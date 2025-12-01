English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
Rahul Easwer: സൈബർ അധിക്ഷേപം: രാഹുൽ ഈശ്വറിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി കോടതി; 14 ദിവസം റിമാൻഡിൽ

പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ പരാതി നൽകിയ യുവതിയെ സൈബർ അധിക്ഷേപം നടത്തിയ കേസിൽ രാഹുൽ ഈശ്വറിൻ്റെ ജാമ്യം നിഷേധിച്ചു.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 1, 2025, 06:02 PM IST
  • രാഹുൽ ഈശ്വർ സ്ഥിരം സ്ത്രീകളെ സൈബർ ആക്രമണം നടത്താറുണ്ടെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ വാദം.
  • 14 ദിവസം തിരുവനന്തപുരം സബ്ജയിലിൽ റിമാൻഡ് ചെയ്യാനാണ് കോടതി ഉത്തരവ്.

തിരുവനന്തപുരം: പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ പരാതി നൽകിയ യുവതിയെ സൈബർ അധിക്ഷേപം നടത്തിയ കേസിൽ രാഹുൽ ഈശ്വറിൻ്റെ ജാമ്യം നിഷേധിച്ചു. 14 ദിവസം തിരുവനന്തപുരം സബ്ജയിലിൽ റിമാൻഡ് ചെയ്യാനാണ് കോടതി ഉത്തരവ്. ഒരു മണിക്കൂർ നാണ്ട വാദത്തിന് ശേഷം,തെളിവുകൾ കൂടി പരിശോധിച്ച ശേഷമാണ് നടപടി. രാഹുൽ ഈശ്വർ സ്ഥിരം സ്ത്രീകളെ സൈബർ ആക്രമണം നടത്താറുണ്ടെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ ലൈംഗിക പീഡന പരാതി നൽകിയ യുവതിയുടെ വ്യക്തിവിവരങ്ങൾ പുറത്ത് പറയുകയും, 12 അധിക്ഷേപ വീഡിയോകൾ ചെയ്യുകയും, വ്യക്തിഹത്യ നടത്തുന്ന പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തെന്നാണ് പരാതി. രാഹുലിൻ്റെ ലാപ്ടോപ്പിൽ നിന്നും പരാതിക്കാരിയുടെ ചിത്രവും പൊലീസ് കണ്ടെടുത്തു. സൈബർ പൊലീസ് എടുത്ത കേസിലെ നാലാം പ്രതിയാണ് രാഹുൽ ഈശ്വർ. 

Rahul EaswarRahul Mamkootathil

