MV Govindan: തിരുത്തും, തിരിച്ചു വരും; തോൽവി അപ്രതീക്ഷിതമെന്ന് എംവി ഗോവിന്ദൻ

തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേറ്റ തിരിച്ചടി അപ്രതീക്ഷിതമെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദൻ. തിരുത്തും തിരിച്ചുവരും. അംഗങ്ങളേയും അനുഭാവികളേയും കേൾക്കും. ഘടകകക്ഷികളുടെ അഭിപ്രായവും കേൾക്കും.
പാർട്ടി യോഗങ്ങളിൽ നിർഭയമായും സ്വതന്ത്രമായും അഭിപ്രായം പറയാൻ അവസരം ഒരുക്കും. പരാജയം വിലയിരുത്തി സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ്. സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോഗത്തിൽ നടത്തിയത് പ്രാഥമിക പരിശോധന. പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ അഭിപ്രായം കേൾക്കും. പാർട്ടിയുടെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളെയും വിളിച്ചു ചേർക്കും.
എല്ലാവരെയും കേട്ടശേഷം സാധ്യമായ തിരുത്തലുകൾ നടത്തും. ചർച്ചകൾക്ക് ശേഷം റിവ്യൂ റിപ്പോർട്ട്. വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരാൻ സാധിക്കുന്ന മുന്നണിയാണ് എൽഡിഎഫ്. പാർട്ടിക്കെതിരെ വലിയ പ്രചാരവേലകൾ നടക്കുന്നു. നേരിട്ടത് അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടിയെന്നും എംവി ഗോവിന്ദൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളോട് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചില്ല.
