കോഴിക്കോട്: എസ്ഡിപിഐയുടെ പിന്തുണ സിപിഎം തേടിയിട്ടില്ലെന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി എംഎ ബേബി. എസ്ഡിപിഐയുടെ നിലവിലെ പ്രവർത്തന രീതികളിൽ സിപിഎമ്മിന് വിമർശനമുണ്ടെന്നും ആർഎസ്എസിന് തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തന ശൈലിയെ ന്യായീകരിക്കാൻ എസ്ഡിപിഐ അവസരം ഒരുക്കിക്കൊടുക്കുകയാണെന്നും ബേബി പറഞ്ഞു. എസ്ഡിപിഐ പ്രവർത്തന ശൈലി മാറ്റണമെന്നും സിപിഎം ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ന്യൂനപക്ഷ വർഗ്ഗീയതയെയും ഭൂരിപക്ഷ വർഗ്ഗീയതയെയും ഒരേപോലെ കാണേണ്ടതില്ലെന്നും രണ്ടും തമ്മിൽ സമീകരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ശൈലിയെ മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വിമർശിക്കാമെന്നും പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനകളാണ് പരിഗണിക്കേണ്ടതെന്നും ബേബി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അതേസമയം എസ്ഡിപിഐ വോട്ട് വേണ്ടെന്ന് പറയേണ്ട ആവശ്യമെന്താണെന്നാണ് സിപിഎം പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ അംഗം എ വിജയരാഘവനും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗം ടിഎം തോമസ് ഐസക്കും പ്രതികരിച്ചു. എസ്ഡിപിഐ വോട്ട് വേണ്ടെന്ന് എന്തിനാണ് പറയുന്നതെന്നാണ് വിജയരാഘവൻ ചോദിച്ചു. എസ്ഡിപിഐ അവരുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ലെന്നും എസ്ഡിപിഐയുടെ വോട്ട് വേണ്ടെന്ന് സിപിഎം ഇതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്നും കേരളീയ പൊതുസമൂഹത്തോടാണ് വോട്ട് ചോദിക്കുകയെന്നും എ വിജയരാഘവൻ പറഞ്ഞു. പ്രതിപക്ഷം തയ്യാറാക്കിയ അജണ്ടയ്ക്കു ചുറ്റുമല്ല ഇലക്ഷൻ പ്രചാരണം നീങ്ങുന്നതെന്നും യുഡിഎഫ് പതിവ് പോലെ നുണ പ്രചാരണങ്ങൾ നടത്തുകയാണെന്നും യുഡിഎഫ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന കളവുകൾ ജനം വിശ്വസിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എസ്ഡിപിഐ വോട്ട് വേണ്ടെന്ന് പറയില്ലെന്നാണ് തോമസ് ഐസക് വ്യക്തമാക്കിയത്. അവർ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് വികസനത്തിനായിരിക്കുമെന്നും ആര് വോട്ട് ചെയ്താലും ചാപ്പ കുത്തി മാറ്റി നിർത്തില്ലെന്നും വികസനത്തെയും മതനിരപേക്ഷതയെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഏത് സംഘടനയുടെയും വോട്ട് വാങ്ങുമെന്നും ഐസക് പറഞ്ഞു.
