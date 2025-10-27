English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • PM Shri Controversy: പിഎം ശ്രീ വിവാദം; ബിനോയ് വിശ്വം-മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച ഇന്ന് 3.30ന്

PM Shri Controversy: പിഎം ശ്രീ വിവാദം; ബിനോയ് വിശ്വം-മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച ഇന്ന് 3.30ന്

PM Shri Controversy: മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ആലപ്പുഴയിൽ വെച്ച് ചര്‍ച്ച നടത്തുമെന്നും ബിനോയ് വിശ്വം പറഞ്ഞു

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Oct 27, 2025, 12:57 PM IST
  • സിപിഐ നേതാക്കളമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കുശേഷമാണ് ചര്‍ച്ച നടക്കുമെന്ന് ബിനോയ് വിശ്വം അറിയിച്ചു.

Trending Photos

Kerala Lottery Result Today 26 October 2025: ഇന്നത്തെ കോടിപതിയാര്? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala Lottery Result Today 26 October 2025: ഇന്നത്തെ കോടിപതിയാര്? സമൃദ്ധി ലോട്ടറി ഫലം
Love Horoscope Oct 27:പ്രണയം, വിവാഹം ...ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയരാശി
12
Love Horoscope
Love Horoscope Oct 27:പ്രണയം, വിവാഹം ...ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയരാശി
Love Horoscope: അർത്ഥശൂന്യമായ വാക്കുകൾ വിശ്വസിക്കരുത്...ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയരാശി
12
Love Horoscope
Love Horoscope: അർത്ഥശൂന്യമായ വാക്കുകൾ വിശ്വസിക്കരുത്...ഇന്നത്തെ നിങ്ങളുടെ പ്രണയരാശി
Menopausal Health: ആർത്തവവിരാമത്തിനു ശേഷമുള്ള ആരോഗ്യം; 50 കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകള്‍ ഇതൊക്കെ കഴിക്കണേ..!
6
Menopause health
Menopausal Health: ആർത്തവവിരാമത്തിനു ശേഷമുള്ള ആരോഗ്യം; 50 കഴിഞ്ഞ സ്ത്രീകള്‍ ഇതൊക്കെ കഴിക്കണേ..!
PM Shri Controversy: പിഎം ശ്രീ വിവാദം; ബിനോയ് വിശ്വം-മുഖ്യമന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച ഇന്ന് 3.30ന്

ആലപ്പുഴ: പിഎം ശ്രീ വിവാദത്തിൽ സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വവും മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ച ഇന്ന് 3.30ന്. മുഖ്യമന്ത്രിയുമായി ആലപ്പുഴയിൽ വെച്ച് ചര്‍ച്ച നടത്തുമെന്നും ബിനോയ് വിശ്വം പറഞ്ഞു. സിപിഐ നേതാക്കളമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കുശേഷമാണ് ചര്‍ച്ച നടക്കുമെന്ന് ബിനോയ് വിശ്വം അറിയിച്ചു. 

Add Zee News as a Preferred Source

അതേസമയം, മുഖ്യമന്ത്രി വിളിച്ചാൽ സംസാരിക്കുമെന്നും ചർച്ചക്കുള്ള വാതിൽ എപ്പോഴും തുറന്നിരിക്കുമെന്നും ബിനോയ് വിശ്വം നേരത്തെ പറഞ്ഞു. എൽഡിഎഫ് എൽഡിഎഫ് ആയി തന്നെ നിലനിൽക്കുമെന്നും എൽഡിഎഫിന്റെ ഭാഗമാണ് സിപിഐയും സിപിഎം എന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇന്ന് ചേരുന്ന സിപിഐ എക്സിക്യുട്ടീവിൽ വിശദമായ ചർച്ച നടക്കുമെന്നും സമവായ നീക്കം ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയില്ലെന്നും ഏറ്റവും ശരിയായ തീരുമാനം യോഗത്തിൽ കൈക്കൊള്ളുമെന്നും ബിനോയ് വിശ്വം പറഞ്ഞിരുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

PM Shri ControversyBinoy VishwamCM Pinarayi Vijayan

Trending News