K Sachidanandan Controversy: സച്ചിദാനന്ദന്റെ വിമർശനം: അനുനയ നീക്കവുമായി സിപിഎം; തൃശൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വീട്ടിലെത്തി കണ്ടു

തൃശൂർ: തുടർഭരണത്തിനെതിരെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ചെയർമാനും പ്രശസ്ത കവിയുമായ കെ. സച്ചിദാനന്ദൻ ഉന്നയിച്ച വിമർശനങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ അനുനയ നീക്കവുമായി സിപിഎം. തൃശൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ.വി. അബ്ദുൾ ഖാദർ, സച്ചിദാനന്ദന്റെ വടൂക്കരയിലെ വീട്ടിലെത്തി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. സാഹിത്യ അക്കാദമി ഉപാധ്യക്ഷൻ അശോകൻ ചരുവിലും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.
സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള സച്ചിദാനന്ദന്റെ നിലപാടുകൾ വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ സന്ദർശനം. എന്നാൽ, ഇത് പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലെന്നും മാധ്യമ വാർത്തകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നടത്തിയ സൗഹൃദ സന്ദർശനം മാത്രമാണെന്നും കെ.വി. അബ്ദുൾ ഖാദർ പ്രതികരിച്ചു.
സച്ചിദാനന്ദൻ ഉന്നയിച്ച കാര്യങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ളതല്ലെന്ന് കെ.വി. അബ്ദുൾ ഖാദർ വ്യക്തമാക്കി. കേരളത്തിലെ ഇടത് മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ബോധ്യമുള്ള വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. സച്ചിദാനന്ദൻ പാർട്ടി അംഗമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് വിമർശിക്കാൻ എല്ലാ അവകാശവുമുണ്ട്. മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന വാർത്തകൾ താൻ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ വിശദീകരണത്തോടെ ഈ വിവാദം ഒരു അടഞ്ഞ അധ്യായമാണെന്നും അബ്ദുൾ ഖാദർ പ്രതികരിച്ചു.
