടോ? ഇന്നത്തെ നിരക്കറിഞ്ഞ് പോകാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണം വാങ്ങാൻ പ്ലാനുണ്ടോ? ഇന്നത്തെ നിരക്കറിഞ്ഞ് പോകാം...
Gold Rate Kerala Today: സ്വര്‍ണ്ണം വാങ്ങാന്‍ പോകുവാണോ? ഇന്നത്തെ സ്വര്‍ണ്ണവില അറിയാം
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സ്വര്‍ണ്ണം വാങ്ങാന്‍ പോകുവാണോ? ഇന്നത്തെ സ്വര്‍ണ്ണവില അറിയാം
Kerala SM-53 Lottery Result: ഈ ഞായറാഴ്ച്ച ഭാഗ്യം തുണച്ചതാരേ? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Samrudhi Lottery
Kerala SM-53 Lottery Result: ഈ ഞായറാഴ്ച്ച ഭാഗ്യം തുണച്ചതാരേ? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Love Horoscope May Month: അപ്രതീക്ഷിത പ്രണയവും പ്രണയവിവാഹവും; മെയ് മാസത്തിലെ പ്രണയ രാശിഫലം അറിയാം
12
Love Horoscope
Love Horoscope May Month: അപ്രതീക്ഷിത പ്രണയവും പ്രണയവിവാഹവും; മെയ് മാസത്തിലെ പ്രണയ രാശിഫലം അറിയാം
Constituency Wise Result: തളിപ്പറമ്പില്‍ ടികെ ഗോവിന്ദന്റെ മാസ്റ്റര്‍ സ്‌ട്രോക്ക്! പികെ ശ്യാമള പിന്നില്‍, സിപിഐഎമ്മിന് തിരിച്ചടി

Taliparamba Assembly Constituency Result 2026 : കണ്ണൂര്‍: ഈ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ കണ്ണൂര്‍ ജില്ലയില്‍ സിപിഐഎമ്മില്‍ ഉയര്‍ന്ന കലാപക്കൊടി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിലും പ്രകടമാകുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. തളിപ്പറമ്പ് മണ്ഡലത്തില്‍ യുഡിഎഫ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായി മത്സരിക്കുന്ന സിപിഐഎം മുന്‍ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അംഗം ടികെ ഗോവിന്ദന്‍ ലീഡ് നേടുന്നു എന്നാണ് വാര്‍ത്ത.

Add Zee News as a Preferred Source

സിപിഐഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദന്റെ ഭാര്യ കൂടിയായ പികെ ശ്യാമള ടീച്ചര്‍ ആണ് ഇവിടെ എല്‍ഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി. ആദ്യ രണ്ട് റൗണ്ടുകള്‍ പൂര്‍ത്തിയായപ്പോള്‍ ടികെ ഗോവിന്ദന്‍ 974 വോട്ടുകളുടെ ലീഡ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. 

Read Also: കേരളത്തിൽ യുഡിഎഫ് തരംഗം; നാലാം റൗണ്ടിലും പിണറായി വിജയൻ പിന്നിൽ

1977 മുതല്‍ ഇങ്ങോട്ട് നടന്ന എല്ലാ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും സിപിഐഎം മാത്രം വിജയിച്ച മണ്ഡലമാണ് തളിപ്പറമ്പ്. 2021 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എംവി ഗോവിന്ദന്‍ 22,689 വോട്ടുകള്‍ക്കായിരുന്നു ഇവിടെ വിജയിച്ചത്. 2016 ല്‍ ജെയിംസ് മാത്യു നാല്‍പതിനായിരത്തിലധികം വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിലായിരുന്നു എല്‍ഡിഎഫ് സീറ്റ് നിലനിര്‍ത്തിയത്.

പികെ ശ്യാമളയെ സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയാക്കുന്നതിലുള്ള വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ടികെ ഗോവിന്ദന്‍ ആദ്യം രംഗത്ത് വന്നത്. പരസ്യ പ്രതികരണത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഗോവിന്ദന്റെ സിപിഐഎം പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് യുഡിഎഫ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയായി ഗോവിന്ദന്‍ മത്സരിച്ചത്. 

കഴിഞ്ഞ ലോക്‌സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലും എല്‍ഡിഎഫിന് ഭൂരിപക്ഷമുണ്ടായിരുന്ന മണ്ഡലമായിരുന്നു തളിപ്പറമ്പ് എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഇത്തവണ വിസ്മയങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുമെന്ന വിഡി സതീശന്റെ അവകാശവാദം ശരിവയ്ക്കുന്ന രീതിയില്‍ ആണ് ഫലസൂചനകള്‍. 

 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Binu Phalgunan A

Binu Phalgunan A is the Editorial Head of Zee Malayalam News Website

...Read More

Taliparambakerala assembly election result 2026Kerala Assembly Election 2026TK Govindan

Trending News