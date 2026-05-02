English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Home
  • Kerala
Student Found Dead: കുസാറ്റ് വിദ്യാര്‍ത്ഥിനി ജീവനൊടുക്കിയ നിലയില്‍; വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നതായി അറിവില്ലെന്ന് ബന്ധുക്കൾ

താമസിക്കുന്ന വാടക മുറിയിലാണ് ദർശനയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുന്നത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : May 2, 2026, 01:42 PM IST
  • സംഭവത്തില്‍ വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ ഡോ. എം ജുനൈദ് ബുഷിരി റിപ്പോര്‍ട്ട് തേടിയിട്ടുണ്ട്.
  • അന്വേഷണ ചുമതല ചീഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസര്‍ സിബിച്ചന്‍ ജോസഫിനാണ്.

Trending Photos

‌Gold Rate Kerala Today: ചാഞ്ചാട്ടം തുടർന്ന് സ്വർണവില; ഇന്ന് വർധനവ്, സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം...
5
Gold price
‌Gold Rate Kerala Today: ചാഞ്ചാട്ടം തുടർന്ന് സ്വർണവില; ഇന്ന് വർധനവ്, സ്വർണനിരക്ക് അറിയാം...
Horoscope Today: ഈ രാശിക്കാരെ സമ്പത്തും പ്രശസ്തിയും തേടിയെത്തും; ഇന്നത്തെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം
12
Horoscope
Horoscope Today: ഈ രാശിക്കാരെ സമ്പത്തും പ്രശസ്തിയും തേടിയെത്തും; ഇന്നത്തെ സമ്പൂർണ രാശിഫലം അറിയാം
Kerala KN-621 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Plus Lottery
Kerala KN-621 Lottery Result: ഒരു കോടി നേടിയത് നിങ്ങളാണോ? കാരുണ്യ പ്ലസ് ഭാഗ്യക്കുറി ഫലം അറിയാം
May Lucky Zodiacs: മെയ് മാസത്തിൽ ലക്ഷ്മി നാരായണ ഭദ്രപാതമുൾപ്പെടെ 6 രാജയോഗങ്ങൾ; ഇവരെയിനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല
13
Rajayoga
May Lucky Zodiacs: മെയ് മാസത്തിൽ ലക്ഷ്മി നാരായണ ഭദ്രപാതമുൾപ്പെടെ 6 രാജയോഗങ്ങൾ; ഇവരെയിനി പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല
കൊച്ചി: കൊച്ചി കുസാറ്റിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥിനി ജീവനൊടുക്കിയ നിലയില്‍. സൗത്ത് പുതുവൈപ്പ് കോമത്തുരുത്ത് സ്വദേശി കെഎസ് ദര്‍ശന (21)യാണ് മരിച്ചത്. ഹിദായത്ത് നഗറിലെ വാടക മുറിയിലാണ് ദർശനയെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്കാണ് ദർശനയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുന്നത്. സ്‌കൂള്‍ ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങില്‍ ബി ടെക് സിവില്‍ എഞ്ചിനീയറിങ് നാലാം വര്‍ഷ വിദ്യാര്‍ഥിനിയാണ് ദര്‍ശന. 

Add Zee News as a Preferred Source

സംഭവത്തില്‍ വൈസ് ചാന്‍സലര്‍ ഡോ. എം ജുനൈദ് ബുഷിരി റിപ്പോര്‍ട്ട് തേടിയിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണ ചുമതല ചീഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസര്‍ സിബിച്ചന്‍ ജോസഫിനാണ്. വ്യാഴാഴ്ച ദര്‍ശന പരീക്ഷ എഴുതാനെത്തിയിരുന്നില്ല എന്ന് അധ്യാപകര്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു. പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഒപ്പം താമസിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ഥിനി മുറിയിലെത്തിയപ്പോഴാണ് സംഭവം അറിയുന്നത്. മുറിയുടെ വാതില്‍ അകത്ത് നിന്ന് പൂട്ടിയ നിലയിലായിരുന്നു. പലവട്ടം വിളിച്ചിട്ടും പ്രതികരിക്കാതെ വന്നതിനെ തുടര്‍ന്ന് സമീപവാസികളുടെ സഹായത്തോടെ വാതില്‍ പൊളിച്ച് അകത്ത് കയറുകയായിരുന്നു. 

ദർശനയെ ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല. അടുത്ത മാസം പരീക്ഷയുള്ളതിനാല്‍ കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനായാണ് ദർശന പോയതെന്ന് ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു. വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നതായി അറിവില്ലെന്നും ദർശനയുടെ ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം കുസാറ്റില്‍ കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ ജീവനൊടുക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വിദ്യാര്‍ത്ഥിയാണ് ദര്‍ശന. ഏപ്രില്‍ 22ന് ബി.ടെക് ഇലക്ട്രിക്കല്‍ ആന്‍ഡ് ഇലക്ട്രോണിക്‌സ് മൂന്നാം വര്‍ഷ വിദ്യാര്‍ഥിയായ ഹരിപ്പാട് സ്വദേശി ഡി ധനുഷും മരിച്ചിരുന്നു. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Suicide newsCusatStudent found deadKochiKochi News

Trending News