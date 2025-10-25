English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Heavy Rain Alert: മോൻതാ ചുഴലിക്കാറ്റ് വരുന്നു; കേരളത്തിൽ 29 വരെ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

Heavy Rain Alert: മോൻതാ ചുഴലിക്കാറ്റ് വരുന്നു; കേരളത്തിൽ 29 വരെ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത

കേരളത്തിൽ ഈ മാസം 29 വരെ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. വെള്ളിയാഴ്ച, ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപംകൊണ്ട ന്യൂനമർദം ശനിയാഴ്ചയോടെ തീവ്ര ന്യൂനമർദമാകും. ഞായറാഴ്ച ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറി വടക്കോട്ട് നീങ്ങാനാണ് സാധ്യത.   

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Oct 25, 2025, 03:13 PM IST
  • വെള്ളിയാഴ്ച, ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപംകൊണ്ട ന്യൂനമർദം ശനിയാഴ്ചയോടെ തീവ്ര ന്യൂനമർദമാകും.
  • ചുഴലിക്കാറ്റ് കേരളത്തെ നേരിട്ട് ബാധിക്കില്ലെങ്കിലും 27, 28 തീയതികളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴ തുടരും.

തിരുവനന്തപുരം: ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപംകൊണ്ട ന്യൂനമർദം 'മോൻതാ' ചുഴലിക്കാറ്റായ് മാറുന്നു. ഇതോടെ കേരളത്തിൽ ഈ മാസം 29 വരെ ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത. വെള്ളിയാഴ്ച, ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപംകൊണ്ട ന്യൂനമർദം ശനിയാഴ്ചയോടെ തീവ്ര ന്യൂനമർദമാകും. ഞായറാഴ്ച ചുഴലിക്കാറ്റായി മാറി വടക്കോട്ട് നീങ്ങാനാണ് സാധ്യത. 

ചുഴലിക്കാറ്റ് കേരളത്തെ നേരിട്ട് ബാധിക്കില്ലെങ്കിലും 27, 28 തീയതികളിൽ സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴ തുടരും. 29 ന് ശേഷം മഴ കുറയും.  തായ്‌ലാൻഡ് നിർദേശിച്ച 'മോൻതാ'  എന്ന പേരാണ് ചുഴലിക്കാറ്റിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. മോൻതാ എന്നതിൻ്റെ അർഥം മണമുള്ള പുഷ്പം എന്നാണ്. 

