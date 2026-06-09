/Gunman Case: ​ഗൺമാൻമാർക്ക് മുൻകൂർ ജാമ്യം; എസ്ഐടിക്ക് തിരിച്ചടി

ആലപ്പുഴ: നവകേരള യാത്രയ്ക്കിടെ ആലപ്പുഴയിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ മർദ്ദിച്ച കേസിൽ ഗൺമാൻമാർക്ക് ജാമ്യം അനുവദിച്ച് കോടതി. അഞ്ച് പ്രതികൾക്ക് മുൻകൂർ ജാമ്യം. ഉപാധികളോടെയാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.
നവകേരള സദസ്സിനിടെ ആലപ്പുഴയിൽ വെച്ച് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ മർദ്ദിച്ച കേസിൽ മുൻ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് മുൻകൂർ ജാമ്യം ലഭിച്ചു. ഗൺമാൻ അനിൽ കല്ലിയൂർ, സന്ദീപ് എസ്, വിപിൻ, അരുൺ, ഷൈജു എന്നീ അഞ്ച് പ്രതികൾക്കാണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതി ജഡ്ജി ഹണി എം. വർഗീസ് ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്.
2023 ഡിസംബറിൽ നടന്ന നവകേരള യാത്രയ്ക്കിടയിലാണ് കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം ഉണ്ടായത്. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ വാഹനവ്യൂഹത്തിന് നേരെ കരിങ്കൊടി കാണിച്ച പ്രതിഷേധക്കാരെ അകമ്പടി വാഹനത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിയ ഗൺമാൻമാരായ അനിൽകുമാറും സന്ദീപും ചേർന്ന് ക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു.
ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലടക്കം വലിയ രീതിയിൽ പ്രചരിച്ചു. എന്നാൽ, ഇത് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ഒരു 'രക്ഷാപ്രവർത്തനം' മാത്രമായിരുന്നു എന്നായിരുന്നു അന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഈ നടപടിയെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിച്ചത്.
മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഈ നിലപാടിനെതിരെ കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം ശക്തമായ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തുവന്നു.
സംഭവത്തിൽ നടപടിയെടുക്കാൻ പോലീസ് ആദ്യം വിമുഖത കാണിച്ചതിനെ തുടർന്ന്, മർദ്ദനമേറ്റ യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാക്കൾ നിയമപോരാട്ടവുമായി കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. പിന്നീട് കോടതിയുടെ കർശനമായ നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്നാണ് സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാൻ പോലീസ് തയ്യാറായത്.
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