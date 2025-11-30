Dead Body Found: കളമശേരി എച്ച്എംടിക്ക് സമീപം മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി; മൃതദേഹത്തിന് രണ്ട് മാസത്തെ പഴക്കം, ലാമയുടേതെന്ന് സംശയം

കൊച്ചി: കളമശേരി എച്ച്എംടിക്ക് സമീപം കുറ്റിക്കാട്ടിൽ ജീർണിച്ച നിലയിൽ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി. ദുർഗന്ധം വമിക്കുന്നുവെന്ന് അറിഞ്ഞ് പരിശോധന നടത്തിയപ്പോഴാണ് മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. മൃതദേഹത്തിന് കുറഞ്ഞത് ഒരു മാസത്തിലധികം പഴക്കമുണ്ടെന്നാണ് നിഗമനം.
മൃതദേഹം ബെംഗളൂരു സ്വദേശി ലാമയുടേതാണെന്നാണ് സംശയം. കുവൈറ്റിൽ നിന്ന് നാടുകടത്തപ്പെട്ട് കേരളത്തിലെത്തിയ ബെംഗളൂരു സ്വദേശി സൂരജ് ലാമയെ കണാനില്ലെന്ന് മകൻ പരാതി നൽകിയിരുന്നു. കാണാതായ സമയത്ത് സൂരജ് ലാമ ധരിച്ചിരുന്ന വസ്ത്രങ്ങളോട് സാമ്യമുള്ളതാണ് മൃതദേഹത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ വസ്ത്രങ്ങൾ.
രൂപഭാവങ്ങളും ഏകദേശം ലാമയോട് സാദൃശ്യമുണ്ട്. അതിനാൽ, മൃതദേഹം തിരിച്ചറിയുന്നതിനും തുടർ നടപടികൾക്കും മകനോട് കേരളത്തിൽ എത്താൻ നിർദേശം നൽകി. ഹൈക്കോടതിയുടെ നിർദേശത്തെ തുടർന്ന് ആലുവ ഡിവൈഎസ്പി ടിആർ രാജേഷിന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് സൂരജ് ലാമയുടെ തിരോധാനക്കേസ് അന്വേഷിച്ചിരുന്നത്.
