തിരുവനന്തപുരം: മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യാനുള്ള അനുമതിയുടെ മറവിൽ വൻ അഴിമതി. 14 ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കയ്യോടെ പൊക്കി വിജിലൻസ്. സർക്കാർ ഓഫീസുകളിൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ മണ്ണ് ഇടപാടുകാരിൽ നിന്ന് കൈക്കൂലിയായി കൈപ്പറ്റിയ നാലര ലക്ഷം രൂപയും വിജിലൻസ് പിടിച്ചെടുത്തു. കെട്ടിട നിർമാണത്തിനെന്ന പേരിൽ അനുമതി വാങ്ങി വൻ തോതിൽ മണ്ണ് കടത്തുന്നുവെന്നാണ് വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തൽ.
വിജിലൻസിന്റെ 'ഓപ്പറേഷൻ എർത്ത് ഗാർഡ്' ലാണ് വൻ ക്രമക്കേടും അഴിമതിയും കണ്ടെത്തിയത്. സംസ്ഥാനത്തെ 72 ഓഫീസുകളിലും മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യാൻ അനുമതി നൽകിയ 360 സ്ഥലങ്ങളിലാണ് ഇന്നലെ പരിശോധന നടന്നത്. മൈനിങ് ആന്റ് ജിയോളജി വകുപ്പിലെയും തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും ഓഫീസുകളിലെ പതിനാല് ഉദ്യോഗസ്ഥർ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയെന്ന് പരിശോധനയിൽ വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തി. 4.69 ലക്ഷം രൂപയാണ് മണ്ണ് ഇടപാടുകാരിൽ നിന്നും അപേക്ഷകരിൽ നിന്നും ഇവർ കൈപ്പറ്റിയത്. യുപിഐ മുഖേനയാണ് ഇവർ പണം കൈപ്പറ്റിയത്.
ക്ലർക്ക്, ടെക്നിക്കൽ അസിസ്റ്റന്റ്, മിനറൽ റവന്യൂ ഇൻസ്പെക്ടർ, പഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി മുതൽ ഡ്രൈവർമാർ വരെ കൈക്കൂലി വാങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അനുവദിച്ചതിലും കൂടുതൽ അളവിലാണ് പലയിടത്തും മണ്ണെടുത്തത്. കെട്ടിട നിർമാണത്തിന്റെ മറവിൽ മാഫിയ സംഘങ്ങൾ കുന്നുകളിടിച്ച് വൻ തോതിൽ മണ്ണ് കടത്തുന്നുവെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. വീട് വയ്ക്കാൻ പെർമിറ്റ് സ്വന്തമാക്കിയ ശേഷം വൻ തോതിൽ മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്ത് പ്ലോട്ടുകളാക്കി വിൽപ്പന നടത്തുന്നുവെന്നും വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തി.
