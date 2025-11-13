English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Delhi Blast News: ഡല്‍ഹി സ്‌ഫോടനം; നിർണായക വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്, ആക്രമണം ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ പ്രതികള്‍ ഉപയോഗിച്ചത് സ്വിസ് ആപ്പ്

Delhi Blast News: ഡല്‍ഹി സ്‌ഫോടനം; നിർണായക വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്, ആക്രമണം ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ പ്രതികള്‍ ഉപയോഗിച്ചത് സ്വിസ് ആപ്പ്

Delhi Blast Swiss App: സ്ഫോടനം നടത്തേണ്ട സ്ഥലങ്ങളുടെ മാപ്പുകൾ, ആക്രമണ രീതി, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ എന്നിവയെല്ലാം പ്രതികൾ ഈ ആപ്പ് വഴിയാണ് പങ്കുവച്ചത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 13, 2025, 09:50 PM IST
  • ആക്രമണത്തിന് മുൻപായി പ്രതികൾ 26 ലക്ഷം രൂപ സമാഹരിച്ചു
  • ഇത് ഡോ. ഉമറിനെയാണ് സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചത്

Delhi Blast News: ഡല്‍ഹി സ്‌ഫോടനം; നിർണായക വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്, ആക്രമണം ചര്‍ച്ച ചെയ്യാന്‍ പ്രതികള്‍ ഉപയോഗിച്ചത് സ്വിസ് ആപ്പ്

ന്യൂഡൽഹി: ഡൽഹിയിലെ ചെങ്കോട്ട മെട്രോ സ്റ്റേഷന് സമീപമുണ്ടായ ചാവേർ ആക്രമണമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്ത്. രഹസ്യ സ്വഭാവമുള്ള മാപ്പുകളും ആക്രമങ്ങളുടെ പദ്ധതികളും പ്രതികൾ പങ്കുവച്ചത് സ്വിസ് ആപ്ലിക്കേഷൻ വഴിയാണെന്ന് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് വിവരം ലഭിച്ചു. സ്ഫോടനം നടത്തേണ്ട സ്ഥലങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ, ആക്രമണ രീതികൾ, ബോംബ് നിർമാണത്തിനുള്ള നിർദേശങ്ങൾ എന്നീ വിവരങ്ങളെല്ലാം ഈ ആപ്പ് വഴിയാണ് പങ്കുവച്ചത്.

സംഭവത്തിൽ അറസ്റ്റിലായ പ്രതികളെ ചോദ്യം ചെയ്തതിൽ നിന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന് ഇത് സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ലഭിച്ചത്. സ്ഫോടനത്തിൽ മരിച്ച ഡോ. ഉമർ ഉൻ നബി, ഇയാളുടെ കൂട്ടാളികളായ ഡോ. മുസമിൽ അഹമ്മദ് ​ഗനാരേ, ഡോ. ഷഹീൻ ഷാഹിദ് എന്നിവർ മൂന്ന് പേരും ഈ ആപ്പ് ഉപയോ​ഗിച്ചുവെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘം സ്ഥിരീകരിച്ചത്. ഇത് എൻക്രിപ്റ്റഡ് മെസേജ് ആപ്പ് ആണ്.

ആക്രമണത്തിന് മുൻപായി പ്രതികൾ 26 ലക്ഷം രൂപ സമാഹരിച്ചു. ഇത് ഡോ. ഉമറിനെയാണ് സൂക്ഷിക്കാൻ ഏൽപ്പിച്ചത്. ഡൽഹിയിൽ ഡിസംബർ ആറിന് ആക്രമണം നടത്താൻ ഇവർ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നതായും സൂചനയുണ്ട്. സർവ്വകലാശാലയിൽ ഡോ. മുസമിലിന്റെ മുറിയിൽ വച്ചാണ് ​ഗൂഢാലോചന നടത്തിയത്. സർവ്വകലാശാലയിലെ ലാബിൽ നിന്ന് ബോംബ് നിർമ്മാണത്തിനായി രാസവസ്തുക്കൾ മോഷ്ടിച്ചു. ബോംബ് നിർമിക്കാൻ ഡോ. മുസമിലിന്റെ മുറിയിൽ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയതായും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

