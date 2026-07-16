/യൂട്യൂബർ തൊപ്പിക്കെതിരെ ലൂക്ക് ഔട്ട് നോട്ടീസ് പുറത്തിറക്കി സൈബർ പോലീസ്

കൊച്ചി: തൊപ്പി എന്നറിയപ്പെടുന്ന യൂട്യൂബർ നിഹാദിനെതിരെ ലൂക്ക് ഔട്ട് സർക്കുലർ പുറത്തിറക്കി സൈബർ പോലീസ്. സർക്കുലർ ഇറക്കിയത് എറണാകുളം റൂറൽ സൈബർ പോലീസാണ്.
യുട്യൂബിൽ അശ്ലീല വീഡിയോ പങ്കുവച്ച കേസിൽ തൊപ്പി ഇപ്പോഴും ഒളിവിലാണ്. ഇതിനിടയിൽ തൊപ്പി നൽകിയ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയെയും പോലീസ് എതിർത്തിരുന്നു. തുടർന്നാണ് ഇപ്പോൾ ലുക്കൗട്ട് സര്ക്കുലര് പുറത്തിറക്കിയത്. അശ്ലീല ദൃശ്യങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചതിനെ തുടര്ന്ന് തൊപ്പിയുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ പൂട്ടി.
തൊപ്പിയും സംഘവും ഗെയിമിങ് ലൈവ് സ്ട്രീമിങ്ങിലൂടെയാണ് പ്രായപൂർത്തിയാവാത്ത കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ഇടയിൽ സ്വാധീനം നേടിയത്. തുടക്കംമുതൽ ഇവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷയ്ക്കും മറ്റും കടുത്ത വിമർശനമുണ്ടക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ വലിയ വിഭാഗത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ ഇവരിലേക്കെത്തി. പിന്നീട് സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള പരസ്യപ്പോരാണ് യൂട്യൂബ് ചാനൽ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിലേക്ക് എത്തിച്ചത്.
യൂട്യൂബ്-ഗെയിമിങ് വരുമാനം പങ്കുവെക്കുന്നതിലുള്ള തർക്കമാണ് സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നവർ തമ്മിൽ പരസ്യ ഏറ്റുമുട്ടലിലേക്ക് എത്തിയത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതിനിടയിൽ സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചെന്ന പരാതിയിൽ യൂട്യൂബർ തൊപ്പിയുടെ കൂട്ടാളിയായിരുന്ന മമ്മു എന്ന മുഹമ്മദ് മമ്മു പിടിയിയി. അറസ്റ്റ് മഞ്ചേരി സ്വദേശിനിയുടെ പരാതിയിലായിരുന്നു. ഈ കേസിലും തൊപ്പിയും പ്രതിയാണ്. Mrz Shameer എന്ന യൂട്യൂബ് ചാനലിൽ ജൂൺ 10ന് രാത്രി മണി മുതൽ നടത്തിയ ലൈവ് സ്ട്രീമീഗിനിടെ ചാനൽ ഉടമയായ ഷമീർ, ജാസി, മമ്മു എന്നിവർ ചേർന്ന് നടത്തിയ കടുത്ത അശ്ലീല-ലൈംഗിക പരാമർശങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് കേസ്.
തൊപ്പിയുമായി തെറ്റിപിരിഞ്ഞതിന് പിന്നാലെയായിരുന്നു ഈ ലൈവ്. ഈ കേസിലെ ഒന്നാം പ്രതിയായ തൊപ്പി മുൻപ് പരാതിക്കാരിയായ മഞ്ചേരി സ്വദേശിനിക്കെതിരെ നടത്തിയ അശ്ലീല പരാമർശങ്ങൾ അടങ്ങിയ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും ഓഡിയോയും ഉൾപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു ലൈവ് സ്ട്രീമിംഗ് നടന്നത്.
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