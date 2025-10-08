Dead Body Found: വേളി കായലിൽ പുരുഷൻ്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി; പോലീസ് അന്വേഷണം

തിരുവനന്തപുരം: വേളി കായലിൽ പുരുഷൻ്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. ബുധനാഴ്ച രാവിലെയാണ് കായലിൽ ഒഴുകി നടക്കുന്ന നിലയിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. 40-50 വയസ്സു വരുന്ന പുരുഷൻ്റെ മൃതദേഹത്തിന് രണ്ടു ദിവസത്തെ പഴക്കമുണ്ട്.
പേട്ട പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. ചാക്കയിൽ നിന്നെത്തിയ അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങൾ മൃതദേഹം കരയ്ക്കെത്തിച്ചു. മൃതദേഹം ഇൻക്വസ്റ്റിന് ശേഷം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റും.
