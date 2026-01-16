English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • CPM Wayanad: വേട്ടയാടുന്നു, ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നു; വയനാട് സിപിഎമ്മിൽ പൊട്ടിത്തെറി, മുതിർന്ന നേതാവ് എ.വി. ജയൻ പാർട്ടി വിട്ടു

CPM Wayanad: വേട്ടയാടുന്നു, ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നു; വയനാട് സിപിഎമ്മിൽ പൊട്ടിത്തെറി, മുതിർന്ന നേതാവ് എ.വി. ജയൻ പാർട്ടി വിട്ടു

Wayanad CPM: നേതൃത്വവുമായി നിരന്തരം ഉണ്ടായ വാക്കു തർക്കങ്ങൾകൊടുവിലാണ് എ വി ജയൻ പാർട്ടി വിട്ടത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 16, 2026, 03:31 PM IST
  • 35 വർഷത്തോളം പാർട്ടിക്കായി പ്രവർത്തിച്ച ജയൻ പൂതാടി പഞ്ചായത്തിലെ പാർട്ടിയുടെ തന്നെ മുഖമാണ്
  • എ വി ജയന്റെ നിർണായക നീക്കം പൂതാടി പഞ്ചായത്ത് ഭരണത്തിൽ തന്നെ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം

Read Also

  1. CPM Leader Found Dead: സിപിഎം പ്രാദേശിക നേതാവ് തൂങ്ങിമരിച്ച നിലയിൽ; കുടുംബ പ്രശ്നങ്ങളെന്ന് പ്രാഥമിക നി​ഗമനം

Trending Photos

Navapanchama Rajayoga: 84 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശുക്രന്റെ പവർഫുൾ രാജയോഗത്തിലൂടെ ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം മാറിമറിയും!
9
Rajayoga
Navapanchama Rajayoga: 84 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ശുക്രന്റെ പവർഫുൾ രാജയോഗത്തിലൂടെ ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം മാറിമറിയും!
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം വർധിക്കും; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർ സംസാരം ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കർക്കടക രാശിക്കാർക്ക് വരുമാനം വർധിക്കും; വൃശ്ചിക രാശിക്കാർ സംസാരം ശ്രദ്ധിക്കുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് ഉയർച്ച താഴ്ചകളുടെ ദിനം; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ശുഭകരമായ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് ഉയർച്ച താഴ്ചകളുടെ ദിനം; കന്നി രാശിക്കാർക്ക് ശുഭകരമായ ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Vastu Shastra: നിർഭാ​ഗ്യങ്ങൾ പടികടന്നുവരും; വാസ്തു ദോഷം മാറ്റാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ തെറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കൂ...
5
Vastu Shastra
Vastu Shastra: നിർഭാ​ഗ്യങ്ങൾ പടികടന്നുവരും; വാസ്തു ദോഷം മാറ്റാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഈ തെറ്റുകൾ ഒഴിവാക്കൂ...
CPM Wayanad: വേട്ടയാടുന്നു, ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നു; വയനാട് സിപിഎമ്മിൽ പൊട്ടിത്തെറി, മുതിർന്ന നേതാവ് എ.വി. ജയൻ പാർട്ടി വിട്ടു

വയനാട്: വയനാട്ടിൽ സിപിഎം കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിൽ. പൂതാടി പഞ്ചായത്ത് അംഗവും കർഷക സംഘം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമായ എ വി ജയൻ പാർട്ടി വിട്ടു. നേതൃത്വം തന്നെ തഴഞ്ഞെന്ന് എ വി ജയൻ. നേതൃത്വവുമായി നിരന്തരം ഉണ്ടായ വാക്കു തർക്കങ്ങൾകൊടുവിലാണ് എ വി ജയൻ പാർട്ടി വിട്ടത്.

Add Zee News as a Preferred Source

സിപിഎം ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് എ വി ജയൻ നേതൃത്വവുമായി യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി റഫീഖിന്റെ വെട്ടി നിരത്തൽ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തിയ എ വി ജയനെ തരംതാഴ്ത്തുന്ന നിലപാടിലേക്ക് അടക്കം പാർട്ടിഎത്തി. ഏരിയ കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയിലേക്കും, ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് ബ്രാഞ്ച് ഘടകത്തിലേക്കും എ വി ജയനെ താഴ്ത്തി.

ഒടുവിൽ പൂതാടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം വരെ നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഉണ്ടായത്. എ വി ജയന്റെ നിലപാടിനെ തുടർന്ന് സിപിഎം കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലായി. 35 വർഷത്തോളം പാർട്ടിക്കായി പ്രവർത്തിച്ച ജയൻ പൂതാടി പഞ്ചായത്തിലെ പാർട്ടിയുടെ തന്നെ മുഖമാണ്.

എ വി ജയന്റെ നിർണായക നീക്കം പൂതാടി പഞ്ചായത്ത് ഭരണത്തിൽ തന്നെ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. നിലവിൽ സിപിഎമ്മിനാണ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനമുള്ളത്. സിപിഎം 10, കോൺഗ്രസ് 10, ബി ജെ പി 4 എന്നിങ്ങനെയാണ് പഞ്ചായത്തിലെ സീറ്റുകളുടെ ഘടന. എവി ജയൻ പാർട്ടി വിടാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ പഞ്ചായത്ത് ഭരണമടക്കം സിപിഎമ്മിന് നഷ്ടമാകും.

ഇത് വരും നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഎമ്മിനെ കനത്ത തിരിച്ചടിയാകും നൽകുക. എങ്കിലും, സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തതല്ല തന്റെ പരാതിയെന്നും കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷമായി അനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക പീഡനങ്ങളാണ് പാർട്ടി വിടാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പൂതാടി മേഖലയിൽ സിപിഎമ്മിന്റെ കരുത്തുറ്റ മുഖമായിരുന്ന ജയന്റെ രാജി ജില്ലയിലെ പാർട്ടിക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

CPM WayanadCPM PartyAV Jayan

Trending News