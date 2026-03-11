English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • CPIM: 'മറ്റാരുണ്ട് എൽഡിഎഫ് അല്ലാതെ'; 3.0യുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാചകം തയാർ

CPIM: 'മറ്റാരുണ്ട് എൽഡിഎഫ് അല്ലാതെ'; 3.0യുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാചകം തയാർ

CPIM: കേരളത്തിൽ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ഭരണം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കം കുറിച്ചത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Mar 11, 2026, 09:15 AM IST
  • സിപിഐഎം തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് വഴിയാണ് ഈ വാചകം പുറത്തിറക്കിയത്.
  • 2016-ൽ 'എൽഡിഎഫ് വരും എല്ലാം ശരിയാകും' എന്നും 2021-ൽ 'ഉറപ്പാണ് എൽഡിഎഫ്' എന്നതുമായിരുന്നു ഇടതുമുന്നണിയുടെ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ.

Trending Photos

Kerala Gold Rate 09 March 2026: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു; ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 1440 രൂപ
8
Gold rate
Kerala Gold Rate 09 March 2026: സംസ്ഥാനത്ത് സ്വർണ്ണവിലയിൽ ചാഞ്ചാട്ടം തുടരുന്നു; ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് കുറഞ്ഞത് 1440 രൂപ
Kerala SS 510 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Sthree Sakthi Lottery
Kerala SS 510 Lottery Result Today: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളോ? സ്ത്രീ ശക്തി ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Meenam Monthly Horoscope: മീനം ഒന്ന് പുലരുന്നത് രാജയോ​ഗത്തോടെ; 27 നാളുകാരുടെയും സമ്പൂ‍ർണ ഫലം
12
Meenam Monthly Horoscope
Meenam Monthly Horoscope: മീനം ഒന്ന് പുലരുന്നത് രാജയോ​ഗത്തോടെ; 27 നാളുകാരുടെയും സമ്പൂ‍ർണ ഫലം
Shukraditya Rajayog 2026: മാർച്ചിൽ ശുക്രാദിത്യ രാജയോഗം: സൂര്യനും ശുക്രനും ചേർന്ന് നൽകും ഭാ​ഗ്യത്തിന്റെ പെരുമഴക്കാലം! 3 രാശിക്ക് ധനയോഗവും ഐശ്വര്യവും
5
Shukraditya Rajayogam
Shukraditya Rajayog 2026: മാർച്ചിൽ ശുക്രാദിത്യ രാജയോഗം: സൂര്യനും ശുക്രനും ചേർന്ന് നൽകും ഭാ​ഗ്യത്തിന്റെ പെരുമഴക്കാലം! 3 രാശിക്ക് ധനയോഗവും ഐശ്വര്യവും
CPIM: 'മറ്റാരുണ്ട് എൽഡിഎഫ് അല്ലാതെ'; 3.0യുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാചകം തയാർ

തിരുവനന്തപുരം: എൽഡിഎഫ് 3.0 ലക്ഷ്യമിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാചകം പുറത്തിറക്കി ഇടതുമുന്നണി. കേരളത്തിൽ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ഭരണം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കം കുറിച്ചത്. 'മറ്റാരുണ്ട് എൽഡിഎഫ് അല്ലാതെ' എന്നതാണ് ഇത്തവണത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാചകം. സിപിഐഎം തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് വഴിയാണ് ഈ വാചകം പുറത്തിറക്കിയത്. 2016-ൽ 'എൽഡിഎഫ് വരും എല്ലാം ശരിയാകും' എന്നും 2021-ൽ 'ഉറപ്പാണ് എൽഡിഎഫ്' എന്നതുമായിരുന്നു ഇടതുമുന്നണിയുടെ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ.

Add Zee News as a Preferred Source

അതേസമയം, നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവേശത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ സർക്കാരിന്റെ വികസന നേട്ടങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന പുതിയ പ്രചാരണ വീഡിയോ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. നടി ഭാവനയാണ് ഈ വീഡിയോയിലെ പ്രധാന ആകർഷണം. വീണ്ടും തുടരും, നമ്മൾ തുടരും എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനത്തിനൊപ്പം ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഭാവനയുടെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്. 

ആശുപത്രികൾ, സ്കൂളുകൾ, വാട്ടർ മെട്രോ തുടങ്ങിയ വികസന പദ്ധതികൾക്കൊപ്പം ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണവും വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭാവന ബൈക്കിൽ വിവിധ മേഖലകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതാണ് പരസ്യത്തിന്റെ പ്രമേയം. സെറ്റല്ലേ... നമ്മളീ യാത്ര തുടരും എന്ന വാക്കുകളോടെയാണ് വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നത്. നടി മഞ്ജു വാര്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ ഈ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. 'പെൺപോരാട്ടത്തിന് എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ 3.0' എന്ന ആശയത്തോടെ വനിതാ ദിനത്തിലാണ് ഭാവന ഉൾപ്പെട്ട വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടത്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

CPIMLDFAssembly Electionelection sloganLDF 3.0

Trending News