Kerala Assembly Election 2026: നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള പത്രിക സമർപ്പിക്കാൻ ഇനി മൂന്ന് ദിവസം മാത്രം; അവധി ദിനങ്ങളായ 20നും 22നും പത്രിക സ്വീകരിക്കില്ല

തിരുവനന്തപുരം: അവധിദിനങ്ങളായ ഏപ്രിൽ 20-നും 22-നും സ്ഥാനാർഥികളിൽ നിന്ന് നാമനിർദേശ പത്രികകൾ സ്വീകരിക്കില്ലെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഇതോടെ പത്രിക സമർപ്പിക്കാൻ ഇനി വ്യാഴം, ശനി, തിങ്കൾ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രമാണ് ശേഷിക്കുന്നത്.
തിങ്കളാഴ്ചയാണ് പത്രിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി. റംസാൻ പ്രമാണിച്ചുള്ള അവധിയാണ് 20-ന് വരുന്നത്, 22-ാം തീയതി ഞായറാഴ്ചയുമാണ്. സമയപരിധി കുറവായതിനാൽ അവധിദിവസങ്ങളിലും പത്രിക സ്വീകരിക്കാനാവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ അവസാന തീയതി നീട്ടിനൽകണമെന്നോ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.
എന്നാൽ അവധി ദിവസങ്ങളിൽ പത്രിക സ്വീകരിക്കാൻ നിയമപരമായ വ്യവസ്ഥകളില്ലെന്ന് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫീസർ ബുധനാഴ്ച വ്യക്തമാക്കി. പത്രിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള തീയതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തണമെങ്കിൽ കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്റെ പ്രത്യേക അനുമതി ആവശ്യമാണ്. ധർമടം മണ്ഡലത്തിലെ എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർഥിയായ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 11 മണിക്ക് തലശ്ശേരി ജില്ലാ രജിസ്ട്രാർ ഓഫീസിലെത്തി നാമനിർദേശ പത്രിക സമർപ്പിക്കും.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.