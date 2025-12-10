Rahul Mamkootathil: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ രണ്ടാമത്തെ പരാതിയിൽ കോടതിക്ക് സംശയം; പരാതിക്ക് പിന്നിൽ സമ്മർദം?

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
 രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ സംശയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കോടതി. രണ്ടാമത്തെ കേസിലെ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജിയുടെ ഉത്തരവിലാണ് കോടതി സംശയം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 10, 2025, 07:38 PM IST
  • യുവതി ആദ്യം നൽകിയ പരാതിയിലും പിന്നീട് പൊലീസിന് നൽകിയ മൊഴിയിലും വൈരുധ്യമുണ്ടെന്നാണ് കോടതി നിരീക്ഷണം.
  • സംഭവത്തിന് ശേഷവും രാഹുലുമായി ബന്ധം തുടർന്നത് എന്തിന് എന്ന സംശയവും കോടതി പ്രകടിപ്പിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ സംശയങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കോടതി. രണ്ടാമത്തെ കേസിലെ മുൻകൂർ ജാമ്യ ഹർജിയുടെ ഉത്തരവിലാണ് കോടതി സംശയം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പ്രഥമ ദൃഷ്ടിയാൽ കുറ്റകൃത്യം വ്യക്തമല്ലെന്നാണ് കോടതി പറയുന്നത്. കൂടാതെ, യുവതി ആദ്യം നൽകിയ പരാതിയിലും പിന്നീട് പൊലീസിന് നൽകിയ മൊഴിയിലും വൈരുധ്യമുണ്ടെന്നാണ് കോടതി നിരീക്ഷണം. രാഷ്ട്രീയ സമ്മർദത്തിൽ നൽകിയ പരാതിയാണിതെന്നാണ് കോടതി സംശയിക്കുന്നത്.  ബലാത്സംഗം നടന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന് ശേഷം രാഹുലും പെൺകുട്ടിയും തമ്മിൽ നിരന്തരം ചാറ്റ് തുടർന്നിരുന്നു. സംഭവത്തിന് ശേഷവും രാഹുലുമായി ബന്ധം തുടർന്നത് എന്തിന് എന്ന സംശയവും കോടതി പ്രകടിപ്പിച്ചു. 

തിരുവനന്തപുരം സെഷൻസ് കോടതിയിൽ രാഹുലിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ മുൻകൂർ ജാമ്യഹർജിയിൽ ഉപാധികളോടെ ജാമ്യം അനുവധിച്ചിരുന്നു. എല്ലാ തിങ്കളാഴ്ചകളിലും ഒപ്പിടണം, അന്വേഷണവുമായി പൂർണമായും സഹകരിക്കണം, അറസ്റ്റ് ചെയ്താൽ ജാമ്യത്തിൽ വിടണം എന്നീ ഉപാധികളോടെയാണ് കോടതി മുൻകൂർ ജാമ്യം അനുവദിച്ചത്. 

