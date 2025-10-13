Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വർണ്ണപ്പാളി വിവാധം: റാന്നി കോടതിയിൽ എഫ്ഐആർ സമർപ്പിച്ചു

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
ശബരിമല സ്വർണ്ണപ്പാളി കേസിൽ, പത്തനംതിട്ട റാന്നി കോടതിയിൽ എഫ്ഐആർ സമർപ്പിച്ചു. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത രണ്ട് എഫ്ഐആറുകളാണ് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചത്. 

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Oct 13, 2025, 05:38 PM IST
പത്തനംതിട്ട: റാന്നി കോടതിയിൽ ശബരിമല സ്വർണ്ണപ്പാളി കേസിൻ്റെ എഫ്ഐആർ സമർപ്പിച്ചു. രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത രണ്ട് എഫ്ഐആറുകളാണ് ക്രൈം ബ്രാഞ്ച് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ചത്. ശബരിമലയുടെ പരിധിയിലുള്ള കോടതിയായതിനാലാണ് റാന്നിയിൽ എഫ്ഐആർ സമർപ്പിച്ചത്. പ്രതികളെ വരും ദിവസങ്ങളിൽ നോട്ടീസ് നൽകി വിളിച്ചു വരുത്തും. 
ഹൈക്കോടതി നിയമിച്ച പ്രത്യേക സംഘം കേരളത്തിന് പുറത്തും അന്വേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കട്ടിളപ്പാളി സ്വർണ്ണം പൂശാൻ നൽകിയ ചെന്നൈയിലെ സ്മാർട്ട് ക്രിയേഷനിൽ ഇന്ന് രാവിലെ അന്വേഷമം നടന്നു. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയുടെ സുഹൃത്തും, സ്വർണ്ണപ്പാളി കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പോറ്റിയെ സഹായിച്ച ഹൈദരാബാദ് സ്വദേശി നാഗേഷിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ചും അന്വേഷണം നടത്തും. സ്വർണ്ണപ്പാളികൾ ദിവസങ്ങളോളം സൂക്ഷിച്ചത് നാഗേഷിൻ്റെ സ്ഥീപനത്തിലായിരുന്നു. 

ALSO READ:  ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കവർച്ച അന്വേഷിക്കാൻ ഇഡിയും; സന്നിധാനത്ത് പരിശോധന നടത്തി അമിക്കസ് ക്യൂറി

