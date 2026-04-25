Dead Snake Found in Soda Bottle: ജീരകസോഡയിൽ ചത്ത പാമ്പ്; സോഡാ നിർമാണ യൂണിറ്റ് അടപ്പിച്ച് ആരോഗ്യ വകുപ്പ്

Dead Snake Found in Soda Bottle: ജീരകസോഡ കുടിക്കാനെത്തിയ സോളാർ നിർമാണ ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾക്കാണ് കുപ്പിക്കുള്ളിൽ നിന്നും ചത്ത പാമ്പിൻ കുഞ്ഞിനെ കിട്ടിയത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Apr 25, 2026, 09:47 PM IST
  • ചൂടായതുകൊണ്ടാണ് ചായ വേണ്ടെന്നുവെച്ച് തണുത്ത് ജീരകസോഡ കുടിക്കാമെന്ന് വെച്ചത്
  • കുപ്പിയുടെ മൂടി തുറന്ന് കുടിക്കാൻ എടുത്തപ്പോഴാണ് ഉള്ളിൽ എന്തോ ഉള്ളതായി ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടതെന്നും തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു
  • വിശദമായി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ഇത് പാമ്പിന്റെ കുഞ്ഞാണെന്ന് വ്യക്തമായത്

തൃശ്ശൂർ: ജീരകസോഡയുടെ കുപ്പിക്കുള്ളിൽ നിന്നും ചത്ത പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തി. തൃശൂർ വെള്ളാങ്ങല്ലൂരിലാണ് സംഭവം. ജീരകസോഡ കുടിക്കാനെത്തിയ സോളാർ നിർമാണ ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ട തൊഴിലാളികൾക്കാണ് കുപ്പിക്കുള്ളിൽ നിന്നും ചത്ത പാമ്പിൻ കുഞ്ഞിനെ കിട്ടിയത്. 

ചൂടായതുകൊണ്ടാണ് ചായ വേണ്ടെന്നുവെച്ച് തണുത്ത് ജീരകസോഡ കുടിക്കാമെന്ന് വെച്ചതെന്നും കുപ്പിയുടെ മൂടി തുറന്ന് കുടിക്കാൻ എടുത്തപ്പോഴാണ് ഉള്ളിൽ എന്തോ ഉള്ളതായി ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടതെന്നും തൊഴിലാളികൾ പറയുന്നു. വിശദമായി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണ് ഇത് പാമ്പിന്റെ കുഞ്ഞാണെന്ന് വ്യക്തമായത്. ഭാഗ്യവശാൽ സോഡാ കുടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പാമ്പിനെ കണ്ടെത്തിയതിനാൽ വലിയ അപകടമാണ് ഒഴിവായത്. ഉടൻതന്നെ യുവാക്കൾ ആരോഗ്യവിഭാഗത്തെ വിവരമറിയിച്ചു. ഉടൻതന്നെ

ഉദ്യോഗസ്ഥർ സ്ഥലത്തെത്തി പരിശോധന നടത്തുകയും സോഡാ കുപ്പി കസ്റ്റഡിയിലെടുക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിൽ സോഡ നിർമ്മിച്ച യൂണിറ്റിൽ ഗുരുതരമായ വീഴ്ചകൾ കണ്ടെത്തി. തുടർന്ന് നിർമ്മാണ യൂണിറ്റ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് അധികൃതർ താൽക്കാലികമായി അടപ്പിച്ചു. ഭക്ഷണസാധനങ്ങളുടെ നിർമ്മാണത്തിലും വിതരണത്തിലും പുലർത്തേണ്ട ശുചിത്വ മാനദണ്ഡങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിനാണ് നടപടി.

