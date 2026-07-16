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യൂട്യൂബർ തൊപ്പിക്കെതിരെ ലൂക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറത്തിറക്കി സൈബർ പോലീസ്

തൊപ്പിയുടെ മുൻ‌കൂർ ജാമ്യാപേക്ഷ പോലീസ് എതിർത്തിട്ടുണ്ട്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jul 16, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Jul 16, 2026, 12:39 PM IST
യൂട്യൂബർ തൊപ്പിക്കെതിരെ ലൂക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറത്തിറക്കി സൈബർ പോലീസ്
Image Credit: File photoSource: Bureau

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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