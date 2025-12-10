English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • CPM-RSS Clash: സിപിഎം-ആർഎസ്എസ് സംഘർഷം; ആർഎസ്എസ് നേതാവിന് വെട്ടേറ്റു

CPM-RSS Clash: സിപിഎം-ആർഎസ്എസ് സംഘർഷം; ആർഎസ്എസ് നേതാവിന് വെട്ടേറ്റു

Kottayam Kurichy: പഞ്ചായത്ത് അം​ഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബിജെപി നേതാക്കൾക്കും ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റു. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് രണ്ട് പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 10, 2025, 10:54 AM IST
  • സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു
  • രണ്ട് പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു

CPM-RSS Clash: സിപിഎം-ആർഎസ്എസ് സംഘർഷം; ആർഎസ്എസ് നേതാവിന് വെട്ടേറ്റു

കോട്ടയം: കോട്ടയം കുറിച്ചിയിൽ സിപിഎം-ആർഎസ്എസ് സംഘർഷം. സംഘർഷത്തിൽ ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തകർക്ക് വെട്ടേറ്റു. ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകരായ നിഖിൽ, വിഷ്ണു എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് ആർഎസ്എസ് ആരോപിച്ചു.

ആർഎസ്എസ് ജില്ലാ കാര്യകർത്താവ് ശ്രീകുമാരനാണ് വെട്ടേറ്റത്. പഞ്ചായത്ത് അം​ഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബിജെപി നേതാക്കൾക്കും ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റു. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് രണ്ട് പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.

സ്ഥാനാർഥിയും കുറിച്ചി പഞ്ചായത്ത് അം​ഗവും ആയ മഞ്ജീഷിന്റെ വീട്ടിൽ കയറി ആക്രമണം നടത്തിയെന്നാണ് പരാതി. മഞ്ജിഷ്, മനോജ് എന്നിവരാണ് പരിക്കേറ്റ രണ്ട് പേർ. ഇവരെ അക്രമികൾ കമ്പിവടികൊണ്ട് അടിച്ചുവെന്നാണ് പരാതി. നിഖിൽ, വിഷ്ണു എന്നിവരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

