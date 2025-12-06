Rahul Easwer: സൈബർ അധിക്ഷേപം; രാഹുൽ ഈശ്വർ ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ നൽകിയ ജാമ്യ ഹർജി പിൻവലിച്ചു

English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ ലൈംഗിക പീഡന പരാതി നൽകിയ യുവതിയെ സൈബർ അധിക്ഷേപം നടത്തിയ കേസിലെ ഹർജിയാണ് പിൻവലിച്ചത്.

Last Updated : Dec 6, 2025, 03:36 PM IST
  • അഡീഷണൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഹർജി പരിഗണിക്കാനിരിക്കെയാണ് നീക്കം.
  • ഒരേ സമയം രണ്ട് ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തത് നിയമത്തെ അവഹേളിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു.

തിരുവനന്തപുരം: ജില്ലാ സെഷൻസ് കോടതിയിൽ രാഹുൽ ഈശ്വർ നൽകിയ ജാമ്യ ഹർജി പിൻവലിച്ചു.  പാലക്കാട് എംഎൽഎ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിലിനെതിരെ ലൈംഗിക പീഡന പരാതി നൽകിയ യുവതിയെ സൈബർ അധിക്ഷേപം നടത്തിയ കേസിലെ ഹർജിയാണ് പിൻവലിച്ചത്. അഡീഷണൽ മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ഹർജി പരിഗണിക്കാനിരിക്കെയാണ് നീക്കം. ഒരേ സമയം രണ്ട് ഹർജി ഫയൽ ചെയ്തത് നിയമത്തെ അവഹേളിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയാണെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് രാഹുൽ ഹർജി പിൻവലിച്ചത്. 

അതേ സമയം, ആരോഗ്യനില മോശമായതിനെ തുടർന്ന് ഇന്നലെ രാഹുലിനെ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്തു. രാഹുലിനെ ജയിലിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചതു മുതൽ രാഹുൽ നിരാഹാര സമരത്തിലാണ്. ഇതോടെ ആരോഗ്യ നില മോശമായി പ്രാഥമിക ചികിത്സക്ക് മെഡിക്കൽ കോളജിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ അഡ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഡോക്ടർ നിർദ്ദേശിക്കുകയായിരുന്നു. 

