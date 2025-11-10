English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Alert Issued In Kerala: ഡൽഹി സ്ഫോടനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളത്തിലും ജാഗ്രത നിർദേശം; സുരക്ഷ ശക്തമാക്കാൻ നിർദേശം നൽകി ഡിജിപി

Delhi Red Fort Explosion: റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡുകൾ ആരാധനാലയങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിരീക്ഷണം നടത്തും.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Nov 10, 2025, 10:13 PM IST
  • ദില്ലിയിലെ സ്ഫോടന പരമ്പരയുടെ പശ്ഛാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം സുരക്ഷ ശക്തമാക്കാൻ നിർദേശം
  • ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിമാർക്കാണ് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി നിർദ്ദേശം നൽകിയത്

തിരുവനന്തപുരം: ഡൽഹി സ്ഫോടനത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കേരളത്തിലും ജാഗ്രത നിർദേശം. റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനുകൾ ബസ് സ്റ്റാൻഡുകൾ ആരാധനാലയങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിരീക്ഷണം നടത്തും. പട്രോളിങ് ശക്തമാക്കാൻ  ഡിജിപിയുടെ നിർദ്ദേശം.

ജില്ലാ പോലീസ് മേധാവിമാർക്കാണ് സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവി നിർദ്ദേശം നൽകിയത്. സംശയാസ്പദമായ സാഹചര്യത്തിൽ കാണുന്നവരെ അറിയിക്കാനും നിർദ്ദേശം. ദില്ലിയിലെ സ്ഫോടന പരമ്പരയുടെ പശ്ഛാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തുടനീളം സുരക്ഷ ശക്തമാക്കാൻ സംസ്ഥാന പൊലീസ് മേധാവി റവാഡാ ആസാദ് ചന്ദ്രശേഖർ   പൊലീസിന് നിർദേശം നൽകി.

ജനബാഹുല്യം കൂടുതലുള്ള റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ, ബസ് സ്റ്റാൻ്റുകൾ, ആരാധനാലയങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പരിശോധന കർശനമാക്കും. ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്നും സംശയാസ്പദമായ ഏതെങ്കിലും വസ്തുകളോ സാധനങ്ങളോ കാണുന്ന പക്ഷം 112 ൽ  അറിയിക്കേണ്ടതാണ് എന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. ഡൽഹിയിൽ ചെങ്കോട്ടയ്ക്ക് സമീപമുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ 13 പേ‍ർ മരിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്.

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

Delhi Red Fort BlastalertKerala

