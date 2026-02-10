English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • K Sachidanandan Controversy: സച്ചിദാനന്ദന്റെ വിമർശനം: അനുനയ നീക്കവുമായി സിപിഎം; തൃശൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വീട്ടിലെത്തി കണ്ടു

K Sachidanandan Controversy: സച്ചിദാനന്ദന്റെ വിമർശനം: അനുനയ നീക്കവുമായി സിപിഎം; തൃശൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വീട്ടിലെത്തി കണ്ടു

അധികാരം പാർട്ടിയെ നശിപ്പിക്കും എന്നും തുടർച്ചയായ ഭരണമല്ല മാറിമാറിയുള്ള ഭരണമാണ് വേണ്ടതെന്നുമായിരുന്നു കെ സച്ചിദാനന്ദന്‍റെ വിമര്‍ശനം.

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 10, 2026, 08:12 PM IST
  • സച്ചിദാനന്ദൻ ഉന്നയിച്ച കാര്യങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ളതല്ലെന്ന് കെ.വി. അബ്ദുൾ ഖാദർ വ്യക്തമാക്കി.
  • കേരളത്തിലെ ഇടത് മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ബോധ്യമുള്ള വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം.

Read Also

  1. Payyannur Assembly Constituency: പിണറായി വിജയൻ ഒറ്റത്തവണ മത്സരിച്ച മണ്ഡലം... സിപിഐഎം ഒരിക്കലും തോൽക്കാത്ത മണ്ഡലം! പയ്യന്നൂരിന്റെ ചരിത്രം

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ? ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില എത്ര?
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: കൂടിയോ കുറഞ്ഞോ? ഇന്നത്തെ സ്വർണ്ണവില എത്ര?
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും കുതിപ്പ്; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും സ്വർണവില കൂടി, നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: വീണ്ടും കുതിപ്പ്; സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നും സ്വർണവില കൂടി, നിരക്ക് ഇങ്ങനെ...
Kerala BT-40 Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങള്‍ക്കാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Bhagyathara Lottery
Kerala BT-40 Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങള്‍ക്കാണോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Kerala SS 506 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്ന് അറിയണ്ടേ? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala lottery
Kerala SS 506 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലി ആരെന്ന് അറിയണ്ടേ? സ്ത്രീ ശക്തി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
K Sachidanandan Controversy: സച്ചിദാനന്ദന്റെ വിമർശനം: അനുനയ നീക്കവുമായി സിപിഎം; തൃശൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി വീട്ടിലെത്തി കണ്ടു

തൃശൂർ: തുടർഭരണത്തിനെതിരെ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി ചെയർമാനും പ്രശസ്ത കവിയുമായ കെ. സച്ചിദാനന്ദൻ ഉന്നയിച്ച വിമർശനങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ അനുനയ നീക്കവുമായി സിപിഎം. തൃശൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ.വി. അബ്ദുൾ ഖാദർ, സച്ചിദാനന്ദന്റെ വടൂക്കരയിലെ വീട്ടിലെത്തി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. സാഹിത്യ അക്കാദമി ഉപാധ്യക്ഷൻ അശോകൻ ചരുവിലും ഒപ്പമുണ്ടായിരുന്നു.

Add Zee News as a Preferred Source

സർക്കാരിനെതിരെയുള്ള സച്ചിദാനന്ദന്റെ നിലപാടുകൾ വലിയ രാഷ്ട്രീയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴിവെച്ച സാഹചര്യത്തിലാണ് ഈ സന്ദർശനം. എന്നാൽ, ഇത് പ്രത്യേക രാഷ്ട്രീയ ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമല്ലെന്നും മാധ്യമ വാർത്തകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ നടത്തിയ സൗഹൃദ സന്ദർശനം മാത്രമാണെന്നും കെ.വി. അബ്ദുൾ ഖാദർ പ്രതികരിച്ചു.

Also Read: Minister V Sivankutty: അധ്യയന വർഷത്തിന് മുൻപേ പാഠപുസ്തകങ്ങൾ കയ്യിലെത്തും; ചരിത്രപരമായ നേട്ടമെന്ന് മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി

സച്ചിദാനന്ദൻ ഉന്നയിച്ച കാര്യങ്ങൾ കേരളത്തിൽ നടക്കാനിരിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ലക്ഷ്യം വെച്ചുള്ളതല്ലെന്ന് കെ.വി. അബ്ദുൾ ഖാദർ വ്യക്തമാക്കി. കേരളത്തിലെ ഇടത് മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് കൃത്യമായ ബോധ്യമുള്ള വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. സച്ചിദാനന്ദൻ പാർട്ടി അംഗമല്ല, അദ്ദേഹത്തിന് വിമർശിക്കാൻ എല്ലാ അവകാശവുമുണ്ട്. മാധ്യമങ്ങളിൽ വന്ന വാർത്തകൾ താൻ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിലല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ആ വിശദീകരണത്തോടെ ഈ വിവാദം ഒരു അടഞ്ഞ അധ്യായമാണെന്നും അബ്ദുൾ ഖാദർ പ്രതികരിച്ചു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

K SachidanandanCPMകെ സച്ചിദാനന്ദൻസിപിഎം

Trending News