  • Malayalam News
  • Kerala
  • Criminal Arrested: കൊടും ക്രിമിനൽ കൊടിമരം ജോസ് അറസ്റ്റിൽ; പിടിയിലായത് യുവാവിനെ മര്‍ദിച്ചവശനാക്കി റെയിൽവെ ട്രാക്കിൽ തള്ളിയ കേസിൽ

Criminal Arrested In Kochi: കൊലപാതകം, കവർച്ച തുടങ്ങി ഇരുപതിലേറെ കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ് ജോസ്. എറണാകുളം നോർത്ത് പോലീസാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Oct 20, 2025, 11:14 AM IST
  • നോർത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപത്ത് വച്ച് യുവാവിനെ മർദ്ദിച്ച് അവശനാക്കി റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ തള്ളിയശേഷം കവർച്ച നടത്തിയിരുന്നു
  • ഈ കേസിലാണ് പോലീസ് ജോസിനെ പിടികൂടിയത്

കൊച്ചി: കൊടുംക്രിമിനൽ കൊടിമരം ജോസ് പിടിയിൽ. നിരവധി കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ് ഇയാൾ. കൊലപാതകം, കവർച്ച തുടങ്ങി ഇരുപതിലേറെ കേസുകളിൽ പ്രതിയാണ് ജോസ്. എറണാകുളം നോർത്ത് പോലീസാണ് പ്രതിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

നോർത്ത് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് സമീപത്ത് വച്ച് യുവാവിനെ മർദ്ദിച്ച് അവശനാക്കി റെയിൽവേ ട്രാക്കിൽ തള്ളിയശേഷം കവർച്ച നടത്തിയിരുന്നു. ഈ കേസിലാണ് പോലീസ് ജോസിനെ പിടികൂടിയത്. സംഭവത്തിൽ ഇയാൾക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് പോലീസ് അന്വേഷണം നടത്തിവരികയായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് എറണാകുളം നോർത്ത് പോലീസ് പ്രതിയെ പിടികൂടിയത്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Criminal ArrestedPoliceKerala Policeക്രിമിനൽപോലീസ്

