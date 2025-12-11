പാലക്കാട്: യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥിയെ സിപിഎം പ്രവര്ത്തകര് വീട്ടിൽ കയറി ആക്രമിച്ചു. വണ്ടാഴി പഞ്ചായത്ത് കിഴക്കേത്തറ പതിനൊന്നാം വാര്ഡിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്ത്ഥി സജിത വിപിനാണ് ആക്രമണത്തിന് ഇരയായത്. ഇന്ന് രാവിലെ പത്തുമണിയോടെയാണ് സംഭവം. സജിതയുടെ ഭര്ത്താവ് വിപിനും സജിതയുടെ അമ്മ പങ്കജത്തിനും 11 മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനും ആക്രമണത്തില് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.
ബൂത്തിലേക്ക് വരുന്ന വോട്ടര്മാര്ക്ക് ബൂത്ത് നമ്പറും മറ്റു കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിനായി സ്ഥാനാര്ത്ഥിയും പ്രവര്ത്തകരും നിൽക്കുന്നതിനെ ചൊല്ലി സിപിഎം പ്രവര്ത്തകരും യുഡിഎഫ് പ്രവര്ത്തകരും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റമുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നാലെ വീട്ടിലെത്തി ആക്രമിച്ചെന്നാണ് പരാതിയില് പറയുന്നത്. കുഞ്ഞിന് മുഖത്തും ശരീരത്തിനും പരിക്കുണ്ട്. മംഗലംഡാം പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.
