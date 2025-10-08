English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Dead Body Found: വേളി കായലിൽ പുരുഷൻ്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി; പോലീസ് അന്വേഷണം

Dead Body Found: വേളി കായലിൽ പുരുഷൻ്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി; പോലീസ് അന്വേഷണം

Dead Body Found In Veli Backwater: പേട്ട പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. ചാക്കയിൽ നിന്നെത്തിയ അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങൾ മൃതദേഹം കരയ്ക്കെത്തിച്ചു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Oct 8, 2025, 12:02 PM IST
  • ബുധനാഴ്ച രാവിലെയാണ് കായലിൽ ഒഴുകി നടക്കുന്ന നിലയിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്
  • 40-50 വയസ്സു വരുന്ന പുരുഷൻ്റെ മൃതദേഹത്തിന് രണ്ടു ദിവസത്തെ പഴക്കമുണ്ട്

തിരുവനന്തപുരം: വേളി കായലിൽ പുരുഷൻ്റെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. ബുധനാഴ്ച രാവിലെയാണ് കായലിൽ ഒഴുകി നടക്കുന്ന നിലയിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. 40-50 വയസ്സു വരുന്ന പുരുഷൻ്റെ മൃതദേഹത്തിന് രണ്ടു ദിവസത്തെ പഴക്കമുണ്ട്.

Add Zee News as a Preferred Source

പേട്ട പോലീസ് സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തി. ചാക്കയിൽ നിന്നെത്തിയ അഗ്നിശമന സേനാംഗങ്ങൾ മൃതദേഹം കരയ്ക്കെത്തിച്ചു. മൃതദേഹം ഇൻക്വസ്റ്റിന് ശേഷം തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിലേക്ക് മാറ്റും.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

dead body foundവേളി കായൽമൃതദേഹം കണ്ടെത്തി

