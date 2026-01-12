English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Rahul Easwar Bail Cancellation: അതിജീവിതയെ വീണ്ടും അധിക്ഷേപിച്ചു; ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന ഹർജിയിൽ രാഹുൽ ഈശ്വറിന് നോട്ടീസയച്ച് കോടതി

Rahul Easwar Bail Cancellation: അതിജീവിതയെ വീണ്ടും അധിക്ഷേപിച്ചു; ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന ഹർജിയിൽ രാഹുൽ ഈശ്വറിന് നോട്ടീസയച്ച് കോടതി

ജനുവരി 19ന് നേരിട്ടോ അഭിഭാഷകൻ മുഖേനയോ ഹാജരാകാൻ രാഹുൽ ഈശ്വറിനോട് കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു.

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 12, 2026, 03:08 PM IST
  • രാഹുൽ ഈശ്വറിന്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പോലീസ് സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് നോട്ടീസ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്.
  • ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ രാഹുൽ ഈശ്വർ, ജാമ്യവ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ച് പരാതിക്കാരിയെ വീണ്ടും അപമാനിച്ചുവെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്.

Read Also

  1. Rahul Mamkootathil Remand: ആരോപണങ്ങൾ വ്യാജവും ബാലിശവുമെന്ന് രാഹുൽ; പരാതിക്കാരിയുമായുള്ള ചാറ്റ് വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: കുതിച്ചുയർന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവില; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: കുതിച്ചുയർന്ന് സംസ്ഥാനത്തെ സ്വർണവില; ഇന്നത്തെ നിരക്ക് അറിയാം...
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണ്ണവില ഉയർന്ന നിരക്കിൽ; അറിയാം ഇന്നത്തെ വില
10
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സ്വർണ്ണവില ഉയർന്ന നിരക്കിൽ; അറിയാം ഇന്നത്തെ വില
Mangaladitya Rajayoga: ചൊവ്വ-സൂര്യ മംഗളാദിത്യ രാജയോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ
6
Surya Mangal Yuti
Mangaladitya Rajayoga: ചൊവ്വ-സൂര്യ മംഗളാദിത്യ രാജയോഗം; ഇവർക്ക് നൽകും അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ
Samrudhi SM-37 Result: ഒരു കോടി ആർക്ക്? സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം വന്നു
5
Kerala lottery
Samrudhi SM-37 Result: ഒരു കോടി ആർക്ക്? സമൃദ്ധി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം വന്നു
Rahul Easwar Bail Cancellation: അതിജീവിതയെ വീണ്ടും അധിക്ഷേപിച്ചു; ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന ഹർജിയിൽ രാഹുൽ ഈശ്വറിന് നോട്ടീസയച്ച് കോടതി

തിരുവനന്തപുരം: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരായ ആദ്യ ബലാത്സംഗ പരാതി നൽകിയ യുവതിയെ വീണ്ടും അധിക്ഷേപിച്ച സംഭവത്തിൽ രാഹുൽ ഈശ്വറിന് നോട്ടീസയച്ച് കോടതി. രാഹുൽ ഈശ്വറിന്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് പോലീസ് സമർപ്പിച്ച ഹർജിയിലാണ് നോട്ടീസ് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. ജാമ്യത്തിലിറങ്ങിയ രാഹുൽ ഈശ്വർ, ജാമ്യവ്യവസ്ഥകൾ ലംഘിച്ച് പരാതിക്കാരിയെ വീണ്ടും അപമാനിച്ചുവെന്നാണ് പോലീസ് പറയുന്നത്. അതിജീവിത നൽകിയ പരാതിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പോലീസ് നീക്കം. 

Add Zee News as a Preferred Source

തുടർന്ന് രാഹുൽ ഈശ്വറിന്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് അന്വേഷണ സംഘം കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. ഈ ഹർജി പരിഗണിച്ച തിരുവനന്തപുരം അഡീഷണൽ സി.ജെ.എം കോടതി രാഹുലിന് നോട്ടീസയച്ചു. ഈ മാസം 19-ന് നേരിട്ടോ അഭിഭാഷകൻ മുഖേനയോ ഹാജരാകാനാണ് കോടതി നിർദ്ദേശം.

Also Read: Rahul Mamkootathil Threatens Complainant: 'ആരെയാ നീ പേടിപ്പിക്കുന്നേ, ഇങ്ങോട്ട് തന്നവർക്കും കുടുംബത്തിനും അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചുകൊടുക്കും'; അതിജീവിതയ്ക്ക് രാഹുലിന്റെ ഭീഷണി സന്ദേശം

ജാമ്യം അനുവദിച്ച സമയത്ത് പരാതിക്കാരിക്കെതിരെ മോശം പരാമർശങ്ങൾ നടത്തരുതെന്ന് കോടതി കർശന നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ വ്യവസ്ഥ ലംഘിക്കപ്പെട്ടുവെന്നും അതിജീവിതയെ ആവർത്തിച്ച് അധിക്ഷേപിച്ചുവെന്നും പോലീസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. അതിജീവിതയെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ വീണ്ടും അധിക്ഷേപിച്ചുവെന്നാണ് രാഹുലിനെതിരായ പരാതി. ഈ മാസം പത്താം തീയതിയാണ് ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് അന്വേഷണ സംഘം തിരുവനന്തപുരം അഡീഷണൽ സി.ജെ.എം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

ഈ പരാമർശങ്ങൾ അതിജീവിതയുടെ അന്തസ്സിനെ ബാധിക്കുന്നതാണെന്നും നിലവിലെ അന്വേഷണത്തെ അട്ടിമറിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണെന്നും പോലീസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു. പോലീസിന്റെ അപേക്ഷ പരിഗണിച്ച കോടതി രാഹുൽ ഈശ്വറിന് നോട്ടീസ് അയയ്ക്കുകയായിരുന്നു. ‌

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Rahul EaswarBail ViolationKerala Policeരാഹുൽ ഈശ്വർജാമ്യം റദ്ദാക്കൽ

Trending News