English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Dead Body Found: കളമശേരി എച്ച്എംടിക്ക് സമീപം മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി; മൃതദേഹത്തിന് രണ്ട് മാസത്തെ പഴക്കം, ലാമയുടേതെന്ന് സംശയം

Dead Body Found: കളമശേരി എച്ച്എംടിക്ക് സമീപം മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി; മൃതദേഹത്തിന് രണ്ട് മാസത്തെ പഴക്കം, ലാമയുടേതെന്ന് സംശയം

Dead Body Found In Kochi: മൃതദേഹത്തിന് കുറഞ്ഞത് ഒരു മാസത്തിലധികം പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് നി​ഗമനം.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 30, 2025, 02:18 PM IST
  • ദുർ​ഗന്ധം വമിക്കുന്നുവെന്ന് അറിഞ്ഞ് പരിശോധന നടത്തിയപ്പോഴാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്
  • മൃതദേഹം ബെം​ഗളൂരു സ്വദേശി ലാമയുടേതാണെന്നാണ് സംശയം

Read Also

  1. Dead Body Found: വാഴത്തോട്ടത്തിലെ ചതുപ്പിൽ പൂർണന​ഗ്നനായ പുരുഷന്റെ മൃതദേഹം; അന്വേഷണം

Trending Photos

December Horoscope: ഡിസംബറിൽ ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം തേരേറി വരും! ജീവിതത്തിൽ ഇനി പുരോഗതിയുടെ നാളുകൾ
7
Horoscope
December Horoscope: ഡിസംബറിൽ ഈ രാശിക്കാർക്ക് ഭാഗ്യം തേരേറി വരും! ജീവിതത്തിൽ ഇനി പുരോഗതിയുടെ നാളുകൾ
Gold Rate Kerala Today: ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ തന്നെ! സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിൽ തന്നെ! സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല...
Gold Rate Kerala Today: ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് 1000 രൂപ! സ്വർണവില 95,000ന് മുകളിൽ; നിരക്കറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഒറ്റയടിക്ക് കൂടിയത് 1000 രൂപ! സ്വർണവില 95,000ന് മുകളിൽ; നിരക്കറിയാം...
Kerala Lottery Result Today 29 November 2025: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടി നേടിയതാര്? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Lottery
Kerala Lottery Result Today 29 November 2025: ഇന്നത്തെ ഒരു കോടി നേടിയതാര്? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Dead Body Found: കളമശേരി എച്ച്എംടിക്ക് സമീപം മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി; മൃതദേഹത്തിന് രണ്ട് മാസത്തെ പഴക്കം, ലാമയുടേതെന്ന് സംശയം

കൊച്ചി: കളമശേരി എച്ച്എംടിക്ക് സമീപം കുറ്റിക്കാട്ടിൽ ജീർണിച്ച നിലയിൽ മ‍ൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. ദുർ​ഗന്ധം വമിക്കുന്നുവെന്ന് അറിഞ്ഞ് പരിശോധന നടത്തിയപ്പോഴാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹത്തിന് കുറഞ്ഞത് ഒരു മാസത്തിലധികം പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് നി​ഗമനം.

Add Zee News as a Preferred Source

മൃതദേഹം ബെം​ഗളൂരു സ്വദേശി ലാമയുടേതാണെന്നാണ് സംശയം. കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് നാടുകടത്തപ്പെട്ട് കേരളത്തിലെത്തിയ ബെം​ഗളൂരു സ്വദേശി സൂരജ് ലാമയെ കണാനില്ലെന്ന് മകൻ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. കാണാതായ സമയത്ത് സൂരജ് ലാമ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങളോട് സാമ്യമുള്ളതാണ് മൃതദേഹത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ വസ്ത്രങ്ങൾ.

രൂപഭാവങ്ങളും ഏകദേശം ലാമയോട് സാദൃശ്യമുണ്ട്. അതിനാൽ, മൃതദേഹം തിരിച്ചറിയുന്നതിനും തുടർ നടപടികൾക്കും മകനോട് കേരളത്തിൽ എത്താൻ നിർദേശം നൽകി. ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദേശത്തെ തുടർന്ന് ആലുവ ഡിവൈഎസ്പി ടിആർ രാജേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് സൂരജ് ലാമയുടെ തിരോധാനക്കേസ് അന്വേഷിച്ചിരുന്നത്.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

dead body foundKalamasseryKalamassery HMT Junction

Trending News