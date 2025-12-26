English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Mayor, Deputy Mayor Election: ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷൻ ഭരണത്തിലേക്ക് ബിജെപി; അധ്യക്ഷ, ഉപാധ്യക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ന്

Mayor, Deputy Mayor Election: ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷൻ ഭരണത്തിലേക്ക് ബിജെപി; അധ്യക്ഷ, ഉപാധ്യക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ന്

കോർപറേഷൻ, മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലെ അധ്യക്ഷ, ഉപാധ്യക്ഷ സ്ഥാനത്തേക്കാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 26, 2025, 09:32 AM IST
  • രാവിലെ പത്തരയ്ക്കാണ് മേയർ, ചെയർപേഴ്സൺ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടക്കുക.
  • ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടരയോടെ ‌ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ, വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും നടക്കും.

Read Also

  1. Wayanad Tiger Caught: വയനാട്ടിൽ വയോധികനെ കൊന്ന കടുവ കൂട്ടിലായി; സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി

Trending Photos

Today&#039;s Horoscope: 12 രാശികൾക്കും ഇന്ന് എങ്ങനെ? ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിലെ രാശിഫലം അറിയാം...
13
Horoscope
Today's Horoscope: 12 രാശികൾക്കും ഇന്ന് എങ്ങനെ? ക്രിസ്മസ് ദിനത്തിലെ രാശിഫലം അറിയാം...
Today&#039;s Horoscope: ഇടവം രാശിക്ക് സന്തോഷത്തിന്റെ ദിനം, കന്നി രാശിക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
13
Horoscope
Today's Horoscope: ഇടവം രാശിക്ക് സന്തോഷത്തിന്റെ ദിനം, കന്നി രാശിക്ക് സാമ്പത്തിക നേട്ടം; അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Gold Rate Kerala Today: ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ തന്നെ! സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും വർധനവ്; നിരക്കറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഒരു ലക്ഷത്തിന് മുകളിൽ തന്നെ! സ്വർണവിലയിൽ ഇന്നും വർധനവ്; നിരക്കറിയാം...
Kerala DL-32 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala DL-32 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Mayor, Deputy Mayor Election: ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷൻ ഭരണത്തിലേക്ക് ബിജെപി; അധ്യക്ഷ, ഉപാധ്യക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ന്

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് കോർപ്പറേഷനുകളിലെ മേയർ, ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ, മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലെ ചെയർപേഴ്സൺ, വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ പദവികളിലേക്ക് ഇന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും. രാവിലെ പത്തരയ്ക്കാണ് മേയർ, ചെയർപേഴ്സൺ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടക്കുക. ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടരയോടെ ‌ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ, വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും നടക്കും. നാളെ, ഡിസംബർ 27നാണ് പഞ്ചായത്തുകളിൽ അധ്യക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്.

Add Zee News as a Preferred Source

സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അംഗമാകാത്തവർക്ക് അധ്യക്ഷ, ഉപാധ്യക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്യാനാവില്ല. സംസ്ഥാനത്ത് കണ്ണൂർ, കൊച്ചി, തൃശ്ശൂർ, കൊല്ലം കോർപ്പറേഷനുകളിൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാകും മേയർ ആകുക. തിരുവനന്തപുരത്ത് ആദ്യമായി അധികാരം പിടിച്ച ബിജെപിക്കാണ് ഇത്തവണ മേയർ പദവി. എൽഡിഎഫിന് മേയർ ഉണ്ടാകുക കോഴിക്കോട് മാത്രം.

Also Read: Sabarimala Gold Theft: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: ഡി മണിയെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം ഇന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യും

അതേസമയം തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ മേയർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിക്ക് കേവല ഭൂരിപക്ഷമായി. സ്വതന്ത്രൻ പാറ്റൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ബിജെപിക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെയാണ് ബിജെപി കേവല ഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പിച്ചത്. നിലവിൽ 100 അം​ഗ കൗൺസിലിൽ 50 കൗൺസിലർമാരാണ് ബിജെപിക്കുള്ളത്. പാറ്റൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ 51 പേരുടെ പിന്തുണയായി. 

തിരുവനന്തപുരത്ത് വി വി രാജേഷാണ് ബിജെപിയുടെ മേയർ സ്ഥാനാർത്ഥി. ജി എസ് ആശാനാഥ് ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ സ്ഥാനാർത്ഥി. എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും മേയർ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. ആർ പി ശിവജി ഇടതുമുന്നണിക്കായും കെ എസ് ശബരീനാഥൻ യുഡിഎഫിനായും മത്സരിക്കും. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

CorporationMunicipalityMayor Electionകോർപറേഷൻമുനിസിപ്പാലിറ്റി

Trending News