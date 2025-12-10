CPM-RSS Clash: സിപിഎം-ആർഎസ്എസ് സംഘർഷം; ആർഎസ്എസ് നേതാവിന് വെട്ടേറ്റു

കോട്ടയം: കോട്ടയം കുറിച്ചിയിൽ സിപിഎം-ആർഎസ്എസ് സംഘർഷം. സംഘർഷത്തിൽ ആർഎസ്എസ് പ്രവർത്തകർക്ക് വെട്ടേറ്റു. ഡിവൈഎഫ്ഐ പ്രവർത്തകരായ നിഖിൽ, വിഷ്ണു എന്നിവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്ന് ആർഎസ്എസ് ആരോപിച്ചു.
ആർഎസ്എസ് ജില്ലാ കാര്യകർത്താവ് ശ്രീകുമാരനാണ് വെട്ടേറ്റത്. പഞ്ചായത്ത് അംഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ബിജെപി നേതാക്കൾക്കും ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റു. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് രണ്ട് പേരെ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു.
സ്ഥാനാർഥിയും കുറിച്ചി പഞ്ചായത്ത് അംഗവും ആയ മഞ്ജീഷിന്റെ വീട്ടിൽ കയറി ആക്രമണം നടത്തിയെന്നാണ് പരാതി. മഞ്ജിഷ്, മനോജ് എന്നിവരാണ് പരിക്കേറ്റ രണ്ട് പേർ. ഇവരെ അക്രമികൾ കമ്പിവടികൊണ്ട് അടിച്ചുവെന്നാണ് പരാതി. നിഖിൽ, വിഷ്ണു എന്നിവരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. സംഭവത്തിൽ പോലീസ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
