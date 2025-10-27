English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Palakkad News: പോസ്റ്റ്‍മോര്‍ട്ടം മറന്നോ..! വീട്ടിൽ എത്തിച്ച മൃതദേഹം തിരിച്ചുകൊണ്ടുപോയി

Palakkad News: പോസ്റ്റ്‍മോര്‍ട്ടം മറന്നോ..! വീട്ടിൽ എത്തിച്ച മൃതദേഹം തിരിച്ചുകൊണ്ടുപോയി

Palakkad News: വിഷം കഴിച്ച് മരിച്ച പാലക്കാട് മുണ്ടൂർ സ്വദേശി സദാശിവന്‍റെ മൃതദേഹമാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്താതെ ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടു നൽകിയത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Oct 27, 2025, 02:20 PM IST
  • ഇന്നലെ വീട്ടിൽ പൊതുദർശനം നടക്കുന്നതിനിടെ ആശുപത്രി ജീവനക്കാർ പൊലീസുമായി എത്തി മൃതദേഹം തിരികെവാങ്ങി കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു.
  • തുടര്‍ന്ന് ഇന്ന് പോസ്റ്റ്‍മോര്‍ട്ടത്തിനുശേഷം ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു.
  • ജില്ലാ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരുടെ വീഴ്ച്ചയാണെന്ന് ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചു.

Trending Photos

Today&#039;s Horoscope: മകരം രാശിക്ക് ഭാ​ഗ്യം തേടിയെത്തും, കന്നി രാശിക്കാര്‍ ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
13
horoscope predictions
Today's Horoscope: മകരം രാശിക്ക് ഭാ​ഗ്യം തേടിയെത്തും, കന്നി രാശിക്കാര്‍ ജോലിയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക; ഇന്നത്തെ രാശിഫലം
Chanakya Niti: ഈ കാര്യങ്ങൾ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ...ചാണക്യൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ
7
Chanakya Niti
Chanakya Niti: ഈ കാര്യങ്ങൾ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കുക, ഇല്ലെങ്കിൽ...ചാണക്യൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം; ധനു രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: കന്നി രാശിക്കാർക്ക് സമ്മിശ്ര ദിനം; ധനു രാശിക്കാർക്ക് നല്ല ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Chanakya Niti: ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിൽ പരുഷന്മാർ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ....ചാണക്യൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ
5
Chanakya Niti
Chanakya Niti: ദാമ്പത്യ ബന്ധത്തിൽ പരുഷന്മാർ ഈ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ടോ....ചാണക്യൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ
Palakkad News: പോസ്റ്റ്‍മോര്‍ട്ടം മറന്നോ..! വീട്ടിൽ എത്തിച്ച മൃതദേഹം തിരിച്ചുകൊണ്ടുപോയി

പാലക്കാട്: പോസ്റ്റ്‍മോര്‍ട്ടം ചെയ്യാൻ മറന്നതിനാൽ വീട്ടിൽ എത്തിച്ച മൃതദേഹം തിരിച്ചുകൊണ്ടുപോയി പോസ്റ്റ്മോര്‍ട്ടം നടത്തി. പാലക്കാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലാണ് സംഭവം. വിഷം കഴിച്ച് മരിച്ച പാലക്കാട് മുണ്ടൂർ സ്വദേശി സദാശിവന്‍റെ മൃതദേഹമാണ് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്താതെ ബന്ധുക്കൾക്ക് വിട്ടു നൽകിയത്. ഇന്നലെ വീട്ടിൽ പൊതുദർശനം നടക്കുന്നതിനിടെ ആശുപത്രി ജീവനക്കാർ പൊലീസുമായി എത്തി മൃതദേഹം തിരികെവാങ്ങി കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഇന്ന് പോസ്റ്റ്‍മോര്‍ട്ടത്തിനുശേഷം ബന്ധുക്കള്‍ക്ക് വിട്ടുകൊടുത്തു. ജില്ലാ ആശുപത്രി ജീവനക്കാരുടെ വീഴ്ച്ചയാണെന്ന് ബന്ധുക്കൾ ആരോപിച്ചു. സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായി പാലക്കാട് ഡിഎംഒ അറിയിച്ചു.

Add Zee News as a Preferred Source

സെപ്റ്റംബര്‍ 25ന് വിഷം കഴിച്ച നിലയിൽ ഗുരുതരാവസ്ഥയിലാണ് സദാശിവനെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. ഐസിയുവിൽ ഒരുമാസത്തോളമായി ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ചികിത്സക്കിടെ ഇന്നലെയാണ് മരണം സംഭവിക്കുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് വിഷം കഴിച്ച് മരിച്ചതിനാൽ പോസ്റ്റ്‍മോര്‍ട്ടം ഉണ്ടാകുമെന്ന് ബന്ധുക്കളും പ്രതീക്ഷിച്ചു. എന്നാൽ, ഒരു മാസത്തോളം ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നതിനാൽ സാധാരണ രീതിയിൽ നടപടി പൂര്‍ത്തിയാക്കി മൃതദേഹം വിട്ടുകൊടുക്കുകയായിരുന്നു. 

തുടര്‍ന്ന് വൈകിട്ടോടെ വീട്ടിൽ പൊതുദര്‍ശനവും ആരംഭിച്ചു. ഇതിനിടയിൽ രാത്രി ഒമ്പതോടെ പൊലീസും ആശുപത്രി ജീവനക്കാരും സ്ഥലത്തെത്തി മൃതദേഹം തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയായിരുന്നു. മരണ സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റിന്‍റെ കാര്യത്തിലടക്കം പ്രശ്നം നേരിടുമെന്നും പോസ്റ്റ്‍മോര്‍ട്ടം നടത്തണമെന്നും ബന്ധുക്കളോട് പറഞ്ഞശേഷമാണ് മൃതദേഹം കൊണ്ടുപോയത്. അനാസ്ഥ സംഭവിച്ചത് ആളുകള്‍ അറിയിട്ടെയെന്ന് കരുതിയാണ് പറഞ്ഞതെന്നും ഇക്കാര്യത്തിൽ പരാതി ഇല്ലെന്നും ബന്ധു പറഞ്ഞു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Vishnupriya S

Vishnupriya S is the Sub Editor of Zee Malayalam News Website

...Read More

Palakkad NewsPostmortemPlaakkad District Hospital

Trending News