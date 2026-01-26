V Kunhikrishnan: പാർട്ടിക്ക് പുറത്ത്; വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെ പാർട്ടി പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി സിപിഎം

കണ്ണൂർ: സിപിഎം കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണനെ സിപിഎമ്മിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. പാർട്ടിയുടെ പ്രാഥമിക അംഗത്വത്തിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കി. പാർട്ടി തീരുമാനം അറിയിച്ച് കണ്ണൂർ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെകെ രാഗേഷ്. ധനരാജ് രക്തസാക്ഷി ഫണ്ട് ഉൾപ്പെടെ ഒരു കോടി രൂപയുടെ തിരിമറി നടത്തിയെന്ന് എംഎൽഎക്കെതിരെ ആരോപണം ഉയർത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് നടപടി.
കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ ശത്രുക്കളുടെ കോടാലിക്കൈ ആയി. പാർട്ടിയെ വഞ്ചിച്ചു. പാർട്ടിയെ പുറകിൽ നിന്ന് കുത്തിയെന്ന് വിലയിരുത്തൽ. പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെയും വഞ്ചിച്ചു. കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്റെ നീക്കം ദുരൂഹം. പാർട്ടി കണക്ക് പുറത്ത് പറയേണ്ടതില്ല. അണികളോട് വിശദീകരിക്കും. തിങ്കളാഴ്ച ചേർന്ന ജില്ലാ കമ്മിറ്റി യോഗത്തിന് ശേഷമാണ് പാർട്ടി തീരുമാനം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗം കൂടി ആയ പയ്യന്നൂർ എംഎൽഎ ടിഐ മധുസൂദനന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രക്തസാക്ഷി ഫണ്ട്, പയ്യന്നൂർ ഏരിയാ കമ്മിറ്റി ഓഫീസ് നിർമ്മാണ ഫണ്ട്, 2021ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫണ്ട് എന്നിവയിൽ ക്രമക്കേട് നടന്നുവെന്നായിരുന്നു വി കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്റെ ആരോപണം. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് പാർട്ടി കടുത്ത നടപടി സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
