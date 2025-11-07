English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
DA Hike: സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്കും പെന്‍ഷന്‍കാര്‍ക്കും 4 ശതമാനം ക്ഷാമബത്ത; 33 മാസത്തെ കുടിശ്ശിക നഷ്ടപ്പെട്ടതായി വിലയിരുത്തൽ

DA Hike For Government Employees And Pensioners: 2023 ജനുവരി മുതലുള്ള കുടിശിക ഉൾപ്പെടെ ക്ഷാമബത്ത അനുവദിക്കാനായിരുന്നു മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം.

Last Updated : Nov 7, 2025, 07:45 PM IST
  • ഡിഎ വർധനയുടെ 33 മാസത്തെ കുടിശികയാണ് ധനവകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവിലൂടെ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്
  • ഒക്ടോബർ 29ന് ചേർന്ന മന്ത്രിസഭായോ​ഗത്തിലാണ് സർക്കാർ ക്ഷാമബത്ത വർധിപ്പിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തിയത്

തിരുവനന്തപുരം: സർക്കാർ ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും 4 ശതമാനം ക്ഷാമബത്ത അനുവദിച്ച് ധനവകുപ്പ് ഉത്തരവ് ഇറക്കിയതിലൂടെ മന്ത്രിസഭയുടെ തീരുമാനം അട്ടിമറിച്ചതായി വിലയിരുത്തൽ. 2023 ജനുവരി മുതലുള്ള കുടിശിക ഉൾപ്പെടെ ക്ഷാമബത്ത അനുവദിക്കാനായിരുന്നു മന്ത്രിസഭാ തീരുമാനം.

എന്നാൽ, ധനവകുപ്പ് പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവിൽ ജീവനക്കാരുടെയും പെൻഷൻകാരുടെയും ഡിഎ നിലവിലുള്ള 18 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 22 ശതമാനമായി ഉയർത്തിയെന്ന് മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ കുടിശിക നിഷേധിക്കപ്പെട്ടു എന്നാണ് വിലയിരുത്തുന്നത്.

ഡിഎ വർധനയുടെ 33 മാസത്തെ കുടിശികയാണ് ധനവകുപ്പിന്റെ ഉത്തരവിലൂടെ നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഒക്ടോബർ 29ന് ചേർന്ന മന്ത്രിസഭായോ​ഗത്തിലാണ് സർക്കാർ ക്ഷാമബത്ത വർധിപ്പിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തിയത്.

മന്ത്രിസഭ തീരുമാനങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താൻ മന്ത്രിസഭയ്ക്ക് മാത്രമേ അധികാരമുള്ളൂ. മുഖ്യമന്ത്രിതലത്തിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്താറുണ്ട്. എന്നാൽ, ധനവകുപ്പ് ഇക്കാര്യത്തിൽ ഏകപക്ഷീയമായ മാറ്റം വരുത്തിയത് ചട്ടലംഘനം ആണെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്.

DA hikeDA ArrearDA Hike And Arrearഡിഎഡിഎ വർധനവ്

