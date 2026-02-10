English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • Kerala
  • Deepak Suicide Case: ദീപക് ജീവനൊടുക്കിയ കേസ്; ഷിംജിതയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വിധി നാളെ, ജാമ്യം നൽകരുതെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ

Deepak Suicide Case: ദീപക് ജീവനൊടുക്കിയ കേസ്; ഷിംജിതയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വിധി നാളെ, ജാമ്യം നൽകരുതെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ

ഷിംജിതയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ നാളെ കോടതി വിധി പറയും.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Feb 10, 2026, 05:37 PM IST
  • ഫോറൻസിക് പരിശോധന ഫലം വരുന്നത് വരെ ഷിംജിതയ്ക്ക് ജാമ്യം നൽകരുതെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ വാദിച്ചത്.
  • എന്നാൽ 21 ദിവസമായി ജയിലിലാണെന്നും, ഫൊറൻസിക് ഫലം വരുന്നത് വരെ റിമാൻഡിൽ കഴിയേണ്ടതില്ലെന്നും പ്രതിഭാഗവും വാദിച്ചു.

Deepak Suicide Case: ദീപക് ജീവനൊടുക്കിയ കേസ്; ഷിംജിതയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വിധി നാളെ, ജാമ്യം നൽകരുതെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ

കോഴിക്കോട്: ഗോവിന്ദപുരം സ്വദേശി ദീപക് ജീവനൊടുക്കിയ കേസിൽ പ്രതി ഷിംജിതയ്ക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നാളെ അറിയാം. ഷിംജിതയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ നാളെയാണ് കോഴിക്കോട് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെഷന്‍സ് കോടതി വിധി പറയുക. പ്രതിയുടെ ലാപ്പ്ടോപ്പ്, ഫോൺ എന്നിവയുടെ ഫോറൻസിക് പരിശോധന ഫലം വരുന്നത് വരെ ഷിംജിതയ്ക്ക് ജാമ്യം നൽകരുതെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ വാദിച്ചത്. എന്നാൽ 21 ദിവസമായി ജയിലിലാണെന്നും, ഫൊറൻസിക് ഫലം വരുന്നത് വരെ റിമാൻഡിൽ കഴിയേണ്ടതില്ലെന്നും പ്രതിഭാഗവും വാദിച്ചു. 

നേരത്തെ കുന്ദമംഗലം മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിച്ചതിനെത്തുടര്‍ന്നാണ് ഷിംജിത കോഴിക്കോട് പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെഷന്‍സ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ദീപക്കിന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ പരാതി പ്രകാരം ആത്മഹത്യാ പ്രേരണാക്കുറ്റം ചുമത്തിയാണ് വടകര സ്വദേശിയായ ഷിംജിതയെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

Also Read: Sabarimala Gold Theft Case: ശബരിമല സ്വര്‍ണക്കൊള്ള; എൻ വാസുവിന്റെ ജാമ്യഹര്‍ജിയിൽ നാളെ വിധി, പത്മകുമാര്‍ വീണ്ടും റിമാന്‍ഡിൽ

പയ്യന്നൂരിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ ദീപക് തന്നോട് മോശമായി പെരുമാറിയെന്ന് ആരോപിച്ച് ദൃശ്യങ്ങൾ സഹിതം ഷിംജിത ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. ഈ ആരോപണങ്ങളെ തുടർന്നുണ്ടായ മാനസിക വിഷമമാണ് ദീപക്കിനെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് കുടുംബത്തിന്റെ പരാതി. അതേസമയം താനിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടന്നുവെന്ന വാദത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണ് ഷിംജിത.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

