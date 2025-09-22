Kannur News: സിപിഎം പ്രവർത്തകൻ കിണറ്റിൽ മരിച്ച നിലയിൽ

കണ്ണൂർ: പാനൂർ വിളക്കോട്ടൂർ സ്വദേശിയും സിപിഎം പ്രവർത്തകനുമായ ജ്യോതിരാജ് കിണറ്റിൽ മരിച്ച നിലയിൽ. ഇയാൾ രാഷ്ട്രീയ അക്രമത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് വർഷങ്ങളായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു.
ജ്യോതിരാജിനെ ഇന്ന് പുലർച്ചെയാണ് സ്വന്തം വീട്ടിലെ കിണറ്റിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തിയത്. ആത്മഹത്യ ആണെന്നാണ് പ്രാഥമിക പരിശോധനയിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത്. ബിജെപി പ്രവർത്തകർ ജ്യോതിരാജിനെ 2009 ലാണ് ആക്രമിച്ചത്. അക്രമത്തിൽ ജ്യോതിരാജിന്റെ രണ്ടു കാലുകളിലും വെട്ടേറ്റിരുന്നു.
ആക്രമണത്തിൽ ഉണ്ടായ കാലിലെ വ്രണം മാറാത്ത നിലയിലായിരുന്നു. ആരോഗ്യം മോശമായത് കൊണ്ടുതന്നെ അദ്ദേഹം വീട്ടിൽ തുടരുകയായിരുന്നു. സംഭവം അറിഞ്ഞെത്തിയ പോലീസ് മൃതദേഹാഹമ് പോസ്റ്റുമോർട്ടത്തിന് അയച്ചു.
