Rahul Easwar Bail Cancellation: അതിജീവിതയെ വീണ്ടും അധിക്ഷേപിച്ചു; ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന ഹർജിയിൽ രാഹുൽ ഈശ്വറിന് നോട്ടീസയച്ച് കോടതി

തിരുവനന്തപുരം: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ ആദ്യ ബലാത്സംഗ പരാതി നൽകിയ യുവതിയെ വീണ്ടും അധിക്ഷേപിച്ച സംഭവത്തിൽ രാഹുൽ ഈശ്വറിന് നോട്ടീസയച്ച് കോടതി. രാഹുൽ ഈശ്വറിന്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പോലീസ് സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് നോട്ടീസ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ രാഹുൽ ഈശ്വർ, ജാമ്യവ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ച് പരാതിക്കാരിയെ വീണ്ടും അപമാനിച്ചുവെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. അതിജീവിത നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോലീസ് നീക്കം.
തുടർന്ന് രാഹുൽ ഈശ്വറിന്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ ഹർജി പരിഗണിച്ച തിരുവനന്തപുരം അഡീഷണൽ സി.ജെ.എം കോടതി രാഹുലിന് നോട്ടീസയച്ചു. ഈ മാസം 19-ന് നേരിട്ടോ അഭിഭാഷകൻ മുഖേനയോ ഹാജരാകാനാണ് കോടതി നിർദ്ദേശം.
Also Read: Rahul Mamkootathil Threatens Complainant: 'ആരെയാ നീ പേടിപ്പിക്കുന്നേ, ഇങ്ങോട്ട് തന്നവർക്കും കുടുംബത്തിനും അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചുകൊടുക്കും'; അതിജീവിതയ്ക്ക് രാഹുലിന്റെ ഭീഷണി സന്ദേശം
ജാമ്യം അനുവദിച്ച സമയത്ത് പരാതിക്കാരിക്കെതിരെ മോശം പരാമർശങ്ങൾ നടത്തരുതെന്ന് കോടതി കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വ്യവസ്ഥ ലംഘിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും അതിജീവിതയെ ആവർത്തിച്ച് അധിക്ഷേപിച്ചുവെന്നും പോലീസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. അതിജീവിതയെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വീണ്ടും അധിക്ഷേപിച്ചുവെന്നാണ് രാഹുലിനെതിരായ പരാതി. ഈ മാസം പത്താം തീയതിയാണ് ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അന്വേഷണ സംഘം തിരുവനന്തപുരം അഡീഷണൽ സി.ജെ.എം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
ഈ പരാമർശങ്ങൾ അതിജീവിതയുടെ അന്തസ്സിനെ ബാധിക്കുന്നതാണെന്നും നിലവിലെ അന്വേഷണത്തെ അട്ടിമറിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണെന്നും പോലീസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. പോലീസിന്റെ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ച കോടതി രാഹുൽ ഈശ്വറിന് നോട്ടീസ് അയയ്ക്കുകയായിരുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.