English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kannur News: സിപിഎം പ്രവർത്തകൻ കിണറ്റിൽ മരിച്ച നിലയിൽ

CPM Worker Found Dead: 2009 ലാണ് ​ജ്യോതിരാജിന് ബിജെപി പ്രവർത്തകരുടെ ആക്രമണത്തിൽ‌ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റത്. 

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Sep 22, 2025, 02:46 PM IST
  • പാനൂർ വിളക്കോട്ടൂർ സ്വദേശിയും സിപിഎം പ്രവർത്തകനുമായ ജ്യോതിരാജ് കിണറ്റിൽ മരിച്ച നിലയിൽ
  • ഇയാൾ രാഷ്ട്രീയ അക്രമത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് വർഷങ്ങളായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു

Read Also

  1. Young Man Found Dead: ആടുമേയ്ക്കാൻ പോയി കാണാതായ യുവാവ് മരിച്ച നിലയിൽ; മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ചുള്ളിയാർ ഡാം പരിസരത്ത്

Trending Photos

Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കും; മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാർക്ക് നല്ല വാർത്തകൾ ലഭിക്കും; മിഥുന രാശിക്കാർക്ക് തിരക്കേറും, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Vitamin A Deficiency Foods: വിറ്റാമിൻ എ കുറവാണോ? ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തൂ
6
Vitamin A Deficiency
Vitamin A Deficiency Foods: വിറ്റാമിൻ എ കുറവാണോ? ഈ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഡയറ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തൂ
Ardhakendra Yoga: ശുക്ര-വ്യാഴ സംഗമം സൃഷ്ടിക്കും അർദ്ധകേന്ദ്ര യോഗ; ഇവർക്കിനി തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരില്ല!
7
Guru Shukra Yuti
Ardhakendra Yoga: ശുക്ര-വ്യാഴ സംഗമം സൃഷ്ടിക്കും അർദ്ധകേന്ദ്ര യോഗ; ഇവർക്കിനി തിരിഞ്ഞു നോക്കേണ്ടി വരില്ല!
Brahma Yoga: കരിയർ പുരോ​ഗതി, സാമ്പത്തിക നേട്ടം; ബ്രഹ്മയോ​ഗത്താൽ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യും രാശികൾ ഇവർ
6
Astrology
Brahma Yoga: കരിയർ പുരോ​ഗതി, സാമ്പത്തിക നേട്ടം; ബ്രഹ്മയോ​ഗത്താൽ നേട്ടങ്ങൾ കൊയ്യും രാശികൾ ഇവർ
Kannur News: സിപിഎം പ്രവർത്തകൻ കിണറ്റിൽ മരിച്ച നിലയിൽ

കണ്ണൂർ: പാനൂർ വിളക്കോട്ടൂർ സ്വദേശിയും സിപിഎം പ്രവർത്തകനുമായ ജ്യോതിരാജ് കിണറ്റിൽ മരിച്ച നിലയിൽ. ഇയാൾ രാഷ്ട്രീയ അക്രമത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് വർഷങ്ങളായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു.

Add Zee News as a Preferred Source

Also Read: രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിനെതിരായ ലൈംഗികാതിക്രമ കേസ്: നിർണായക നീക്കവുമായി ക്രൈംബ്രാഞ്ച്

ജ്യോതിരാജിനെ ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് സ്വന്തം വീട്ടിലെ കിണറ്റിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ആത്മഹത്യ ആണെന്നാണ് പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത്. ബിജെപി പ്രവർത്തകർ ജ്യോതിരാജിനെ 2009 ലാണ്‌ ആക്രമിച്ചത്. അക്രമത്തിൽ ജ്യോതിരാജിന്റെ രണ്ടു കാലുകളിലും വെട്ടേറ്റിരുന്നു.  

ആക്രമണത്തിൽ ഉണ്ടായ കാലിലെ വ്രണം മാറാത്ത നിലയിലായിരുന്നു.  ആരോഗ്യം മോശമായത് കൊണ്ടുതന്നെ അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ തുടരുകയായിരുന്നു. സംഭവം അറിഞ്ഞെത്തിയ പോലീസ് മൃതദേഹാഹമ് പോസ്റ്റുമോർട്ടത്തിന് അയച്ചു.

 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

CPMBJPSuicideCPM Worker Found Deadആത്മഹത്യ

Trending News