സിപിഐ നേതാവ് ഗുരുനാഥൻ, സിപിഎം പ്രവർത്തകൻ സന്തോഷ് എന്നിവരും ബിജെപിയിൽ അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചു.

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 18, 2026, 02:56 PM IST
  • തിരുവനന്തപുരത്തെ ബിജെപി ആസ്ഥാനത്തെത്തിയാണ് രാജേന്ദ്രൻ അം​ഗത്വം സ്വീകരിച്ചത്.
  • ഇടുക്കിയിൽ നിന്നുള്ള സിപിഐ നേതാവ് ഗുരുനാഥൻ, നീലംപേരൂരിൽ നിന്നുള്ള സിപിഎം പ്രവർത്തകൻ സന്തോഷ് എന്നിവരും രാജേന്ദ്രനൊപ്പം ബിജെപിയിൽ അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചു.

Former MLA S Rajendran joins BJP: ''വിശ്വസിച്ച പ്രസ്ഥാനത്തെ ചതിച്ചിട്ടില്ല, പലതും സഹിച്ചു''; സിപിഎം മുൻ എംഎൽഎ എസ് രാജേന്ദ്രൻ ബിജെപിയിൽ

തിരുവനന്തപുരം: ദേവികുളം മുൻ സിപിഎം എൽഎ എസ് രാജേന്ദ്രൻ ബിജെപിയിൽ. ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖറിൽ നിന്ന് അം​ഗത്വം സ്വീകരിച്ചു. തിരുവനന്തപുരത്തെ ബിജെപി ആസ്ഥാനത്തെത്തിയാണ് രാജേന്ദ്രൻ അം​ഗത്വം സ്വീകരിച്ചത്. ഇടുക്കിയിൽ നിന്നുള്ള സിപിഐ നേതാവ് ഗുരുനാഥൻ, നീലംപേരൂരിൽ നിന്നുള്ള സിപിഎം പ്രവർത്തകൻ സന്തോഷ് എന്നിവരും രാജേന്ദ്രനൊപ്പം ബിജെപിയിൽ അംഗത്വം സ്വീകരിച്ചു.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ചുനാളുകളായി രാജേന്ദ്രന്റെ ബിജെപി പ്രവേശനം സംബന്ധിച്ചുള്ള അഭ്യൂഹങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു മാസത്തോളമായി ബിജെപി നേതൃത്വവുമായി സജീവ ചർച്ചയും നടന്നിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തി രാജീവ്‌ ചന്ദ്രശേഖറുമായി രാജേന്ദ്രൻ കൂടിക്കാഴ്ചയും നടത്തിയിരുന്നു. 

Also Read: G Sukumaran Nair: വർ​ഗീയതയ്ക്കെതിരെ പറയാൻ സതീശന് എന്ത് യോ​ഗ്യത? സതീശനെ അഴിച്ചുവിട്ടാൽ കോൺഗ്രസിന് തിരിച്ചടിയുണ്ടാകുമെന്ന് സുകുമാരൻ നായർ

അതേസമയം തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ ആ​ഗ്രഹമില്ലെന്നും മത്സരിക്കില്ലെന്നും രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. ഹൈറേഞ്ചിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ തീർക്കാൻ ഇടപെടുമെന്ന് ബിജെപി അധ്യക്ഷനിൽ നിന്ന് ഉറപ്പ് ലഭിച്ചതായും താൻ ആരെയും ഒപ്പം ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. താൻ പ്രമുഖൻ അല്ലെന്നും സിപിഎമ്മിനെ ഒരു കാലത്തും ചതിച്ചിട്ടില്ലെന്നും എസ് രാജേന്ദ്രൻ പ്രതികരിച്ചു. പലതും സഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഉപദ്രവിക്കരുതെന്ന് പലപ്പോഴും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സർക്കാരിന്റെ സഹായം തോട്ടം മേഖലയ്ക്ക് ആവശ്യമുണ്ട്. അതിനാൽ ബിജെപിയിൽ ചേരുന്നുവെന്നും രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.

