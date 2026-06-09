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Gunman Case: ​ഗൺമാൻമാർക്ക് മുൻകൂർ ജാമ്യം; എസ്ഐടിക്ക് തിരിച്ചടി

Navakerala Yatra Alappuzha: ഉപാധികളോടെയാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.

Written ByRoniya Baby
Published: Jun 09, 2026, 05:39 PM IST|Updated: Jun 09, 2026, 06:13 PM IST
Gunman Case: ​ഗൺമാൻമാർക്ക് മുൻകൂർ ജാമ്യം; എസ്ഐടിക്ക് തിരിച്ചടി
Image Credit: Alappuzha Court | Photo: Zee News

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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