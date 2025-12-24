Karnataka: മകളെ വിവാഹം ചെയ്ത് നൽകിയില്ല; അമ്മയെ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കത്തിച്ചു

ബംഗളൂരു: മകളെ വിവാഹം ചെയ്ത് നൽകാത്തതിനാൽ അമ്മയെ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കത്തിച്ച് യുവാവ്. കർണാടകയിലെ ബസവേശ്വര നഗറിലാണ് സംഭവം. സ്ഥലത്ത് ചയക്കട നടത്തുന്ന മുത്തു എന്ന യുവാവാണ് ആക്രമണം നടത്തിയത്. സ്റ്റേഷനറി കട നടത്തുന്ന ഗീത എന്ന യുവതിയുടെ 19 കാരിയായ മകളെ വിവാഹം ചെയ്ത് നൽകാൻ മുത്തു ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഗീത ഇതിനോട് ശക്തമായി എതിർത്തു. ഇതിൽ പ്രകോപിതനായ യുവാവ് ഗീതയെ പെട്രോൾ ഒഴിച്ച് കത്തിക്കുകയായിരുന്നു. ഏകദേശം 50 ശതമാനത്തോളം ശരീരം കത്തിനശിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തിന് ശേഷം മണി ഒഴിവിൽ പോയിരിക്കുകയാണ്. പൊലീസ് ഇയാൾക്കായി തിരച്ചിൽ തുടരുകയാണ്.
