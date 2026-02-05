Deepak Suicide Case: ദീപക്കിന്റെ മരണം; ഷിംജിത വീണ്ടും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ, തെളിവെടുപ്പ് നടത്തും

കോഴിക്കോട്: ഗോവിന്ദപുരം സ്വദേശി ദീപക് ജീവനൊടുക്കിയ കേസിൽ പ്രതി ഷിംജിതയെ വീണ്ടും പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടു. കുന്ദമംഗലം മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയാണ് ഇന്ന് വൈകിട്ട് 5 മണി വരെ ഷിംജിതയെ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടത്. വീഡിയോ ചിത്രീകരിച്ച സ്വകാര്യ ബസില് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തുന്നതിനായാണ് പോലീസ് കസ്റ്റഡി ആവശ്യപ്പെട്ടത്.
അതേസമയം, ദീപക്കിനെതിരായ ലൈംഗികാരോപണ പരാതിയിൽ ഉറച്ച് നിൽക്കുന്നുവെന്ന് ഷിംജിത പ്രതികരിച്ചു. വെറുതെ ഒന്നും പറയില്ലല്ലോ എന്നും ഷിംജിത പറഞ്ഞു. ഷിംജിത സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തിയതാണ് ദീപക്കിന്റെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി കുടുംബം നൽകിയ പരാതിയിലാണ് ഇവർക്കെതിരെ ആത്മഹത്യാ പ്രേരണാകുറ്റം ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ഷിംജിത നൽകിയ ജാമ്യാപേക്ഷ കോടതി നാളെ പരിഗണിക്കും.
