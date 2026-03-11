CPIM: 'മറ്റാരുണ്ട് എൽഡിഎഫ് അല്ലാതെ'; 3.0യുടെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാചകം തയാർ

തിരുവനന്തപുരം: എൽഡിഎഫ് 3.0 ലക്ഷ്യമിട്ട് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാചകം പുറത്തിറക്കി ഇടതുമുന്നണി. കേരളത്തിൽ തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ഭരണം ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണത്തിന് ഔദ്യോഗികമായി തുടക്കം കുറിച്ചത്. 'മറ്റാരുണ്ട് എൽഡിഎഫ് അല്ലാതെ' എന്നതാണ് ഇത്തവണത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വാചകം. സിപിഐഎം തങ്ങളുടെ ഔദ്യോഗിക ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് വഴിയാണ് ഈ വാചകം പുറത്തിറക്കിയത്. 2016-ൽ 'എൽഡിഎഫ് വരും എല്ലാം ശരിയാകും' എന്നും 2021-ൽ 'ഉറപ്പാണ് എൽഡിഎഫ്' എന്നതുമായിരുന്നു ഇടതുമുന്നണിയുടെ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ.
അതേസമയം, നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആവേശത്തിലേക്ക് നീങ്ങുമ്പോൾ സർക്കാരിന്റെ വികസന നേട്ടങ്ങൾ വിവരിക്കുന്ന പുതിയ പ്രചാരണ വീഡിയോ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. നടി ഭാവനയാണ് ഈ വീഡിയോയിലെ പ്രധാന ആകർഷണം. വീണ്ടും തുടരും, നമ്മൾ തുടരും എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനത്തിനൊപ്പം ബൈക്കിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഭാവനയുടെ ദൃശ്യങ്ങളാണ് പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.
ആശുപത്രികൾ, സ്കൂളുകൾ, വാട്ടർ മെട്രോ തുടങ്ങിയ വികസന പദ്ധതികൾക്കൊപ്പം ക്ഷേമ പെൻഷൻ വിതരണവും വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഭാവന ബൈക്കിൽ വിവിധ മേഖലകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്നതാണ് പരസ്യത്തിന്റെ പ്രമേയം. സെറ്റല്ലേ... നമ്മളീ യാത്ര തുടരും എന്ന വാക്കുകളോടെയാണ് വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നത്. നടി മഞ്ജു വാര്യർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രമുഖർ ഈ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്. 'പെൺപോരാട്ടത്തിന് എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ 3.0' എന്ന ആശയത്തോടെ വനിതാ ദിനത്തിലാണ് ഭാവന ഉൾപ്പെട്ട വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടത്.
