Rahul Mamkootathil: വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് കേസില്‍ രാഹുല്‍ മാങ്കൂട്ടത്തിലിന് കുരുക്ക്; ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ചോദ്യം ചെയ്യും, ഹാജരാകാൻ നോട്ടീസ്

തിരുവനന്തപുരം: രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തില് എംഎല്എയ്ക്ക് പുതിയ കുരുക്ക്. യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ കാർഡ് കേസിലാണ് രാഹുലിന് കുരുക്ക് വീണിരിക്കുന്നത്. കേസിൽ രാഹുലിനെ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ചോദ്യം ചെയ്യും. ശനിയാഴ്ച ഹാജരാകാൻ രാഹുലിന് നോട്ടീസ് അയച്ചു. കേസിലെ മൂന്നാം പ്രതി അഭിനന്ദ് വിക്രമിൻ്റെ ഫോണിലെ ശബ്ദരേഖയിൽ രാഹുല് മാങ്കൂട്ടത്തിലിൻ്റെ പേരും പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് വീണ്ടും ചോദ്യം ചെയ്യാൻ വിളിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. കേസില് നിലവില് 7 പ്രതികളാണ് ഉള്ളത്.
വ്യാജ തിരിച്ചറിയൽ രേഖ കേസില് ആദ്യം ചോദ്യം ചെയ്തപ്പോൾ ആരോപണങ്ങൾ രാഹുൽ നിഷേധിച്ചിരുന്നു. സംഭവത്തിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രതികളുമായി തനിക്ക് ബന്ധമുണ്ടെങ്കിലും വ്യാജ രേഖയുണ്ടാക്കിയതായി അറിയില്ലെന്നും, അത്തരത്തില് വോട്ടുകള് ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്നും രാഹുൽ മൊഴി നൽകയിരുന്നു.
നാല് മണിക്കൂർ നീണ്ട ചോദ്യം ചെയ്യലിനൊടുവിലാണ് വ്യാജ തിരിച്ചറിയർ കാർഡിനെ കുറിച്ച് തനിക്കൊന്നുമറിയില്ലെന്ന് രാഹുൽ വ്യക്തമായത്. അതേസമയം, സംഘടനാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വ്യാജ കാർഡുകള് വ്യാപകമായി ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന് പൊലീസ് റിപ്പോർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
