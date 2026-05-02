കൊച്ചി: കൊച്ചി കുസാറ്റിലെ വിദ്യാര്ത്ഥിനി ജീവനൊടുക്കിയ നിലയില്. സൗത്ത് പുതുവൈപ്പ് കോമത്തുരുത്ത് സ്വദേശി കെഎസ് ദര്ശന (21)യാണ് മരിച്ചത്. ഹിദായത്ത് നഗറിലെ വാടക മുറിയിലാണ് ദർശനയെ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയില് കണ്ടെത്തിയത്. വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയ്ക്ക് ഒരു മണിക്കാണ് ദർശനയെ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തുന്നത്. സ്കൂള് ഓഫ് എഞ്ചിനീയറിങ്ങില് ബി ടെക് സിവില് എഞ്ചിനീയറിങ് നാലാം വര്ഷ വിദ്യാര്ഥിനിയാണ് ദര്ശന.
സംഭവത്തില് വൈസ് ചാന്സലര് ഡോ. എം ജുനൈദ് ബുഷിരി റിപ്പോര്ട്ട് തേടിയിട്ടുണ്ട്. അന്വേഷണ ചുമതല ചീഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഓഫീസര് സിബിച്ചന് ജോസഫിനാണ്. വ്യാഴാഴ്ച ദര്ശന പരീക്ഷ എഴുതാനെത്തിയിരുന്നില്ല എന്ന് അധ്യാപകര് അറിയിച്ചിരുന്നു. പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞ് ഒപ്പം താമസിക്കുന്ന വിദ്യാര്ഥിനി മുറിയിലെത്തിയപ്പോഴാണ് സംഭവം അറിയുന്നത്. മുറിയുടെ വാതില് അകത്ത് നിന്ന് പൂട്ടിയ നിലയിലായിരുന്നു. പലവട്ടം വിളിച്ചിട്ടും പ്രതികരിക്കാതെ വന്നതിനെ തുടര്ന്ന് സമീപവാസികളുടെ സഹായത്തോടെ വാതില് പൊളിച്ച് അകത്ത് കയറുകയായിരുന്നു.
ദർശനയെ ഉടൻ തന്നെ ആശുപത്രിയില് എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവന് രക്ഷിക്കാനായില്ല. അടുത്ത മാസം പരീക്ഷയുള്ളതിനാല് കൂട്ടുകാർക്കൊപ്പം ഹോസ്റ്റലിൽ താമസിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനായാണ് ദർശന പോയതെന്ന് ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു. വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നങ്ങള് ഉണ്ടായിരുന്നതായി അറിവില്ലെന്നും ദർശനയുടെ ബന്ധുക്കൾ പറഞ്ഞു.
അതേസമയം കുസാറ്റില് കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയ്ക്കിടെ ജീവനൊടുക്കുന്ന രണ്ടാമത്തെ വിദ്യാര്ത്ഥിയാണ് ദര്ശന. ഏപ്രില് 22ന് ബി.ടെക് ഇലക്ട്രിക്കല് ആന്ഡ് ഇലക്ട്രോണിക്സ് മൂന്നാം വര്ഷ വിദ്യാര്ഥിയായ ഹരിപ്പാട് സ്വദേശി ഡി ധനുഷും മരിച്ചിരുന്നു.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.