English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Karnataka: മകളെ വിവാഹം ചെയ്ത് നൽകിയില്ല; അമ്മയെ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കത്തിച്ചു

Karnataka: മകളെ വിവാഹം ചെയ്ത് നൽകിയില്ല; അമ്മയെ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കത്തിച്ചു

മകളെ വിവാഹം ചെയ്ത് നൽകാത്തതിനാൽ അമ്മയെ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കത്തിച്ച് യുവാവ്. കർണാടകയിലെ ബസവേശ്വര നഗറിലാണ് സംഭവം. 

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 24, 2025, 02:09 PM IST
  • ഏകദേശം 50 ശതമാനത്തോളം ശരീരം കത്തിനശിച്ചിട്ടുണ്ട്.
  • സംഭവത്തിന് ശേഷം മണി ഒഴിവിൽ പോയിരിക്കുകയാണ്.

Read Also

  1. Sabarimala Gold Theft: ശബരിമല സ്വർണക്കൊള്ള: സ്വർണപ്പാളിയിലെ സ്വർണം കണ്ടെത്താൻ എസ്ഐടി സംഘം ബെല്ലാരിയിൽ; ഗോവർധനൻ്റെ ജുവലറി പരിശോധിക്കുന്നു

Trending Photos

Trigrahi Yoga: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മകരസംക്രാന്തിയിൽ ത്രിഗ്രഹി യോഗം; ഇവർക്ക് ലഭിക്കും എല്ലാ മേഖലകളിലും വിജയം
6
Trigrahi Yoga
Trigrahi Yoga: വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മകരസംക്രാന്തിയിൽ ത്രിഗ്രഹി യോഗം; ഇവർക്ക് ലഭിക്കും എല്ലാ മേഖലകളിലും വിജയം
Cake recipe: ഫ്രഷ് പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം എളുപ്പത്തിൽ
5
recipe
Cake recipe: ഫ്രഷ് പൈനാപ്പിൾ കേക്ക് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം എളുപ്പത്തിൽ
Gold Price 1 Lakh Today: ലക്ഷം തൊട്ട് സ്വർണം! ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് വർധിച്ചത് 1,760 രൂപ
7
Gold price hike
Gold Price 1 Lakh Today: ലക്ഷം തൊട്ട് സ്വർണം! ഇന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് വർധിച്ചത് 1,760 രൂപ
Kerala DL-32 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala DL-32 Lottery Result Today: ഇന്നത്തെ ഭാ​ഗ്യശാലിയെ അറിയണ്ടേ? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Karnataka: മകളെ വിവാഹം ചെയ്ത് നൽകിയില്ല; അമ്മയെ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കത്തിച്ചു

ബംഗളൂരു: മകളെ വിവാഹം ചെയ്ത് നൽകാത്തതിനാൽ അമ്മയെ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കത്തിച്ച് യുവാവ്. കർണാടകയിലെ ബസവേശ്വര നഗറിലാണ് സംഭവം. സ്ഥലത്ത് ചയക്കട നടത്തുന്ന മുത്തു എന്ന യുവാവാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. സ്റ്റേഷനറി കട നടത്തുന്ന ഗീത എന്ന യുവതിയുടെ 19 കാരിയായ മകളെ വിവാഹം ചെയ്ത് നൽകാൻ മുത്തു ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഗീത ഇതിനോട് ശക്തമായി എതിർത്തു. ഇതിൽ പ്രകോപിതനായ യുവാവ് ഗീതയെ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഏകദേശം 50 ശതമാനത്തോളം ശരീരം കത്തിനശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിന് ശേഷം മണി ഒഴിവിൽ പോയിരിക്കുകയാണ്. പൊലീസ് ഇയാൾക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്. 

Add Zee News as a Preferred Source

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

Karnataka

Trending News