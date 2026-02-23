English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Lightning: ഇടിമിന്നലേറ്റ് പശു ചത്തു, കരച്ചിൽ കേട്ട് തൊഴുത്തിലേക്ക് എത്തിയ കർഷകൻ ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ചു; മകൾക്കും ഷോക്കേറ്റു

Lightning: ഇടിമിന്നലേറ്റ് പശു ചത്തു, കരച്ചിൽ കേട്ട് തൊഴുത്തിലേക്ക് എത്തിയ കർഷകൻ ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ചു; മകൾക്കും ഷോക്കേറ്റു

Farmer Died: ഇടിമിന്നലേറ്റ പശുവിന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ടാണ് രാമകൃഷ്ണപിള്ള തൊഴുത്തിലേക്ക് എത്തിയത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 23, 2026, 12:08 PM IST
  • തൊഴുത്തിന്റെ മേൽക്കൂരയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ബൾബിലേക്ക് കൊടുത്തിരുന്ന വയറിൽ നിന്നാണ് ഷോക്കേറ്റത്
  • മകൾ ശ്രീജയ്ക്കും വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റെങ്കിലും രക്ഷപ്പെട്ടു

Lightning: ഇടിമിന്നലേറ്റ് പശു ചത്തു, കരച്ചിൽ കേട്ട് തൊഴുത്തിലേക്ക് എത്തിയ കർഷകൻ ഷോക്കേറ്റ് മരിച്ചു; മകൾക്കും ഷോക്കേറ്റു

ആലപ്പുഴ: ആലപ്പുഴ വള്ളികുന്നത്ത് ഇടിമിന്നലിനെത്തുടർന്നുണ്ടായ വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് ക്ഷീരകർഷകൻ മരിച്ചു. ഇലിപ്പക്കുളം വട്ടയ്ക്കാട് പുത്തൻതറയിൽ രാമകൃഷ്ണപിള്ള (72) ആണ് വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് മരിച്ചത്.

ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പശു ഇടിമിന്നലേറ്റ് ചത്തു. ശനിയാഴ്ച രാത്രി ഒൻപതരയോടെയാണ് ഈ ദാരുണമായ സംഭവം നടന്നത്. രാത്രിയിൽ ഇടിമിന്നലേറ്റ പശു ഉച്ചത്തിൽ കരയുകയും ഇതിന് പിന്നാലെ തൊഴുത്തിൽ ചത്തുവീഴുകയുമായിരുന്നു.

പശുവിന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ട് വീട്ടുമുറ്റത്തെ തൊഴുത്തിലേക്ക് ഓടിയെത്തിയ രാമകൃഷ്ണപിള്ളയ്ക്ക്, മേൽക്കൂരയിലുണ്ടായിരുന്ന ബൾബിലേക്കുള്ള വയറിൽ നിന്നാണ് ഷോക്കേറ്റത്. ഇദ്ദേഹത്തിന് പിന്നാലെ തൊഴുത്തിലെത്തിയ മകൾ ശ്രീജയ്ക്കും വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റെങ്കിലും ഭാഗ്യവശാൽ രക്ഷപ്പെട്ടു.

അർബുദ ബാധിതനായിരുന്നു രാമകൃഷ്ണപിള്ള. കഴിഞ്ഞ ആറുവർഷമായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു. വള്ളികുന്നം പോലീസ് സംഭവസ്ഥലത്തെത്തി തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. തങ്കമണിയാണ് ഭാര്യ. രാജേഷ്, ശ്രീജ എന്നിവർ മക്കളും സജികുമാർ മരുമകനുമാണ്.

