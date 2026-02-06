English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • CPM: വിഎസ് അച്യുതാനന്ദനുള്ള പത്മവിഭൂഷൻ; സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന നിലപാടിൽ സിപിഎം

CPM: വിഎസ് അച്യുതാനന്ദനുള്ള പത്മവിഭൂഷൻ; സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന നിലപാടിൽ സിപിഎം

പാർട്ടി നിലപാട് അനുസരിച്ച് കുടുംബം തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി എംഎ ബേബി പറഞ്ഞു

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Feb 6, 2026, 08:41 PM IST
  • പുരസ്ക്കാര പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ ജനമനസിൽ വിഎസിനുള്ള അംഗീകാരമാണിതെന്ന് കുടുംബം സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
  • സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പുരസ്കാരത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തിരുന്നു

തിരുവനന്തപുരം: വിഎസ് അച്യുതാനന്ദന് കിട്ടിയ പത്മവിഭൂഷൻ സ്വീകരിക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് സിപിഎം. പാർട്ടി നിലപാട് അനുസരിച്ച് കുടുംബം തീരുമാനമെടുക്കുമെന്ന് ജനറൽ സെക്രട്ടറി എംഎ ബേബി പറഞ്ഞു. പുരസ്ക്കാര പ്രഖ്യാപനത്തിന് പിന്നാലെ ജനമനസിൽ വിഎസിനുള്ള അംഗീകാരമാണിതെന്ന് കുടുംബം സന്തോഷം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പുരസ്കാരത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷേ വിഎസ് ജീവിച്ചിരുന്നങ്കിൽ പുരസ്കാരം വാങ്ങില്ലെന്ന എംഎ ബേബിയുടെ നിലപാടാണ് നിർണ്ണായകമായത്. തുടർന്ന് പാർട്ടി തീരുമാനിക്കട്ടെയെന്ന് വിഎസിൻറെ മകൻ അരുൺകുമാർ പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ഔദ്യോഗിക നിലപാടെന്ന രീതിയിൽ ഒരു ആശയവിനിമയം ഇതുവരെ പാർട്ടി നടത്തിയിട്ടില്ല. 

