  • Malayalam News
  • Kerala
  എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതർക്ക് ധനസഹായം നൽകാൻ തീരുമാനം

Endosulfan victims: എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതർക്ക് ധനസഹായം നൽകാൻ തീരുമാനം

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതർക്ക് ധനസഹായം നൽകാൻ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ തീരുമാനം.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Oct 22, 2025, 06:46 PM IST
  • വേണ്ട അനുമതി മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് നൽകി.
  • അന്തിമ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട 1031 പേരിൽ അർഹതപെട്ടവർക്കും ധനസഹായം നൽകും.

Endosulfan victims: എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതർക്ക് ധനസഹായം നൽകാൻ തീരുമാനം

കാസർഗോഡ് ജില്ലയിലെ എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതർക്ക് ധനസഹായം നൽകാൻ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ തീരുമാനം. ജില്ലയിലെ എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതബാധിതരായ 1031 പേരെ ജില്ലാ വികസന പദ്ധതിയുടെ ഉൾപ്പെടുത്തി സഹായം അനുവദിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള സമരം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കെയാണ് പുതിയ തീരുമാനം. 

ദുരിതബാധിതരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായ് 2017 ൽ നടത്തിയ മെഡിക്കൽ പരിശോധനയുടെയും, ഫീൾഡ് തല പരിശോധനയുടെയും അടിസ്ഥാനത്തിൽ തയാറാക്കിയ ലിസ്റ്റിൽ ഉള്ളവരും, അന്തിമ ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കപ്പെട്ട 1031 പേരിൽ അർഹതപെട്ടവർക്കും ധനസഹായം നൽകും. ഇതിനു വേണ്ട അനുമതി മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിൽ ജില്ലാ കളക്ടർക്ക് നൽകി. 

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

Endosulfan victimsKeralaKasargod

