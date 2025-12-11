English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Palakkad News: പാലക്കാട് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയെ സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ വീട്ടിൽ കയറി ആക്രമിച്ചു

Palakkad News: പാലക്കാട് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയെ സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ വീട്ടിൽ കയറി ആക്രമിച്ചു

Palakkad News: വണ്ടാഴി പഞ്ചായത്ത് കിഴക്കേത്തറ പതിനൊന്നാം വാര്‍ഡിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി സജിത വിപിനാണ് ആക്രമണത്തിന് ഇരയായത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Dec 11, 2025, 05:33 PM IST
  • ഇന്ന് രാവിലെ പത്തുമണിയോടെയാണ് സംഭവം.
  • സജിതയുടെ ഭര്‍ത്താവ് വിപിനും സജിതയുടെ അമ്മ പങ്കജത്തിനും 11 മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനും ആക്രമണത്തില്‍ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.

Trending Photos

Surya Gochar 2025: സൂര്യൻ ധനു രാശിയിലേക്ക്, ആദിത്യമം​ഗളയോ​ഗത്താൽ സൗഭാ​ഗ്യം; ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് ഇനി നേട്ടങ്ങൾ മാത്രം!
6
surya gochar 2025
Surya Gochar 2025: സൂര്യൻ ധനു രാശിയിലേക്ക്, ആദിത്യമം​ഗളയോ​ഗത്താൽ സൗഭാ​ഗ്യം; ഈ രാശിക്കാ‍ർക്ക് ഇനി നേട്ടങ്ങൾ മാത്രം!
Ashwagandha Benefits: പ്രത്യുൽപാദനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കും, ഹോർമോൺ ബാലൻസിനും സഹായിക്കും; ദിവസവും ഒരു സ്പൂൺ അശ്വ​ഗന്ധ...
6
Ashwagandha
Ashwagandha Benefits: പ്രത്യുൽപാദനക്ഷമത വർധിപ്പിക്കും, ഹോർമോൺ ബാലൻസിനും സഹായിക്കും; ദിവസവും ഒരു സ്പൂൺ അശ്വ​ഗന്ധ...
Today&#039;s Horoscope: ഓരോ രാശിക്കും ഇന്ന് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാം; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
13
Todays Horoscope
Today's Horoscope: ഓരോ രാശിക്കും ഇന്ന് എങ്ങനെയെന്ന് അറിയാം; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Dec 10 Love Horoscope: ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശിഫലം (10-12-2025): ദാമ്പത്യത്തിലും പ്രണയത്തിലും നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ത്?
12
Love Horoscope
Dec 10 Love Horoscope: ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശിഫലം (10-12-2025): ദാമ്പത്യത്തിലും പ്രണയത്തിലും നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നതെന്ത്?
Palakkad News: പാലക്കാട് യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയെ സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ വീട്ടിൽ കയറി ആക്രമിച്ചു

പാലക്കാട്: യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയെ സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകര്‍ വീട്ടിൽ കയറി ആക്രമിച്ചു. വണ്ടാഴി പഞ്ചായത്ത് കിഴക്കേത്തറ പതിനൊന്നാം വാര്‍ഡിലെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാര്‍ത്ഥി സജിത വിപിനാണ് ആക്രമണത്തിന് ഇരയായത്. ഇന്ന് രാവിലെ പത്തുമണിയോടെയാണ് സംഭവം. സജിതയുടെ ഭര്‍ത്താവ് വിപിനും സജിതയുടെ അമ്മ പങ്കജത്തിനും 11 മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനും ആക്രമണത്തില്‍ പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.

Add Zee News as a Preferred Source

ബൂത്തിലേക്ക് വരുന്ന വോട്ടര്‍മാര്‍ക്ക് ബൂത്ത് നമ്പറും മറ്റു കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നതിനായി സ്ഥാനാര്‍ത്ഥിയും പ്രവര്‍ത്തകരും നിൽക്കുന്നതിനെ ചൊല്ലി സിപിഎം പ്രവര്‍ത്തകരും യുഡിഎഫ് പ്രവര്‍ത്തകരും തമ്മിൽ വാക്കേറ്റമുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നാലെ വീട്ടിലെത്തി ആക്രമിച്ചെന്നാണ് പരാതിയില്‍ പറയുന്നത്. കുഞ്ഞിന് മുഖത്തും ശരീരത്തിനും പരിക്കുണ്ട്. മംഗലംഡാം പൊലീസ് കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

PalakkadCPM workerudf candidate

Trending News