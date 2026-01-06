English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Dead Body Found: മരടിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഫ്ലാറ്റിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി; നാല് ദിവസം പഴക്കമെന്ന് നി​ഗമനം, അന്വേഷണം

Dead Body Found: മരടിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഫ്ലാറ്റിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി; നാല് ദിവസം പഴക്കമെന്ന് നി​ഗമനം, അന്വേഷണം

Dead Body Found In Kochi: മൃതദേഹത്തിന് നാല് ദിവസത്തെ പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് നി​ഗമനം. തലയ്ക്ക് പുറകിൽ ​ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ നിലയിലാണ് മൃതദേഹം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Jan 6, 2026, 03:16 PM IST
  • കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് വീണായിരിക്കാം മരണം സംഭവിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നി​ഗമനം
  • വർഷങ്ങളായി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട കെട്ടിടം കാടുമൂടിയ നിലയിലാണ്

Dead Body Found: മരടിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഫ്ലാറ്റിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി; നാല് ദിവസം പഴക്കമെന്ന് നി​ഗമനം, അന്വേഷണം

കൊച്ചി: മരടിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് വീണ നിലയിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. പുത്തൻകുരിശ് സ്വദേശി സുഭാഷ് (51) ആണ് മരിച്ചതെന്നാണ് വിവരം. സുഭാഷിന്റെ പേരിലുള്ള ഐഡി കാർഡ്, ബാ​ഗ്, കിടക്കവിരി എന്നിവ കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചു. മൃതദേഹത്തിന് നാല് ദിവസത്തെ പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് നി​ഗമനം.

തലയ്ക്ക് പുറകിൽ ​ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ നിലയിലാണ് മൃതദേഹം. കാലുകൾക്ക് ഒടിവും ഉണ്ട്. കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് വീണായിരിക്കാം മരണം സംഭവിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നി​ഗമനം. സുഭാഷിന്റെ സഹോദരിയെ വിവാഹം കഴിച്ച് അയച്ചിരിക്കുന്നത് മരടിലാണ്. സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ് മൃതദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു.

ഇവരെ കാണാൻ ഒരു മാസം മുൻപ് സുഭാഷ് ചെന്നിരുന്നു. വർഷങ്ങളായി ഇടയ്ക്കിടെ വീടുവിട്ടിറങ്ങിപ്പോകുന്ന ആളാണ് സുഭാഷെന്നും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നുമാണ് വിവരം. മരടിലെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട കെട്ടിടത്തിന് മുകളിലാണ് സുഭാഷ് താമസിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് പോലീസ് നി​ഗമനം.

നിർമാണത്തിലെ പിഴവ് മൂലം ചരിവ് കണ്ടെത്തിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമാണം പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഈ കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ സുഭാഷ് താമസിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് നി​ഗമനം. കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് മദ്യക്കുപ്പിയും ​ഗ്ലാസും ലഭിച്ചു. വർഷങ്ങളായി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട കെട്ടിടം കാടുമൂടിയ നിലയിലാണ്.

കെട്ടിടത്തിന് സമീപത്തെ കായിൽ കുട്ടവഞ്ചിയിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ എത്തിയവർ ദുർ​ഗന്ധം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് പരിശോധിച്ചതോടെയാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് പോലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചു. മൃതദേഹം പോസ്റ്റുമോർട്ടം നടപടികൾക്കായി എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.

