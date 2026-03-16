TK Govindan: ഗോവിന്ദൻ vs ​ഗോവിന്ദൻ! സിപിഎമ്മിൽ പൊട്ടിത്തെറി; ഇങ്ങനെ പോയാൽ പാർട്ടി ഇല്ലാതാകുമെന്ന് ​ ടികെ ​ഗോവിന്ദൻ, സിപിഎം വിട്ടു, സ്വതന്ത്രനാകും...

കണ്ണൂർ: സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദനെതിരെ ആഞ്ഞടിച്ച് മുതിർന്ന നേതാവും ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയേറ്റ് അംഗവുമായ ടികെ ഗോവിന്ദൻ. എം.വി. ഗോവിന്ദനെതിരെ രൂക്ഷ വിമർശനമുന്നയിച്ച ടികെ ഗോവിന്ദൻ സിപിഎം വിട്ടു. തളിപ്പറമ്പ് മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാർത്ഥി നിർണയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് ഗോവിന്ദന്റെ പുറത്തുപോകലിന് കാരണമായത്. വർഷങ്ങളായി മേഖലയിലെ പാർട്ടിയുടെ മുഖമായിരുന്ന നേതാവാണ് ഇപ്പോൾ പാർട്ടി വിട്ടിരിക്കുന്നത്.
ആറ് പതിറ്റാണ്ടോളം നീണ്ട രാഷ്ട്രീയ ജീവിതം അവസാനിപ്പിക്കുകയാണെന്നാണ് വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ ടികെ ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞത്. സി പി എമ്മിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത പ്രവണതകളാണെന്ന് അദ്ദേഹം തുറന്നടിച്ചു. തളിപ്പറമ്പിൽ താൻ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർത്ഥിയായി മത്സരിക്കുമെന്നും യു ഡി എഫ് പിന്തുണച്ചാൽ അത് സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വലിയ അനീതിയാണ് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ നടക്കുന്നത്. ഇത്തരം അനീതികൾക്ക് സഖാവ് പിണറായി വിജയൻ കൂട്ടുനിൽക്കുന്നതെങ്ങനെയാണെന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ലെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ടി കെ ഗോവിന്ദൻ പാർട്ടി വിടുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
Also Read: Kerala Assembly Election 2026: നേമത്ത് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ തന്നെ! ആർ ശ്രീലേഖയും പത്മജയും ശോഭയും അങ്കത്തിന്; ആദ്യഘട്ട സ്ഥാനാർത്ഥി പട്ടികയുമായി ബിജെപി
തളിപ്പറമ്പിലെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം ആസൂത്രിത നീക്കം
തളിപ്പറമ്പിൽ എംവി ഗോവിന്ദന്റെ ഭാര്യ പി കെ ശ്യാമളയെയാണ് സിപിഎം സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനെതിരെയാണ് ടികെ ഗോവിന്ദൻ രംഗത്തെത്തിയത്. എം വി ഗോവിന്ദൻ മൂന്ന് ടേം പൂർത്തിയാക്കിയ മണ്ഡലമാണ് തളിപ്പറമ്പ്. ഇവിടെ നാലാം തവണ സ്വന്തം ഭാര്യയെത്തന്നെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയത് ആസൂത്രിതമാണെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
സ്ഥാനാർത്ഥിത്വത്തിനെതിരെ എം വി ഗോവിന്ദന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ തന്നെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിലും മണ്ഡലം കമ്മിറ്റിയിലും വിമർശനം ഉയർന്നിരുന്നു. എന്നാൽ അതെല്ലാം അവഗണിച്ചാണ് ഭാര്യയെ സ്ഥാനാർത്ഥിയാക്കിയത്. ഭാര്യ സ്ഥാനാർത്ഥിയാകണമെന്ന് നേതാവ് തന്നെ തീരുമാനിക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് നിലവിലുള്ളത്. ഇതിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചില്ലെങ്കിൽ തളിപ്പറമ്പിലെ പാർട്ടി ഇല്ലാതാകുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
രക്തസാക്ഷി ഫണ്ട് തട്ടിപ്പ് വിവാദത്തെ കുറിച്ചും ആന്തൂരിലെ പ്രവാസി വ്യവസായി സാജന്റെ ആത്മഹത്യയെയും കുറിച്ചും ടികെ ഗോവിന്ദൻ സംസാരിച്ചു. രക്തസാക്ഷി ഫണ്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുഞ്ഞികൃഷ്ണൻ പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ അണികൾ വിശ്വസിക്കുന്നുണ്ട്. ആത്മഹത്യ ചെയ്ത പ്രവാസി വ്യവസായി സാജന്റെ മരണത്തിന് ഉത്തരവാദി പി കെ ശ്യാമളയാണെന്ന പ്രചാരണം നാട്ടിൽ ശക്തമാണ്. അവരുടെ നിലപാടുകളാണ് സാജനെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നും ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു. പി പി ദിവ്യയോടും പി കെ ശ്യാമളയോടും ഇരട്ടത്താപ്പാണ് പാർട്ടി കാണിക്കുന്നതെന്നും പി ജയരാജനെപ്പോലുള്ള നേതാക്കളെ പാർട്ടി ബോധപൂർവ്വം ഒതുക്കുകയാണെന്നും ടികെ ഗോവിന്ദൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി.
