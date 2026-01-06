കൊച്ചി: മരടിൽ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട കെട്ടിടത്തിൽ നിന്ന് വീണ നിലയിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. പുത്തൻകുരിശ് സ്വദേശി സുഭാഷ് (51) ആണ് മരിച്ചതെന്നാണ് വിവരം. സുഭാഷിന്റെ പേരിലുള്ള ഐഡി കാർഡ്, ബാഗ്, കിടക്കവിരി എന്നിവ കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചു. മൃതദേഹത്തിന് നാല് ദിവസത്തെ പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് നിഗമനം.
തലയ്ക്ക് പുറകിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ നിലയിലാണ് മൃതദേഹം. കാലുകൾക്ക് ഒടിവും ഉണ്ട്. കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് വീണായിരിക്കാം മരണം സംഭവിച്ചതെന്നാണ് പ്രാഥമിക നിഗമനം. സുഭാഷിന്റെ സഹോദരിയെ വിവാഹം കഴിച്ച് അയച്ചിരിക്കുന്നത് മരടിലാണ്. സഹോദരിയുടെ ഭർത്താവ് മൃതദേഹം തിരിച്ചറിഞ്ഞു.
ഇവരെ കാണാൻ ഒരു മാസം മുൻപ് സുഭാഷ് ചെന്നിരുന്നു. വർഷങ്ങളായി ഇടയ്ക്കിടെ വീടുവിട്ടിറങ്ങിപ്പോകുന്ന ആളാണ് സുഭാഷെന്നും സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയുണ്ടായിരുന്നുവെന്നുമാണ് വിവരം. മരടിലെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട കെട്ടിടത്തിന് മുകളിലാണ് സുഭാഷ് താമസിച്ചിരുന്നതെന്നാണ് പോലീസ് നിഗമനം.
നിർമാണത്തിലെ പിഴവ് മൂലം ചരിവ് കണ്ടെത്തിയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നിർമാണം പാതിവഴിയിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിരുന്നു. ഈ കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ സുഭാഷ് താമസിച്ചിരുന്നുവെന്നാണ് നിഗമനം. കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് മദ്യക്കുപ്പിയും ഗ്ലാസും ലഭിച്ചു. വർഷങ്ങളായി ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട കെട്ടിടം കാടുമൂടിയ നിലയിലാണ്.
കെട്ടിടത്തിന് സമീപത്തെ കായിൽ കുട്ടവഞ്ചിയിൽ മീൻ പിടിക്കാൻ എത്തിയവർ ദുർഗന്ധം അനുഭവപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്ന് പരിശോധിച്ചതോടെയാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. തുടർന്ന് പോലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചു. മൃതദേഹം പോസ്റ്റുമോർട്ടം നടപടികൾക്കായി എറണാകുളം ജനറൽ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.