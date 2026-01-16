CPM Wayanad: വേട്ടയാടുന്നു, ഒറ്റപ്പെടുത്തുന്നു; വയനാട് സിപിഎമ്മിൽ പൊട്ടിത്തെറി, മുതിർന്ന നേതാവ് എ.വി. ജയൻ പാർട്ടി വിട്ടു

വയനാട്: വയനാട്ടിൽ സിപിഎം കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിൽ. പൂതാടി പഞ്ചായത്ത് അംഗവും കർഷക സംഘം ജില്ലാ പ്രസിഡന്റുമായ എ വി ജയൻ പാർട്ടി വിട്ടു. നേതൃത്വം തന്നെ തഴഞ്ഞെന്ന് എ വി ജയൻ. നേതൃത്വവുമായി നിരന്തരം ഉണ്ടായ വാക്കു തർക്കങ്ങൾകൊടുവിലാണ് എ വി ജയൻ പാർട്ടി വിട്ടത്.
സിപിഎം ജില്ലാ സമ്മേളനത്തിന് പിന്നാലെയാണ് എ വി ജയൻ നേതൃത്വവുമായി യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിച്ചത്. സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി റഫീഖിന്റെ വെട്ടി നിരത്തൽ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ ശബ്ദമുയർത്തിയ എ വി ജയനെ തരംതാഴ്ത്തുന്ന നിലപാടിലേക്ക് അടക്കം പാർട്ടിഎത്തി. ഏരിയ കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയിലേക്കും, ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് ബ്രാഞ്ച് ഘടകത്തിലേക്കും എ വി ജയനെ താഴ്ത്തി.
ഒടുവിൽ പൂതാടി പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനം വരെ നിഷേധിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് പാർട്ടിയിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കാനുള്ള തീരുമാനം ഉണ്ടായത്. എ വി ജയന്റെ നിലപാടിനെ തുടർന്ന് സിപിഎം കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലായി. 35 വർഷത്തോളം പാർട്ടിക്കായി പ്രവർത്തിച്ച ജയൻ പൂതാടി പഞ്ചായത്തിലെ പാർട്ടിയുടെ തന്നെ മുഖമാണ്.
എ വി ജയന്റെ നിർണായക നീക്കം പൂതാടി പഞ്ചായത്ത് ഭരണത്തിൽ തന്നെ മാറ്റം ഉണ്ടാക്കിയേക്കാം. നിലവിൽ സിപിഎമ്മിനാണ് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനമുള്ളത്. സിപിഎം 10, കോൺഗ്രസ് 10, ബി ജെ പി 4 എന്നിങ്ങനെയാണ് പഞ്ചായത്തിലെ സീറ്റുകളുടെ ഘടന. എവി ജയൻ പാർട്ടി വിടാൻ തീരുമാനിച്ചാൽ പഞ്ചായത്ത് ഭരണമടക്കം സിപിഎമ്മിന് നഷ്ടമാകും.
ഇത് വരും നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഎമ്മിനെ കനത്ത തിരിച്ചടിയാകും നൽകുക. എങ്കിലും, സ്ഥാനമാനങ്ങൾ ലഭിക്കാത്തതല്ല തന്റെ പരാതിയെന്നും കഴിഞ്ഞ ഒന്നര വർഷമായി അനുഭവിക്കുന്ന മാനസിക പീഡനങ്ങളാണ് പാർട്ടി വിടാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പൂതാടി മേഖലയിൽ സിപിഎമ്മിന്റെ കരുത്തുറ്റ മുഖമായിരുന്ന ജയന്റെ രാജി ജില്ലയിലെ പാർട്ടിക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
