  • Rahul Easwer: സൈബർ അധിക്ഷേപം; രാഹുൽ ഈശ്വർ 2 ദിവസത്തെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ

Rahul Easwer: സൈബർ അധിക്ഷേപം; രാഹുൽ ഈശ്വർ 2 ദിവസത്തെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ

പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ ലൈംഗിക പീഡന പരാതി നൽകിയ യുവതിയെ സൈബർ അധിക്ഷേപം നടത്തിയ കേസിൽ, രാഹുൽ ഈശ്വർ രണ്ട് ദിവസത്തെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 3, 2025, 12:29 PM IST
  • രാഹുൽ ഈശ്വറിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ ശനിയാഴ്ച തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കും.
  • ഗൂഢാലോചന പരിശോധിക്കണമെന്നും രാഹുൽ ഈശ്വറിൻ്റെ ടെക്നോപാർക്കിലെ ഓഫീസ് പരിശോദിക്കണമെന്നുമാണ് പൊലീസ് അറിയിച്ചത്.

തിരുവനന്തപുരം: പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ ലൈംഗിക പീഡന പരാതി നൽകിയ യുവതിയെ സൈബർ അധിക്ഷേപം നടത്തിയ കേസിൽ, രാഹുൽ ഈശ്വർ രണ്ട് ദിവസത്തെ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ. നാളെ വൈകിട്ട് അഞ്ച് മണിവരെയാണ് കസ്റ്റഡി കോടതി അനുവധിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗൂഢാലോചന പരിശോധിക്കണമെന്നും രാഹുൽ ഈശ്വറിൻ്റെ ടെക്നോപാർക്കിലെ ഓഫീസ് പരിശോധിക്കണമെന്നുമാണ് പൊലീസ് അറിയിച്ചത്. രാഹുൽ ഈശ്വറിൻ്റെ ജാമ്യാപേക്ഷ ശനിയാഴ്ച തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിക്കും.

കേസിൽ പ്രതിക്ഷേധിച്ച് പൂജപ്പുര ജയിലിൽ നിരാഹാരം തുടരുകയായിരുന്നു രാഹുൽ ഈശ്വർ. ക്ഷീണമുള്ളതിനാൽ‌ ഡ്രിപ്പിടാൻ രാഹുലിനെ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. പരാതിക്കാരിയുടെ പോരോ, മറ്റ് വിവരങ്ങളോ നൽകിയിട്ടില്ലെന്നും, അറസ്റ്റ് നിയമവിരുദ്ധമാണെന്നും, ജാമ്യമില്ല ചുമത്താനുളള കുറ്റം ചെയ്തിട്ടില്ലെന്നുമാണ് രാഹുൽ ഈശ്വറിന്‍റെ വാദം.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

Rahul EasweRahul Mamkootathil

