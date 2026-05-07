English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Kerala
  • MA Baby: 'സഖാക്കൾക്ക് തുറന്നടിക്കാം, എല്ലാവരെയും കേട്ട് തോല്‍വിയുടെ കാരണം വിലയിരുത്തും'; എംഎ ബേബി

MA Baby: 'സഖാക്കൾക്ക് തുറന്നടിക്കാം, എല്ലാവരെയും കേട്ട് തോല്‍വിയുടെ കാരണം വിലയിരുത്തും'; എംഎ ബേബി

MA Baby: മുൻധാരണകൾ ഇല്ലാതെ എല്ലാവരും പറയുന്നത് കേൾക്കുമെന്നും എംഎ ബേബി പറഞ്ഞു

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : May 7, 2026, 03:19 PM IST
  • പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ തീരുമാനിച്ചു എന്ന വാർത്ത അടിസ്ഥാന രഹിതമാണെന്നും അത്തരം തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
  • ശൈലജ ടീച്ചർ സ്ഥാനാർഥിത്വത്തിൽ അതൃപ്തി അറിയിച്ചോ എന്നറിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി

Trending Photos

Kerala DL-51 Lottery Result: ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ ഭാ​ഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala DL-51 Lottery Result: ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറിയുടെ ഭാ​ഗ്യശാലി നിങ്ങളാണോ? ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം
Kerala KN-622 Lottery Result: കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാ​ഗ്യക്കുറിയിലൂടെ ഒരു കോടി! ഭാ​ഗ്യം ആർക്ക്? ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala KN-622 Lottery Result: കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാ​ഗ്യക്കുറിയിലൂടെ ഒരു കോടി! ഭാ​ഗ്യം ആർക്ക്? ഇന്നത്തെ ലോട്ടറി ഫലം
Lakshmi Kubera Yoga: ലക്ഷ്മീകുബേര യോ​ഗത്തിലൂടെ ഈ ആറ് നാളുകാ‍ർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ കാലം; നിങ്ങളുമുണ്ടോ?
6
Lakshmi kubera yog
Lakshmi Kubera Yoga: ലക്ഷ്മീകുബേര യോ​ഗത്തിലൂടെ ഈ ആറ് നാളുകാ‍ർക്ക് നേട്ടങ്ങളുടെ കാലം; നിങ്ങളുമുണ്ടോ?
Shani Sade Sati 2026: ഈ നാളുകാരെ ഏഴരശനി ബാധിക്കും; കാത്തിരിക്കുന്നത് കഷ്ടകാലവും ആശുപത്രി വാസവും
5
Shani
Shani Sade Sati 2026: ഈ നാളുകാരെ ഏഴരശനി ബാധിക്കും; കാത്തിരിക്കുന്നത് കഷ്ടകാലവും ആശുപത്രി വാസവും
MA Baby: 'സഖാക്കൾക്ക് തുറന്നടിക്കാം, എല്ലാവരെയും കേട്ട് തോല്‍വിയുടെ കാരണം വിലയിരുത്തും'; എംഎ ബേബി

തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കനത്ത തോൽവിയെക്കുറിച്ച് സഖാക്കൾക്ക് പാർട്ടി വേദിയിൽ തുറന്നു പറയാമെന്ന് സിപിഎം ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി എംഎ ബേബി. എല്ലാവരെയും കേട്ട് തോല്‍വിയുടെ കാരണം വിലയിരുത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. മുൻധാരണകൾ ഇല്ലാതെ എല്ലാവരും പറയുന്നത് കേൾക്കുമെന്നും എംഎ ബേബി പറഞ്ഞു. പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ തീരുമാനിച്ചു എന്ന വാർത്ത അടിസ്ഥാന രഹിതമാണെന്നും അത്തരം തീരുമാനം എടുത്തിട്ടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. 

Add Zee News as a Preferred Source

ശൈലജ ടീച്ചർ സ്ഥാനാർഥിത്വത്തിൽ അതൃപ്തി അറിയിച്ചോ എന്നറിയില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. കോടിയേരി ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ എന്ന ചർച്ചയില്‍ കാര്യമില്ലെന്നും മുൻപ് വിഎസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ, ഇഎംഎസ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്ന് ചർച്ച നടന്നിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ അദ്ദേഹം കോടിയേരി ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ കൂടുതൽ കരുത്ത് ഉണ്ടാകും എന്നതിൽ സംശയമില്ലെന്നും പറഞ്ഞു. പാർട്ടികൾക്ക് അവരുടെ അഭിപ്രായം പറയാമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു

അതേസമയം, നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ കനത്ത പരാജയത്തിന് പിന്നാലെ തന്‍റെ പടം വെച്ചുകൊണ്ട് പോസ്റ്റുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതിൽ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കി സിപിഎം നേതാവ് പി ജയരാജൻ. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ എന്നെ പ്രകീർത്തിച്ചു കൊണ്ടും പാർട്ടി നേതൃത്വത്തിലുള്ള ചിലരെ ഇകഴ്ത്തിയും കൊണ്ടുള്ള പ്രചരണങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്നും ജയരാജൻ ഫേസ്ബുക്ക് കുറിപ്പിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടു. കണ്ണൂരിലെ പരാജയത്തിന് പിന്നാലെ പി. ജയരാജനെ ജില്ലയിലെ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പോസ്റ്ററുകൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതിലായിരുന്നു ജയരാജന്റെ പ്രതികരണം.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

MA BabyCPM General SecretaryKerala Assembly Election 2026

Trending News