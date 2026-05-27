Pinarayi Vijayan ED Raid: എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ സഞ്ചരിച്ച മൂന്ന് വാഹനങ്ങളിൽ ഒന്നിന്റെ ചില്ലുകളാണ് സിപിഐഎം പ്രവർത്തകർ തല്ലി തകർത്തത്.
തിരുവനന്തപുരം: മുന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ ബേക്കറി ജങ്ഷനിലെ വാടക വീട്ടില് നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ വാഹനങ്ങള്ക്ക് നേരെ ആക്രമണം. ഇഡി വാഹനത്തിന്റെ ചില്ലുകള് പ്രതിഷേധക്കാര് തല്ലിത്തകര്ത്തു.
മൂന്ന് വാഹനങ്ങളിലായിട്ടാണ് ഇഡി ഉദ്യോഗസ്ഥര് വീടിന് പുറത്തേക്കിറങ്ങിയത്. ആദ്യ വാഹനത്തിന്റെ ചില്ലുകളാണ് തകര്ക്കപ്പെട്ടത്. പ്രവര്ത്തകരുടെ പ്രതിഷേധത്തിന് മുന്നില് പോലീസിന് ഒന്നും ചെയ്യാനാകാത്ത അവസ്ഥയായിരുന്നു.
ഒടുവില് പിണറായി വിജയന് തന്നെ വീടിന് പുറത്തിറങ്ങി വന്നു. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദന് അടക്കമുള്ള നേതാക്കളും അദ്ദേഹത്തോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്നു. മുഷ്ടി ചുരുട്ടി പ്രവര്ത്തകരെ അഭിവാദ്യം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് പിണറായി വിജയന് പുറത്തേക്ക് വന്നത്. ഇതിനിടെ പ്രവര്ത്തകരെ ശാന്തരാക്കാന് നേതാക്കള് രംഗത്തിറങ്ങുകയും ചെയ്തു.