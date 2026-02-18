തിരുവനന്തപുരം: മാനനഷ്ടകേസിൽ വ്ലോഗർ കെഎം ഷാജഹാന് 5 ലക്ഷം പിഴ ശിക്ഷ. തിരുവനന്തപുരം മുൻസിഫ് കോടതിയാണ് ഷാജഹാന് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. എഡിജിപി എസ് ശ്രീജിത്ത് നൽകിയ സിവിൽ കേസിലാണ് വിധി വന്നത്. തെറ്റായ പ്രചരണം നടത്തുന്ന വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിനാണ് പരാതി നൽകിയത്.
ഷാജഹാൻ പലിശ സഹിതം പണം അയ്ക്കുകയും കോടതി ചെലവ് നൽകണമെന്നുമാണ് വിധി. ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ ശ്രീജിത്തിന് പങ്കുണ്ടെന്ന ആരോപണമുന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഷാജഹാൻ തന്റെ യൂട്യൂബ് അക്കൗണ്ടിൽ വീഡിയോകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.