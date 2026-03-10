English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Data Leak Case Kerala: ഡാറ്റാ കേസിൽ സർക്കാരിന് ആശ്വാസം; നല്ല ഭരണത്തിന്റെ ഭാ​ഗം, സന്ദേശം അയച്ചതിൽ തെറ്റില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി

Data Leak Case Kerala: സർക്കാരിന്റെ വാദം ഹൈക്കോടതി അം​ഗീകരിച്ചു. ജീവനക്കാ‍ർക്ക് സന്ദേശം അയച്ചതിൽ നിയമവിരുദ്ധത ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.

Last Updated : Mar 10, 2026, 11:44 AM IST
  • സന്ദേശം അയച്ചത് നല്ല ഭരണത്തിന്റെ ഭാ​ഗമല്ലേ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഹൈക്കോടതി ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്
  • പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണം പാടെ തള്ളുന്ന വിധിയാണ് കോടതിയിൽ നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത്

കൊച്ചി: ഡാറ്റാ ചോർച്ച കേസിൽ ഹർജി തള്ളി ഹൈക്കോടതി. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസ് സന്ദേശം അയച്ചതിൽ നിയമവിരുദ്ധത ഇല്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി. സന്ദേശം അയച്ചത് നല്ല ഭരണത്തിന്റെ ഭാ​ഗമായേ കാണാനാകൂവെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഹൈക്കോടതി ഹർജി തള്ളിയത്.

ഡാറ്റ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ വ്യക്തി​ഗത വിവരങ്ങൾ ചോർത്തിയിട്ടില്ല ഭരണനിർവഹണത്തിന്റെ ഭാ​ഗമായി ജീവനക്കാർക്ക് സന്ദേശം അയക്കുക മാത്രമാണെന്നാണ് സർക്കാർ വിശദീകരിച്ചത്. ഡിഎ കുടിശിക ഉൾപ്പെടെ തീർക്കുമെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

അത്തരം കാര്യങ്ങളുടെ വിശദാംശങ്ങളാണ് ജീവനക്കാരെ അറിയിച്ചത്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചരണം ഇല്ലെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സന്ദേശമോ ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ ആഹ്വാനമോ ചിഹ്നമോ ഇല്ലെന്നും ആയിരുന്നു സർക്കാരിന്റെ വാദം. ഈ വാദം ഹൈക്കോടതി അം​ഗീകരിച്ചു. ഇതിൽ നിയമവിരുദ്ധത ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്നാണ് കോടതി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.

ജസ്റ്റിസ് ബെച്ചു കുര്യൻ തോമസിന്റെ ബെഞ്ചാണ് ഈ കേസ് പരി​ഗണിച്ചത്. ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഡാറ്റ ചോർച്ച സംഭവിച്ചതിനോ മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിന് വ്യക്തി​ഗത വിവരങ്ങൾ കൈമാറിയതിനോ തെളിവ് ഇല്ല. അതിനാൽ തന്നെ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നിയമവിരുദ്ധത ഇല്ല. ഇത്തരത്തിൽ സന്ദേശം അയച്ചത് നല്ല ഭരണത്തിന്റെ ഭാ​ഗമല്ലേ എന്ന ചോദ്യമാണ് ഹൈക്കോടതി ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഹർജിക്കാരുടെ വാദങ്ങൾ പ്രാഥമികമായി പരിശോധിച്ച് ഹൈക്കോടതി ഈ സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കുന്നത് താത്കാലികമായി തടഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ, സർക്കാരിന്റെ വിശദമായ വാദം കേട്ട ശേഷം കോടതി ഇപ്പോൾ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇത് നല്ല ഭരണത്തിന്റെ ഭാ​ഗമാണെന്നാണ്.

ഇതിൽ നിയമവിരുദ്ധമായി ഒന്നും കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ല. മാത്രമല്ല, ഇത് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യമായി കാണാനാകില്ല. വ്യക്തി​ഗത വിവര ചോർച്ചയും കണ്ടെത്താനായിട്ടില്ലെന്നാണ് കോടതി വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആരോപണം പാടെ തള്ളുന്ന വിധിയാണ് കോടതിയിൽ നിന്നുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.

