ഇടുക്കി: മൂന്നാറിലെ മാട്ടുപ്പട്ടിയിൽ മകനോടുള്ള വ്യക്തിവൈരാഗ്യത്തെത്തുടർന്ന് വീട്ടമ്മയെ അക്രമിച്ച കേസിൽ രണ്ട് യുവാക്കൾ പിടിയിലായി. മാട്ടുപ്പട്ടി ടോപ്പ് ഡിവിഷൻ സ്വദേശികളായ ജെ. സുരേഷ് (36), നന്ദകുമാർ (25) എന്നിവരെയാണ് മൂന്നാർ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയാണ് സംഭവം നടന്നത്. ടൗണിൽ നിന്നും വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്ന സ്ത്രീയെ മാട്ടുപ്പട്ടിക്ക് സമീപം വെച്ച് തടഞ്ഞുനിർത്തിയ പ്രതികൾ കമ്പിവടി ഉപയോഗിച്ച് അതിക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു.
ആക്രമണത്തിൽ ഇവരുടെ കൈ ഒടിഞ്ഞു. പരിക്കേറ്റ സ്ത്രീയെ ഉടൻ തന്നെ നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് മൂന്നാറിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. മകനോടുള്ള വിരോധമാണ് അമ്മയെ ആക്രമിക്കാൻ കാരണമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. അറസ്റ്റിലായ പ്രതികളെ ദേവികുളം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.
