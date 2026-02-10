Deepak Suicide Case: ദീപക് ജീവനൊടുക്കിയ കേസ്; ഷിംജിതയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വിധി നാളെ, ജാമ്യം നൽകരുതെന്ന് പ്രോസിക്യൂഷൻ

കോഴിക്കോട്: ഗോവിന്ദപുരം സ്വദേശി ദീപക് ജീവനൊടുക്കിയ കേസിൽ പ്രതി ഷിംജിതയ്ക്ക് ജാമ്യം ലഭിക്കുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് നാളെ അറിയാം. ഷിംജിതയുടെ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ നാളെയാണ് കോഴിക്കോട് പ്രിന്സിപ്പല് സെഷന്സ് കോടതി വിധി പറയുക. പ്രതിയുടെ ലാപ്പ്ടോപ്പ്, ഫോൺ എന്നിവയുടെ ഫോറൻസിക് പരിശോധന ഫലം വരുന്നത് വരെ ഷിംജിതയ്ക്ക് ജാമ്യം നൽകരുതെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷൻ കോടതിയിൽ വാദിച്ചത്. എന്നാൽ 21 ദിവസമായി ജയിലിലാണെന്നും, ഫൊറൻസിക് ഫലം വരുന്നത് വരെ റിമാൻഡിൽ കഴിയേണ്ടതില്ലെന്നും പ്രതിഭാഗവും വാദിച്ചു.
നേരത്തെ കുന്ദമംഗലം മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിച്ചതിനെത്തുടര്ന്നാണ് ഷിംജിത കോഴിക്കോട് പ്രിന്സിപ്പല് സെഷന്സ് കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. ദീപക്കിന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ പരാതി പ്രകാരം ആത്മഹത്യാ പ്രേരണാക്കുറ്റം ചുമത്തിയാണ് വടകര സ്വദേശിയായ ഷിംജിതയെ മെഡിക്കൽ കോളേജ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.
പയ്യന്നൂരിലേക്കുള്ള യാത്രയ്ക്കിടെ ദീപക് തന്നോട് മോശമായി പെരുമാറിയെന്ന് ആരോപിച്ച് ദൃശ്യങ്ങൾ സഹിതം ഷിംജിത ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ വീഡിയോ പങ്കുവെച്ചിരുന്നു. ഈ ആരോപണങ്ങളെ തുടർന്നുണ്ടായ മാനസിക വിഷമമാണ് ദീപക്കിനെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് കുടുംബത്തിന്റെ പരാതി. അതേസമയം താനിക്ക് നേരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടന്നുവെന്ന വാദത്തിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുകയാണ് ഷിംജിത.
