MV Govindan: തിരുത്തും, തിരിച്ചു വരും; തോൽവി അപ്രതീക്ഷിതമെന്ന് എംവി ഗോവിന്ദൻ

Kerala Assembly Election 2026:  പാർട്ടിക്കെതിരെ വലിയ പ്രചാരവേലകൾ നടക്കുന്നുവെന്നും നേരിട്ടത് അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടിയെന്നും എംവി ​ഗോവിന്ദൻ.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : May 6, 2026, 04:56 PM IST
  • പരാജയം വിലയിരുത്തി സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ്
  • പാർട്ടിയുടെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളെയും വിളിച്ചു ചേർക്കുമെന്ന് എംവി ​ഗോവിന്ദൻ

തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലേറ്റ തിരിച്ചടി അപ്രതീക്ഷിതമെന്ന് സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ​ഗോവിന്ദൻ. തിരുത്തും തിരിച്ചുവരും. അം​ഗങ്ങളേയും അനുഭാവികളേയും കേൾക്കും. ഘടകകക്ഷികളുടെ അഭിപ്രായവും കേൾക്കും.

പാർട്ടി യോ​ഗങ്ങളിൽ നിർഭയമായും സ്വതന്ത്രമായും അഭിപ്രായം പറയാൻ അവസരം ഒരുക്കും. പരാജയം വിലയിരുത്തി സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ്. സെക്രട്ടേറിയറ്റ് യോ​ഗത്തിൽ നടത്തിയത് പ്രാഥമിക പരിശോധന. പാർട്ടി പ്രവർത്തകരുടെ അഭിപ്രായം കേൾക്കും. പാർട്ടിയുടെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളെയും വിളിച്ചു ചേർക്കും.

എല്ലാവരെയും കേട്ടശേഷം സാധ്യമായ തിരുത്തലുകൾ നടത്തും. ച‍ർച്ചകൾക്ക് ശേഷം റിവ്യൂ റിപ്പോർട്ട്. വീണ്ടും അധികാരത്തിൽ വരാൻ സാധിക്കുന്ന മുന്നണിയാണ് എൽഡിഎഫ്. പാർട്ടിക്കെതിരെ വലിയ പ്രചാരവേലകൾ നടക്കുന്നു. നേരിട്ടത് അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടിയെന്നും എംവി ​ഗോവിന്ദൻ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ പറഞ്ഞു. കൂടുതൽ ചോദ്യങ്ങളോട് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചില്ല.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Kerala Assembly Election 2026CPMCPM state SecretaryMV Govindan

