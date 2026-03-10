തൃശൂര്: സിസി മുകുന്ദനെ പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി സിപിഐ. നാട്ടിക എംഎല്എയും സിപിഐ നാട്ടിക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയംഗവുമായ സിസി മുകുന്ദനെ കടുത്ത പാര്ട്ടിവിരുദ്ധ പ്രവര്ത്തനത്തിന്റെ പേരിലാണ് പാര്ട്ടിയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തില് നിന്നും പുറത്താക്കിയിത്. സിപിഐ നാട്ടിക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയാണ് വാർത്താക്കുറിപ്പിലൂടെ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയത്.
കഴിഞ്ഞ അഞ്ചുവര്ഷമായി പാര്ട്ടിയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് നാട്ടിക നിയോജകമണ്ഡലം എംഎല്എയായി പ്രവര്ത്തിക്കുന്ന സിസി മുകുന്ദന് നിരന്തരമായി പാര്ട്ടി അച്ചടക്കം ലംഘിച്ചുകൊണ്ട് പാര്ട്ടിവിരുദ്ധമായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് നടത്തിവരികയാണെന്നും സിപിഐ പറയുന്നു. ഇത്തരം അച്ചടക്കലംഘനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പല തവണകളില് അച്ചടക്ക നടപടി സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് തിരുത്തല് വരുത്താന് പാര്ട്ടി ശ്രമിച്ചതാണെന്നും അതിന്റെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ പാര്ട്ടി സമ്മേളനകാലത്ത് പാര്ട്ടി ജില്ലാ എക്സിക്യുട്ടീവില് നിന്നും മാറ്റി ഡിസിയില് നിന്നും നാട്ടിക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയംഗമായി പ്രവര്ത്തിച്ചുവരികയായിരുന്നു.
വരുന്ന ആസന്നമായ അസംബ്ലി തെരഞ്ഞെടുപ്പില് നാട്ടിക മണ്ഡലം സ്ഥാനാര്ത്ഥിയെ സംബന്ധിച്ച് പാര്ട്ടി സംസ്ഥാന എക്സിക്യുട്ടീവ് തീരുമാനം വന്നശേഷം പാര്ട്ടിയ്ക്കെതിരെ ഗുരുതരവും അടിസ്ഥാനരഹിതവുമായ ആരോപണങ്ങളാണ് സിസി മുകുന്ദന് ഉന്നയിച്ചതെന്നും കൂടാതെ, കോണ്ഗ്രസ് നേതൃത്വവുമായി അങ്ങോട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് യുഡിഎഫ് സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാര്ത്ഥിയായി മത്സരിക്കുമെന്ന പരസ്യ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയാണ് ഉണ്ടായത്. ഒരു പാര്ട്ടി അംഗവും പാര്ട്ടിയുടെ എംഎല്എയും എന്ന നിലയില് പാലിക്കേണ്ടതായ പാര്ട്ടി അച്ചടക്കവും പാര്ട്ടി ബോധ്യവുമില്ലാതെ അങ്ങേയറ്റം ഗുരുതരമായ കടുത്ത അച്ചടക്ക ലംഘനമാണ് സിസി മുകുന്ദന് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഈ സാഹചര്യത്തില് സിസി മുകുന്ദനെ പാര്ട്ടി ഭരണഘടന അനുസരിച്ചുള്ള അച്ചടക്കനടപടി എന്ന നിലയില് പാര്ട്ടിയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തില് നിന്നും പുറത്താക്കിയതായും ഈ നടപടി പാര്ട്ടിയുടെ തൃശൂര് ജില്ലാ കൗണ്സിലിന്റെ അംഗീകാരത്തോടുകൂടിയുള്ളതാണെന്നും സിപിഐ നാട്ടിക മണ്ഡലം കമ്മിറ്റി വാര്ത്താക്കുറിപ്പിലൂടെ അറിയിച്ചു.
