  • Defamation Case: എഡിജിപി എസ് ശ്രീജിത്ത് നൽകിയ മാനനഷ്‌ടകേസ്; വ്ലോഗർ കെഎം ഷാജഹാന് 5 ലക്ഷം രൂപ പിഴ ശിക്ഷ

Defamation Case: എഡിജിപി എസ് ശ്രീജിത്ത് നൽകിയ മാനനഷ്‌ടകേസ്; വ്ലോഗർ കെഎം ഷാജഹാന് 5 ലക്ഷം രൂപ പിഴ ശിക്ഷ

Defamation Case: തിരുവനന്തപുരം മുൻസിഫ് കോടതിയാണ് ഷാജഹാന് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Feb 18, 2026, 07:02 PM IST
  • എഡിജിപി എസ് ശ്രീജിത്ത് നൽകിയ സിവിൽ കേസിലാണ് വിധി വന്നത്.
  • തെറ്റായ പ്രചരണം നടത്തുന്ന വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിനാണ് പരാതി നൽകിയത്.

Defamation Case: എഡിജിപി എസ് ശ്രീജിത്ത് നൽകിയ മാനനഷ്‌ടകേസ്; വ്ലോഗർ കെഎം ഷാജഹാന് 5 ലക്ഷം രൂപ പിഴ ശിക്ഷ

തിരുവനന്തപുരം: മാനനഷ്‌ടകേസിൽ വ്ലോഗർ കെഎം ഷാജഹാന് 5 ലക്ഷം പിഴ ശിക്ഷ. തിരുവനന്തപുരം മുൻസിഫ് കോടതിയാണ് ഷാജഹാന് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. എഡിജിപി എസ് ശ്രീജിത്ത് നൽകിയ സിവിൽ കേസിലാണ് വിധി വന്നത്. തെറ്റായ പ്രചരണം നടത്തുന്ന വീഡിയോ യൂട്യൂബിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിനാണ് പരാതി നൽകിയത്.

ഷാജഹാൻ പലിശ സഹിതം പണം അയ്ക്കുകയും കോടതി ചെലവ് നൽകണമെന്നുമാണ് വിധി. ശബരിമല സ്വർണ്ണക്കൊള്ളയിൽ ശ്രീജിത്തിന് പങ്കുണ്ടെന്ന ആരോപണമുന്നയിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഷാജഹാൻ തന്റെ യൂട്യൂബ് അക്കൗണ്ടിൽ വീഡിയോകൾ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്തിരുന്നത്. 

