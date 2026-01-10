English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Crime News Idukki: മകനോടുള്ള വൈരാ​ഗ്യത്തിൽ അമ്മയുടെ കൈ തല്ലിയൊടിച്ചു; രണ്ട് പേർ അറസ്റ്റിൽ

Crime News Idukki: മകനോടുള്ള വൈരാ​ഗ്യത്തിൽ അമ്മയുടെ കൈ തല്ലിയൊടിച്ചു; രണ്ട് പേർ അറസ്റ്റിൽ

Idukki News: മാട്ടുപ്പട്ടി ടോപ്പ് ഡിവിഷൻ സ്വദേശികളായ ജെ. സുരേഷ് (36), നന്ദകുമാർ (25) എന്നിവരെയാണ് മൂന്നാർ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 10, 2026, 08:58 AM IST
  • പ്രതികൾ കമ്പിവടി ഉപയോഗിച്ച് അതിക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു
  • ആക്രമണത്തിൽ ഇവരുടെ കൈ ഒടിഞ്ഞു

Crime News Idukki: മകനോടുള്ള വൈരാ​ഗ്യത്തിൽ അമ്മയുടെ കൈ തല്ലിയൊടിച്ചു; രണ്ട് പേർ അറസ്റ്റിൽ

ഇടുക്കി: മൂന്നാറിലെ മാട്ടുപ്പട്ടിയിൽ മകനോടുള്ള വ്യക്തിവൈരാഗ്യത്തെത്തുടർന്ന് വീട്ടമ്മയെ അക്രമിച്ച കേസിൽ രണ്ട് യുവാക്കൾ പിടിയിലായി. മാട്ടുപ്പട്ടി ടോപ്പ് ഡിവിഷൻ സ്വദേശികളായ ജെ. സുരേഷ് (36), നന്ദകുമാർ (25) എന്നിവരെയാണ് മൂന്നാർ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

ചൊവ്വാഴ്ച രാത്രിയാണ് സംഭവം നടന്നത്. ടൗണിൽ നിന്നും വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങുകയായിരുന്ന സ്ത്രീയെ മാട്ടുപ്പട്ടിക്ക് സമീപം വെച്ച് തടഞ്ഞുനിർത്തിയ പ്രതികൾ കമ്പിവടി ഉപയോഗിച്ച് അതിക്രൂരമായി മർദ്ദിക്കുകയായിരുന്നു.

ആക്രമണത്തിൽ ഇവരുടെ കൈ ഒടിഞ്ഞു. പരിക്കേറ്റ സ്ത്രീയെ ഉടൻ തന്നെ നാട്ടുകാർ ചേർന്ന് മൂന്നാറിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. മകനോടുള്ള വിരോധമാണ് അമ്മയെ ആക്രമിക്കാൻ കാരണമെന്ന് പോലീസ് അറിയിച്ചു. അറസ്റ്റിലായ പ്രതികളെ ദേവികുളം കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കി റിമാൻഡ് ചെയ്തു.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Crime newsIdukkiattack against woman

