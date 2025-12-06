Cyber ​​abuse: സൈബർ അധിക്ഷേപ പരാതി; രാഹുൽ ഈശ്വറിന് ജാമ്യമില്ല

തിരുവനന്തപുരം: സൈബർ അധിക്ഷേപ പരാതിയിൽ രാഹുൽ ഈശ്വറിന് ജാമ്യം നിഷേധിച്ചു. തിരുവനന്തപുരം സിജിഎം കോടതിയാണ് ജാമ്യ ഹർജി നിഷേധിച്ചത്. പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ ലൈംഗിക പീഡന പരാതി നൽകിയ യുവതിയെ സൈബർ അധിക്ഷേപം നടത്തിയ കേസിലാണ് ജാമ്യം നിഷേധിച്ചത്. രാഹുൽ ഈശ്വർ സ്ഥിരം കുറ്റവാളിയാണെന്നും, ഇയാളെ പുറത്ത് വിടുന്നത് സമൂഹത്തിന് തെറ്റായ സന്തേശം നൽകുന്നുവെന്നും പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദിച്ചു.
അതേ സമയം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ രാഹുൽ ഈശ്വർ നൽകിയ ജാമ്യ ഹർജി പിൻവലിച്ചു. കൂടാതെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡി അപേക്ഷയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിലാണ് രാഹുൽ.
