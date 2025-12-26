Mayor, Deputy Mayor Election: ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷൻ ഭരണത്തിലേക്ക് ബിജെപി; അധ്യക്ഷ, ഉപാധ്യക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഇന്ന്

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് കോർപ്പറേഷനുകളിലെ മേയർ, ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ, മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിലെ ചെയർപേഴ്സൺ, വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ പദവികളിലേക്ക് ഇന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കും. രാവിലെ പത്തരയ്ക്കാണ് മേയർ, ചെയർപേഴ്സൺ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകൾ നടക്കുക. ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടരയോടെ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ, വൈസ് ചെയർപേഴ്സൺ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളും നടക്കും. നാളെ, ഡിസംബർ 27നാണ് പഞ്ചായത്തുകളിൽ അധ്യക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്.
സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അംഗമാകാത്തവർക്ക് അധ്യക്ഷ, ഉപാധ്യക്ഷ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ട് ചെയ്യാനാവില്ല. സംസ്ഥാനത്ത് കണ്ണൂർ, കൊച്ചി, തൃശ്ശൂർ, കൊല്ലം കോർപ്പറേഷനുകളിൽ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയാകും മേയർ ആകുക. തിരുവനന്തപുരത്ത് ആദ്യമായി അധികാരം പിടിച്ച ബിജെപിക്കാണ് ഇത്തവണ മേയർ പദവി. എൽഡിഎഫിന് മേയർ ഉണ്ടാകുക കോഴിക്കോട് മാത്രം.
അതേസമയം തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ മേയർ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിജെപിക്ക് കേവല ഭൂരിപക്ഷമായി. സ്വതന്ത്രൻ പാറ്റൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ ബിജെപിക്ക് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെയാണ് ബിജെപി കേവല ഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പിച്ചത്. നിലവിൽ 100 അംഗ കൗൺസിലിൽ 50 കൗൺസിലർമാരാണ് ബിജെപിക്കുള്ളത്. പാറ്റൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചതോടെ 51 പേരുടെ പിന്തുണയായി.
തിരുവനന്തപുരത്ത് വി വി രാജേഷാണ് ബിജെപിയുടെ മേയർ സ്ഥാനാർത്ഥി. ജി എസ് ആശാനാഥ് ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ സ്ഥാനാർത്ഥി. എൽഡിഎഫും യുഡിഎഫും മേയർ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കുന്നുണ്ട്. ആർ പി ശിവജി ഇടതുമുന്നണിക്കായും കെ എസ് ശബരീനാഥൻ യുഡിഎഫിനായും മത്സരിക്കും.
